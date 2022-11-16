https://ria.ru/20221116/koronavirus-1831856289.html

В России за сутки госпитализировали 1219 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1219 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 16.11.2022

В России за сутки госпитализировали 1219 заболевших COVID-19

Более 5,3 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, умерли 63 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:06

2022-11-16T11:06

2022-11-16T11:06

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Более 5,3 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, умерли 63 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 219 человек, на 12,9% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 30 субъектах, снижение - в 43, ситуация не изменилась в 12 субъектах."Выздоровели за сутки 6 906 человек, или на 8,7% больше в сравнении с 15 ноября 2022 г. Выявлено 5 380 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 63 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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