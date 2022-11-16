https://ria.ru/20221116/koronavirus-1831856289.html
В России за сутки госпитализировали 1219 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1219 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 16.11.2022
В России за сутки госпитализировали 1219 заболевших COVID-19
Более 5,3 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, умерли 63 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:06
2022-11-16T11:06
2022-11-16T11:06
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Более 5,3 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, умерли 63 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 219 человек, на 12,9% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 30 субъектах, снижение - в 43, ситуация не изменилась в 12 субъектах."Выздоровели за сутки 6 906 человек, или на 8,7% больше в сравнении с 15 ноября 2022 г. Выявлено 5 380 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 63 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1219 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 5380 случаев COVID-19, выздоровели 6906, умерли 63 человека