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Конгресс молодых ученых пройдет с 1 по 3 декабря

Конгресс молодых ученых пройдет с 1 по 3 декабря - РИА Новости, 16.11.2022

Конгресс молодых ученых пройдет с 1 по 3 декабря

С 1 по 3 декабря 2022 в Парке науки и искусства Федеральной территории "Сириус" состоится Конгресс молодых ученых — одно из ключевых событий Десятилетия науки и РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:40

2022-11-16T12:40

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пресс-релизы

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МОСКВА, 16 ноя – Фонд Росконгресс. С 1 по 3 декабря 2022 в Парке науки и искусства Федеральной территории "Сириус" состоится Конгресс молодых ученых — одно из ключевых событий Десятилетия науки и технологий в России. В рамках мероприятия откроется "Научная гостиная", где участники смогут увидеть самые современные технологии и не только увидеть: потрогать, проверить на прочность и узнать, как они работают."Научная гостиная" — уникальный формат популяризации науки. Вся экспозиция сделана из материалов и систем, которые сейчас разрабатываются в научных лабораториях и технологических компаниях. Описания многих из них больше похожи на сюжеты фантастических книг. Чего стоит, например, самовосстанавливающиеся покрытия стола, созданные НОЦ "Композиты России" и уже используемые для покрытия автомобилей и защиты смартфонов. Или кроссовки с автошнуровкой, созданные Сибирским федеральным университетом. Или умные вертикальные фермы, позволяющие выращивать урожай круглый год в любом помещении. Или… Уникальные технологии, которые будут представлены на выставке можно перечислять долго.Главное — это возможность не просто узнать о достижениях науки, а напрямую соприкоснуться с ними всеми органами чувств. Например, пол экспозиции сделан из композитных материалов, созданных ОКБ Яковлева для крыла новейшего российского самолета МС-21. А климат "Научной гостиной" будет поддерживаться новейшими кондиционерами с комплектом графита в природном, интерактивном и терморасширенном состоянии.Одним из главных экспонатов станет развернутый в Научной гостиной узел квантовой телефонной связи. Его разработчики — Центр квантовых технологий МГУ и компания "Инфотекс" — будут демонстрировать работу первого в России телефона с квантовой защитой связи. Устройство представляет собой стационарный IP-телефон, подключенный к клиенту квантового распределения ключей и серверу. За счет протокола квантового шифрования шифруется голосовой трафик между собеседниками так, что получить к нему доступ невозможно."Научная гостиная" построена при поддержке Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и проекта NAUKA 0+.Организаторами Конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс. Оператором Десятилетия науки и технологий выступает АНО "Национальные приоритеты".До 18 ноября 2022 года открыта онлайн-регистрация на Конгресс представителей средств массовой информации. С правилами аккредитации на мероприятия можно ознакомится на официальном сайте Конгресса молодых ученых в разделе "СМИ".Вопросы, касающиеся аккредитации СМИ, можно направлятьпо адресу.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 173 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 78 странах мира, со 188 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы