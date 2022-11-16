https://ria.ru/20221116/konferentsiya-1831856716.html
Путин поприветствовал участников конференции по правам человека в Евразии
Путин поприветствовал участников конференции по правам человека в Евразии - РИА Новости, 16.11.2022
Путин поприветствовал участников конференции по правам человека в Евразии
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам VI Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:07
2022-11-16T11:07
2022-11-16T11:07
общество
владимир путин
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам VI Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов", отметив востребованность этой площадки для обсуждения актуальных проблем правочеловеческой тематики."За прошедшие годы ваши встречи убедительно доказали свою востребованность, стали авторитетной площадкой для обсуждения актуальных проблем правочеловеческой тематики, обмена профессиональным опытом и лучшими национальными практиками", - говорится в его приветственном слове, которое зачитал начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков.Путин отметил, что участникам конференции предстоит рассмотреть целый круг вопросов, связанный с защитой прав молодежи, обеспечением социальной поддержки юношей и девушек, доступности образования, расширением возможностей для самореализации и трудоустройства, активного участия в политической и общественной жизни.Президент выразил уверенность, что в ходе форума, объединившего уполномоченных по правам человека, представителей органов власти и экспертов из многих государств, будут предложены новые современные подходы и механизмы повышения гарантий прав молодежи, в том числе путем развития молодежного правозащитного движения и организаций молодежных советов при омбудсменах."Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго", - добавил глава государства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, евразия, сергей новиков, россия
Общество, Владимир Путин, Евразия, Сергей Новиков, Россия
Путин поприветствовал участников конференции по правам человека в Евразии
Президент Путин: встречи омбудсменов Евразии доказали свою востребованность
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам VI Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов", отметив востребованность этой площадки для обсуждения актуальных проблем правочеловеческой тематики.
"За прошедшие годы ваши встречи убедительно доказали свою востребованность, стали авторитетной площадкой для обсуждения актуальных проблем правочеловеческой тематики, обмена профессиональным опытом и лучшими национальными практиками", - говорится в его приветственном слове, которое зачитал начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков
.
Путин отметил, что участникам конференции предстоит рассмотреть целый круг вопросов, связанный с защитой прав молодежи, обеспечением социальной поддержки юношей и девушек, доступности образования, расширением возможностей для самореализации и трудоустройства, активного участия в политической и общественной жизни.
Президент выразил уверенность, что в ходе форума, объединившего уполномоченных по правам человека, представителей органов власти и экспертов из многих государств, будут предложены новые современные подходы и механизмы повышения гарантий прав молодежи, в том числе путем развития молодежного правозащитного движения и организаций молодежных советов при омбудсменах.
"Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго", - добавил глава государства.