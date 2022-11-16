https://ria.ru/20221116/kirgiziya-1831961110.html

В Киргизии рассказали, сколько туристов посетили страну в этом году

В Киргизии рассказали, сколько туристов посетили страну в этом году - РИА Новости, 16.11.2022

В Киргизии рассказали, сколько туристов посетили страну в этом году

Киргизию посетили почти пять миллионов путешественников с начала этого года, сообщила в среду на пресс-конференции заместитель директора департамента туризма... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T18:46

2022-11-16T18:46

2022-11-16T18:46

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БИШКЕК, 16 ноя — РИА Новости. Киргизию посетили почти пять миллионов путешественников с начала этого года, сообщила в среду на пресс-конференции заместитель директора департамента туризма республики Кыял Кенжематова."За девять месяцев в Кыргызстане отдохнули четыре миллиона 993 тысячи человек", — заявила Кенжематова.По ее словам, туризм в стране динамично развивается, и цифры подтверждают это. "В этом году поступления в бюджет от туротрасли составили 644 миллиона сомов (460 миллионов рублей). Это доходы от гостиниц, ресторанов и других предприятий отрасли. А в прошлом — только 588 миллионов (420 миллионов рублей)", — подчеркнула замдиректора профильного департамента.

https://ria.ru/20221115/vengriya-1831651483.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, киргизия, туристы, турпоток, туризм