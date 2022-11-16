https://ria.ru/20221116/kirgiziya-1831961110.html
В Киргизии рассказали, сколько туристов посетили страну в этом году
В Киргизии рассказали, сколько туристов посетили страну в этом году - РИА Новости, 16.11.2022
В Киргизии рассказали, сколько туристов посетили страну в этом году
Киргизию посетили почти пять миллионов путешественников с начала этого года, сообщила в среду на пресс-конференции заместитель директора департамента туризма... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T18:46
2022-11-16T18:46
2022-11-16T18:46
туризм
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БИШКЕК, 16 ноя — РИА Новости. Киргизию посетили почти пять миллионов путешественников с начала этого года, сообщила в среду на пресс-конференции заместитель директора департамента туризма республики Кыял Кенжематова."За девять месяцев в Кыргызстане отдохнули четыре миллиона 993 тысячи человек", — заявила Кенжематова.По ее словам, туризм в стране динамично развивается, и цифры подтверждают это. "В этом году поступления в бюджет от туротрасли составили 644 миллиона сомов (460 миллионов рублей). Это доходы от гостиниц, ресторанов и других предприятий отрасли. А в прошлом — только 588 миллионов (420 миллионов рублей)", — подчеркнула замдиректора профильного департамента.
https://ria.ru/20221115/vengriya-1831651483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, киргизия, туристы, турпоток, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Киргизия, туристы, турпоток, Туризм
В Киргизии рассказали, сколько туристов посетили страну в этом году
Киргизию в 2022 году посетили почти пять миллионов туристов
БИШКЕК, 16 ноя — РИА Новости. Киргизию посетили почти пять миллионов путешественников с начала этого года, сообщила в среду на пресс-конференции заместитель директора департамента туризма республики Кыял Кенжематова.
"За девять месяцев в Кыргызстане отдохнули четыре миллиона 993 тысячи человек", — заявила Кенжематова.
По ее словам, туризм в стране динамично развивается, и цифры подтверждают это.
"В этом году поступления в бюджет от туротрасли составили 644 миллиона сомов (460 миллионов рублей). Это доходы от гостиниц, ресторанов и других предприятий отрасли. А в прошлом — только 588 миллионов (420 миллионов рублей)", — подчеркнула замдиректора профильного департамента.