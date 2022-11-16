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На острове Хайнань состоится 4-й международный кинофестиваль - РИА Новости, 16.11.2022
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На острове Хайнань состоится 4-й международный кинофестиваль
На острове Хайнань состоится 4-й международный кинофестиваль - РИА Новости, 16.11.2022
На острове Хайнань состоится 4-й международный кинофестиваль
4-й Международный кинофестиваль острова Хайнань пройдет с 3 по 10 декабря в курортном городе Санья островной провинции Хайнань. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:41
2022-11-16T14:41
россия-китай: главное
хайнань
кинофестиваль
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МОСКВА, 16 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". 4-й Международный кинофестиваль острова Хайнань пройдет с 3 по 10 декабря в курортном городе Санья островной провинции Хайнань.Как сообщил оргкомитет фестиваля, в этом году за награду "Золотой кокос" будет бороться 3761 фильм из 116 стран.Ожидается, что в ходе фестиваля будет показано около 100 кинокартин. Кроме того, пройдет серия форумов.Международный кинофестиваль острова Хайнань впервые состоялся в 2018 году. Он совместно проводится Медиакорпорацией Китая и народным правительством провинции Хайнань.
https://ria.ru/20221114/iskusstvo-1831396113.html
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хайнань, кинофестиваль
Россия-Китай: Главное, Хайнань, кинофестиваль
14:41 16.11.2022
 

На острове Хайнань состоится 4-й международный кинофестиваль

© Фото : Медиакорпорация КитаяХайнаньский международный кинофестиваль
Хайнаньский международный кинофестиваль - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Фото : Медиакорпорация Китая
Хайнаньский международный кинофестиваль
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МОСКВА, 16 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". 4-й Международный кинофестиваль острова Хайнань пройдет с 3 по 10 декабря в курортном городе Санья островной провинции Хайнань.
Как сообщил оргкомитет фестиваля, в этом году за награду "Золотой кокос" будет бороться 3761 фильм из 116 стран.
Посетители пятого Китайского международного импортного ЭКСПО - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 15:57Россия-Китай: Главное
На ЭКСПО в Шанхае проданы произведения искусства на сумму 490 млн юаней
Ожидается, что в ходе фестиваля будет показано около 100 кинокартин. Кроме того, пройдет серия форумов.
Международный кинофестиваль острова Хайнань впервые состоялся в 2018 году. Он совместно проводится Медиакорпорацией Китая и народным правительством провинции Хайнань.
 
Россия-Китай: ГлавноеХайнанькинофестиваль
 
 
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