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На острове Хайнань состоится 4-й международный кинофестиваль
На острове Хайнань состоится 4-й международный кинофестиваль - РИА Новости, 16.11.2022
На острове Хайнань состоится 4-й международный кинофестиваль
4-й Международный кинофестиваль острова Хайнань пройдет с 3 по 10 декабря в курортном городе Санья островной провинции Хайнань. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:41
2022-11-16T14:41
2022-11-16T14:41
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хайнань
кинофестиваль
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МОСКВА, 16 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". 4-й Международный кинофестиваль острова Хайнань пройдет с 3 по 10 декабря в курортном городе Санья островной провинции Хайнань.Как сообщил оргкомитет фестиваля, в этом году за награду "Золотой кокос" будет бороться 3761 фильм из 116 стран.Ожидается, что в ходе фестиваля будет показано около 100 кинокартин. Кроме того, пройдет серия форумов.Международный кинофестиваль острова Хайнань впервые состоялся в 2018 году. Он совместно проводится Медиакорпорацией Китая и народным правительством провинции Хайнань.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хайнань, кинофестиваль
Россия-Китай: Главное, Хайнань, кинофестиваль