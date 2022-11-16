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На острове Хайнань состоится 4-й международный кинофестиваль

На острове Хайнань состоится 4-й международный кинофестиваль - РИА Новости, 16.11.2022

На острове Хайнань состоится 4-й международный кинофестиваль

4-й Международный кинофестиваль острова Хайнань пройдет с 3 по 10 декабря в курортном городе Санья островной провинции Хайнань. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:41

2022-11-16T14:41

2022-11-16T14:41

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кинофестиваль

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МОСКВА, 16 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". 4-й Международный кинофестиваль острова Хайнань пройдет с 3 по 10 декабря в курортном городе Санья островной провинции Хайнань.Как сообщил оргкомитет фестиваля, в этом году за награду "Золотой кокос" будет бороться 3761 фильм из 116 стран.Ожидается, что в ходе фестиваля будет показано около 100 кинокартин. Кроме того, пройдет серия форумов.Международный кинофестиваль острова Хайнань впервые состоялся в 2018 году. Он совместно проводится Медиакорпорацией Китая и народным правительством провинции Хайнань.

https://ria.ru/20221114/iskusstvo-1831396113.html

хайнань

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

хайнань, кинофестиваль