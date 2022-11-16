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Минздрав Сирии сообщил о 1398 подтвержденных случаях заражения холерой - РИА Новости, 16.11.2022
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Минздрав Сирии сообщил о 1398 подтвержденных случаях заражения холерой
Минздрав Сирии сообщил о 1398 подтвержденных случаях заражения холерой - РИА Новости, 16.11.2022
Минздрав Сирии сообщил о 1398 подтвержденных случаях заражения холерой
Число подтвержденных случаев заражения холерой в Сирии возросло до почти 1400, умерли 49 человек, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:55
2022-11-16T14:55
в мире
здоровье - общество
сирия
алеппо
ливан
международный комитет красного креста (мккк)
красный крест
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КАИР, 16 ноя - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения холерой в Сирии возросло до почти 1400, умерли 49 человек, сообщило министерство здравоохранения страны."Общее число подтвержденных случаев заражения составляет 1398, случаев летального исхода - 49", - говорится в сообщении минздрава.Первая за многие годы вспышка холеры началась в Сирии в сентябре, позже она охватила и соседний Ливан. К концу октября количество подтвержденных лабораторными экспресс-тестами случаев холеры в Сирии превысило 900, умерли 44 человека.По данным минздрава, крупнейшим очагом распространения холеры остается провинция Алеппо, где заболевание подтверждено у более чем 800 человек, за ней следуют Дейр-эз-Зор и Эль-Хасеке, а также Латакия и Ракка. В провинции Дамаск зарегистрировано 17 случаев заражения.Сирийские СМИ в сентябре сообщали, что в рамках проверок в провинции Алеппо были обнаружены образцы холеры в сточных водах и на заводе по производству кубов льда, который после этого немедленно закрыли. По данным изданий, причиной вспышки мог стать забор воды из реки Евфрат.Региональный представитель МККК на Ближнем и Среднем Востоке Имене Трабелси ранее заявила, что Красный Крест в связи с вспышкой готов активизировать деятельность в Сирии, в частности, в области водоснабжения. Она отметила, что вспышка холеры в Сирии, предположительно, связана с небезопасной питьевой водой и неисправными канализационными системами, а также с использованием загрязненной воды для полива сельскохозяйственных культур.
https://ria.ru/20221013/zdorove-1823557455.html
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в мире, здоровье - общество, сирия, алеппо, ливан, международный комитет красного креста (мккк), красный крест
В мире, Здоровье - Общество, Сирия, Алеппо, Ливан, Международный комитет Красного Креста (МККК), Красный Крест
14:55 16.11.2022
 
Минздрав Сирии сообщил о 1398 подтвержденных случаях заражения холерой

Минздрав Сирии сообщил о 1398 подтвержденных случаях заражения холерой, 49 человек умерли

© Depositphotos.com / ktsdesignИллюстрация холерного вибриона
Иллюстрация холерного вибриона - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Depositphotos.com / ktsdesign
Иллюстрация холерного вибриона. Архивное фото
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КАИР, 16 ноя - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения холерой в Сирии возросло до почти 1400, умерли 49 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.
"Общее число подтвержденных случаев заражения составляет 1398, случаев летального исхода - 49", - говорится в сообщении минздрава.
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Первая за многие годы вспышка холеры началась в Сирии в сентябре, позже она охватила и соседний Ливан. К концу октября количество подтвержденных лабораторными экспресс-тестами случаев холеры в Сирии превысило 900, умерли 44 человека.
По данным минздрава, крупнейшим очагом распространения холеры остается провинция Алеппо, где заболевание подтверждено у более чем 800 человек, за ней следуют Дейр-эз-Зор и Эль-Хасеке, а также Латакия и Ракка. В провинции Дамаск зарегистрировано 17 случаев заражения.
Сирийские СМИ в сентябре сообщали, что в рамках проверок в провинции Алеппо были обнаружены образцы холеры в сточных водах и на заводе по производству кубов льда, который после этого немедленно закрыли. По данным изданий, причиной вспышки мог стать забор воды из реки Евфрат.
Региональный представитель МККК на Ближнем и Среднем Востоке Имене Трабелси ранее заявила, что Красный Крест в связи с вспышкой готов активизировать деятельность в Сирии, в частности, в области водоснабжения. Она отметила, что вспышка холеры в Сирии, предположительно, связана с небезопасной питьевой водой и неисправными канализационными системами, а также с использованием загрязненной воды для полива сельскохозяйственных культур.
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В миреЗдоровье - ОбществоСирияАлеппоЛиванМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Красный Крест
 
 
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