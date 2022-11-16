https://ria.ru/20221116/kholera-1831944281.html

Минздрав Сирии сообщил о 1398 подтвержденных случаях заражения холерой

Минздрав Сирии сообщил о 1398 подтвержденных случаях заражения холерой - РИА Новости, 16.11.2022

Минздрав Сирии сообщил о 1398 подтвержденных случаях заражения холерой

Число подтвержденных случаев заражения холерой в Сирии возросло до почти 1400, умерли 49 человек, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:55

2022-11-16T14:55

2022-11-16T14:55

в мире

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КАИР, 16 ноя - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения холерой в Сирии возросло до почти 1400, умерли 49 человек, сообщило министерство здравоохранения страны."Общее число подтвержденных случаев заражения составляет 1398, случаев летального исхода - 49", - говорится в сообщении минздрава.Первая за многие годы вспышка холеры началась в Сирии в сентябре, позже она охватила и соседний Ливан. К концу октября количество подтвержденных лабораторными экспресс-тестами случаев холеры в Сирии превысило 900, умерли 44 человека.По данным минздрава, крупнейшим очагом распространения холеры остается провинция Алеппо, где заболевание подтверждено у более чем 800 человек, за ней следуют Дейр-эз-Зор и Эль-Хасеке, а также Латакия и Ракка. В провинции Дамаск зарегистрировано 17 случаев заражения.Сирийские СМИ в сентябре сообщали, что в рамках проверок в провинции Алеппо были обнаружены образцы холеры в сточных водах и на заводе по производству кубов льда, который после этого немедленно закрыли. По данным изданий, причиной вспышки мог стать забор воды из реки Евфрат.Региональный представитель МККК на Ближнем и Среднем Востоке Имене Трабелси ранее заявила, что Красный Крест в связи с вспышкой готов активизировать деятельность в Сирии, в частности, в области водоснабжения. Она отметила, что вспышка холеры в Сирии, предположительно, связана с небезопасной питьевой водой и неисправными канализационными системами, а также с использованием загрязненной воды для полива сельскохозяйственных культур.

https://ria.ru/20221013/zdorove-1823557455.html

https://ria.ru/20221116/vaktsiny-1831867734.html

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в мире, здоровье - общество, сирия, алеппо, ливан, международный комитет красного креста (мккк), красный крест