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Трех участников беспорядков в Иране приговорили к смертной казни

Трех участников беспорядков в Иране приговорили к смертной казни - РИА Новости, 16.11.2022

Трех участников беспорядков в Иране приговорили к смертной казни

Революционный суд иранской провинции Тегеран вынес в среду смертный приговор трем участникам беспорядков, передает агентство Mehr. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:58

2022-11-16T15:58

2022-11-16T16:19

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Революционный суд иранской провинции Тегеран вынес в среду смертный приговор трем участникам беспорядков, передает агентство Mehr."После судебного процесса над участниками беспорядков и нарушителями безопасности в Революционном суде Тегерана и после судебных слушаний подсудимых в присутствии их адвокатов был вынесен предварительный приговор еще трем участникам беспорядков", - говорится в сообщении.Агентство, отмечает, что первый из участников получил приговор по обвинению в нарушении общественного порядка и нестабильности в стране, а также причинении ущерба людям и государственному имуществу."Также, согласно другому документу, выданному Революционным судом Тегерана, (второй) обвиняемый за поджог полицейского поста в Пакдаште, уничтожении его имущества приговорен судом к смертной казни…. (третий обвиняемый) нанес ущерб государственной собственности и играл ведущую роль в беспорядках и был также приговорен к смертной казни", - добавляет Mehr.Ранее иранские СМИ сообщали, что революционные суды в начале ноября вынесли первые смертные приговоры двум иранцем за организацию беспорядков.В Иране с середины сентября продолжаются массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.

https://ria.ru/20221115/osvobozhdenie-1831496083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, иран, белуджистан