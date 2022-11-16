17:54 16.11.2022 (обновлено: 18:26 16.11.2022)
Посол в Джакарте рассказала, что Россию на саммите G20 никто не изолировал
Посол в Индонезии Воробьева заявила, что никакой изоляции России на саммите G20 не было
© Посольство Российской Федерации в Индонезии Посол Российской Федерации в Республике Индонезия Людмила Воробьева
Посол Российской Федерации в Республике Индонезия Людмила Воробьева. Архивное фото
НУСА-ДУА (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Никакой изоляции России на саммите "Большой двадцатки" на Бали не было, несмотря на усилия стран Запада, рассказала РИА Новости в среду посол России в Индонезии Людмила Воробьева.
"Никакой изоляции не было. Были усилия ряда стран Запада в этом направлении, но эти усилия никто не поддержал, и они оказались тщетными, изоляции не получилось", - сказала глава российской дипмиссии в Индонезии.
"О том, что никакой изоляции не было, красноречивее всего говорит тот факт, что совместная декларация лидеров стран "двадцатки" была согласована и принята", - добавила посол.
Саммит G20 состоялся 15 и 16 ноября в курортной зоне Нуса-Дуа на индонезийском острове Бали. По словам президента Индонезии и главы индонезийского председательства в "двадцатке" Джоко Видодо, которые индонезийский лидер сказал на итоговой пресс-конференции после окончания саммита, совместная декларация лидеров стран-членов G20 стала первой совместной декларацией, согласованной и принятой на мероприятии G20 за последние 8 месяцев.