https://ria.ru/20221116/izolyatsiya-1832019177.html

Посол в Джакарте рассказала, что Россию на саммите G20 никто не изолировал

Посол в Джакарте рассказала, что Россию на саммите G20 никто не изолировал - РИА Новости, 16.11.2022

Посол в Джакарте рассказала, что Россию на саммите G20 никто не изолировал

Никакой изоляции России на саммите "Большой двадцатки" на Бали не было, несмотря на усилия стран Запада, рассказала РИА Новости в среду посол России в Индонезии РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T17:54

2022-11-16T17:54

2022-11-16T18:26

в мире

людмила воробьева

россия

индонезия

большая двадцатка

саммит g20

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НУСА-ДУА (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Никакой изоляции России на саммите "Большой двадцатки" на Бали не было, несмотря на усилия стран Запада, рассказала РИА Новости в среду посол России в Индонезии Людмила Воробьева."О том, что никакой изоляции не было, красноречивее всего говорит тот факт, что совместная декларация лидеров стран "двадцатки" была согласована и принята", - добавила посол.Саммит G20 состоялся 15 и 16 ноября в курортной зоне Нуса-Дуа на индонезийском острове Бали. По словам президента Индонезии и главы индонезийского председательства в "двадцатке" Джоко Видодо, которые индонезийский лидер сказал на итоговой пресс-конференции после окончания саммита, совместная декларация лидеров стран-членов G20 стала первой совместной декларацией, согласованной и принятой на мероприятии G20 за последние 8 месяцев.

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россия

индонезия

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Кирилл Волков

в мире, людмила воробьева, россия, индонезия, большая двадцатка, саммит g20