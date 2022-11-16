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Посол в Джакарте рассказала, что Россию на саммите G20 никто не изолировал - РИА Новости, 16.11.2022
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Посол в Джакарте рассказала, что Россию на саммите G20 никто не изолировал
Посол в Джакарте рассказала, что Россию на саммите G20 никто не изолировал - РИА Новости, 16.11.2022
Посол в Джакарте рассказала, что Россию на саммите G20 никто не изолировал
Никакой изоляции России на саммите "Большой двадцатки" на Бали не было, несмотря на усилия стран Запада, рассказала РИА Новости в среду посол России в Индонезии РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T17:54
2022-11-16T18:26
в мире
людмила воробьева
россия
индонезия
большая двадцатка
саммит g20
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НУСА-ДУА (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Никакой изоляции России на саммите "Большой двадцатки" на Бали не было, несмотря на усилия стран Запада, рассказала РИА Новости в среду посол России в Индонезии Людмила Воробьева."О том, что никакой изоляции не было, красноречивее всего говорит тот факт, что совместная декларация лидеров стран "двадцатки" была согласована и принята", - добавила посол.Саммит G20 состоялся 15 и 16 ноября в курортной зоне Нуса-Дуа на индонезийском острове Бали. По словам президента Индонезии и главы индонезийского председательства в "двадцатке" Джоко Видодо, которые индонезийский лидер сказал на итоговой пресс-конференции после окончания саммита, совместная декларация лидеров стран-членов G20 стала первой совместной декларацией, согласованной и принятой на мероприятии G20 за последние 8 месяцев.
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в мире, людмила воробьева, россия, индонезия, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Людмила Воробьева, Россия, Индонезия, Большая двадцатка, Саммит G20
17:54 16.11.2022 (обновлено: 18:26 16.11.2022)
 
Посол в Джакарте рассказала, что Россию на саммите G20 никто не изолировал

Посол в Индонезии Воробьева заявила, что никакой изоляции России на саммите G20 не было

© Посольство Российской Федерации в Индонезии Посол Российской Федерации в Республике Индонезия Людмила Воробьева
Посол Российской Федерации в Республике Индонезия Людмила Воробьева
© Посольство Российской Федерации в Индонезии
Посол Российской Федерации в Республике Индонезия Людмила Воробьева. Архивное фото
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НУСА-ДУА (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Никакой изоляции России на саммите "Большой двадцатки" на Бали не было, несмотря на усилия стран Запада, рассказала РИА Новости в среду посол России в Индонезии Людмила Воробьева.
"Никакой изоляции не было. Были усилия ряда стран Запада в этом направлении, но эти усилия никто не поддержал, и они оказались тщетными, изоляции не получилось", - сказала глава российской дипмиссии в Индонезии.
"О том, что никакой изоляции не было, красноречивее всего говорит тот факт, что совместная декларация лидеров стран "двадцатки" была согласована и принята", - добавила посол.
Саммит G20 состоялся 15 и 16 ноября в курортной зоне Нуса-Дуа на индонезийском острове Бали. По словам президента Индонезии и главы индонезийского председательства в "двадцатке" Джоко Видодо, которые индонезийский лидер сказал на итоговой пресс-конференции после окончания саммита, совместная декларация лидеров стран-членов G20 стала первой совместной декларацией, согласованной и принятой на мероприятии G20 за последние 8 месяцев.
Флаги во время подготовки к саммиту G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
08:00
Запад получил нагоняй от Востока
 
В миреЛюдмила ВоробьеваРоссияИндонезияБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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