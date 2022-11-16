https://ria.ru/20221116/irlandiya-1831937282.html

Россия ввела санкции против 52 ирландских политических деятелей

Россия ввела санкции против 52 ирландских политических деятелей - РИА Новости, 16.11.2022

Россия ввела санкции против 52 ирландских политических деятелей

Россия внесла в санкционный список 52 представителя руководства и политических деятелей Ирландии, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:32

2022-11-16T14:32

2022-11-16T14:47

россия

ирландия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7722b986365dfca3dc31aa367dddd507.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия внесла в санкционный список 52 представителя руководства и политических деятелей Ирландии, сообщил МИД РФ."В ответ на антироссийский курс правительства Ирландии, которое безоговорочно поддерживает вводимые Евросоюзом односторонние ограничительные меры в отношении граждан России, направленные на попытки международной изоляции нашей страны, принято решение о внесении в российский "стоп-лист" 52 ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.Как заявил МИД РФ, "в список ирландских граждан, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, включены, в частности, премьер-министр Михол Мартин, его заместитель Лео Варадкар, председатель Дойла (нижней палаты парламента) Шон О'Форил, министр иностранных дел и министр обороны Саймон Ковени, министр юстиции Хелен Макинти, министр финансов Паскаль Донохью, а также ряд сенаторов и депутатов нижней палаты парламента"."Действуя под диктовку Брюсселя, Ирландия ведет агрессивную антироссийскую пропагандистскую кампанию, взят курс на сворачивание двустороннего сотрудничества в ущерб собственным интересам. Одним из следствий подогрева русофобской истерии в ирландском обществе стало нападение на Посольство России в Дублине в марте этого года", - говорится в документе МИД РФ. "В отношении наших других мер будем ориентироваться на позицию Дублина", - сообщил МИД России.

https://ria.ru/20221114/kerri-1831435796.html

россия

ирландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, ирландия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии