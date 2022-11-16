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Россия ввела санкции против 52 ирландских политических деятелей - РИА Новости, 16.11.2022
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Россия ввела санкции против 52 ирландских политических деятелей
Россия ввела санкции против 52 ирландских политических деятелей - РИА Новости, 16.11.2022
Россия ввела санкции против 52 ирландских политических деятелей
Россия внесла в санкционный список 52 представителя руководства и политических деятелей Ирландии, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:32
2022-11-16T14:47
россия
ирландия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия внесла в санкционный список 52 представителя руководства и политических деятелей Ирландии, сообщил МИД РФ."В ответ на антироссийский курс правительства Ирландии, которое безоговорочно поддерживает вводимые Евросоюзом односторонние ограничительные меры в отношении граждан России, направленные на попытки международной изоляции нашей страны, принято решение о внесении в российский "стоп-лист" 52 ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.Как заявил МИД РФ, "в список ирландских граждан, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, включены, в частности, премьер-министр Михол Мартин, его заместитель Лео Варадкар, председатель Дойла (нижней палаты парламента) Шон О'Форил, министр иностранных дел и министр обороны Саймон Ковени, министр юстиции Хелен Макинти, министр финансов Паскаль Донохью, а также ряд сенаторов и депутатов нижней палаты парламента"."Действуя под диктовку Брюсселя, Ирландия ведет агрессивную антироссийскую пропагандистскую кампанию, взят курс на сворачивание двустороннего сотрудничества в ущерб собственным интересам. Одним из следствий подогрева русофобской истерии в ирландском обществе стало нападение на Посольство России в Дублине в марте этого года", - говорится в документе МИД РФ. "В отношении наших других мер будем ориентироваться на позицию Дублина", - сообщил МИД России.
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россия, ирландия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Россия, Ирландия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
14:32 16.11.2022 (обновлено: 14:47 16.11.2022)
 
Россия ввела санкции против 52 ирландских политических деятелей

МИД России ввел санкции против 52 представителей власти и политиков из Ирландии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия внесла в санкционный список 52 представителя руководства и политических деятелей Ирландии, сообщил МИД РФ.
"В ответ на антироссийский курс правительства Ирландии, которое безоговорочно поддерживает вводимые Евросоюзом односторонние ограничительные меры в отношении граждан России, направленные на попытки международной изоляции нашей страны, принято решение о внесении в российский "стоп-лист" 52 ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
Как заявил МИД РФ, "в список ирландских граждан, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, включены, в частности, премьер-министр Михол Мартин, его заместитель Лео Варадкар, председатель Дойла (нижней палаты парламента) Шон О'Форил, министр иностранных дел и министр обороны Саймон Ковени, министр юстиции Хелен Макинти, министр финансов Паскаль Донохью, а также ряд сенаторов и депутатов нижней палаты парламента".
"Действуя под диктовку Брюсселя, Ирландия ведет агрессивную антироссийскую пропагандистскую кампанию, взят курс на сворачивание двустороннего сотрудничества в ущерб собственным интересам. Одним из следствий подогрева русофобской истерии в ирландском обществе стало нападение на Посольство России в Дублине в марте этого года", - говорится в документе МИД РФ. "В отношении наших других мер будем ориентироваться на позицию Дублина", - сообщил МИД России.
Актер Джим Керри - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 18:05Культура
МИД России ввел санкции против Джима Керри
 
РоссияИрландияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции в отношении России
 
 
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