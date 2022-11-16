США ожидают получить информацию о деталях ЧП в Польше в ближайшее время
США ожидают получить точную информацию о деталях падения ракет в Польше в ближайшее время
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Пентагон, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США в ближайшее время ожидают получить подтвержденную информацию о деталях ракетного инцидента в Польше, включая происхождение ракеты, заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
"Я рассчитываю, что в очень скорое время мы получим подтвержденные данные о том, откуда вылетела ракета, куда она направлялась, каким был угол ее запуска и траектория. Все детали прояснятся в надлежащее время, однако сейчас достаточно рано говорить, поскольку расследование продолжается", - сказал Милли в ходе пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по помощи Украине.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была выпущена российскими военными. По его словам, "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО также озвучили похожие данные. Минобороны России, в свою очередь, заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".