https://ria.ru/20221116/informatsiya-1832071573.html

США ожидают получить информацию о деталях ЧП в Польше в ближайшее время

США ожидают получить информацию о деталях ЧП в Польше в ближайшее время - РИА Новости, 16.11.2022

США ожидают получить информацию о деталях ЧП в Польше в ближайшее время

США в ближайшее время ожидают получить подтвержденную информацию о деталях ракетного инцидента в Польше, включая происхождение ракеты, заявил председатель... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T21:47

2022-11-16T21:47

2022-11-16T21:47

инцидент с падением ракет в польше

вооруженные силы сша

нато

украина

польша

сша

марк милли

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США в ближайшее время ожидают получить подтвержденную информацию о деталях ракетного инцидента в Польше, включая происхождение ракеты, заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была выпущена российскими военными. По его словам, "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО также озвучили похожие данные. Минобороны России, в свою очередь, заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".

https://ria.ru/20221116/otvetstvennost-1832060494.html

украина

польша

сша

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инцидент с падением ракет в польше, вооруженные силы сша, нато, украина, польша, сша, марк милли, в мире