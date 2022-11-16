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США ожидают получить информацию о деталях ЧП в Польше в ближайшее время - РИА Новости, 16.11.2022
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США ожидают получить информацию о деталях ЧП в Польше в ближайшее время
США ожидают получить информацию о деталях ЧП в Польше в ближайшее время - РИА Новости, 16.11.2022
США ожидают получить информацию о деталях ЧП в Польше в ближайшее время
США в ближайшее время ожидают получить подтвержденную информацию о деталях ракетного инцидента в Польше, включая происхождение ракеты, заявил председатель... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T21:47
2022-11-16T21:47
инцидент с падением ракет в польше
вооруженные силы сша
нато
украина
польша
сша
марк милли
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США в ближайшее время ожидают получить подтвержденную информацию о деталях ракетного инцидента в Польше, включая происхождение ракеты, заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была выпущена российскими военными. По его словам, "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО также озвучили похожие данные. Минобороны России, в свою очередь, заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".
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инцидент с падением ракет в польше, вооруженные силы сша, нато, украина, польша, сша, марк милли, в мире
Инцидент с падением ракет в Польше, Вооруженные силы США, НАТО, Украина, Польша, США, Марк Милли, В мире
21:47 16.11.2022
 
США ожидают получить информацию о деталях ЧП в Польше в ближайшее время

США ожидают получить точную информацию о деталях падения ракет в Польше в ближайшее время

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон, США
Пентагон, США - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США в ближайшее время ожидают получить подтвержденную информацию о деталях ракетного инцидента в Польше, включая происхождение ракеты, заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
"Я рассчитываю, что в очень скорое время мы получим подтвержденные данные о том, откуда вылетела ракета, куда она направлялась, каким был угол ее запуска и траектория. Все детали прояснятся в надлежащее время, однако сейчас достаточно рано говорить, поскольку расследование продолжается", - сказал Милли в ходе пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по помощи Украине.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была выпущена российскими военными. По его словам, "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО также озвучили похожие данные. Минобороны России, в свою очередь, заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".
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Инцидент с падением ракет в ПольшеВооруженные силы СШАНАТОУкраинаПольшаСШАМарк МиллиВ мире
 
 
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