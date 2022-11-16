https://ria.ru/20221116/inflyatsiya-1832045521.html
Годовая инфляция в России замедлилась до 12,4 процента
Годовая инфляция в России замедлилась до 12,4 процента - РИА Новости, 16.11.2022
Годовая инфляция в России замедлилась до 12,4 процента
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,4% на 14 ноября с 12,52% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T19:12
2022-11-16T19:12
2022-11-16T19:33
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
цены на нефть
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,4% на 14 ноября с 12,52% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации"."На неделе с 8 по 14 ноября 2022 года инфляция составила 0,06%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 12,4% год к году", - говорится в документе.Как отмечают в министерстве, в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,06% за счет дефляции продовольственных товаров за исключением плодоовощной продукции (минус 0,15%)."На плодоовощную продукцию сезонный рост цен продолжился. На непродовольственные товары на отчетной неделе цены не изменились. На туристические и регулируемые услуги рост цен возобновился (плюс 0,14%) вследствие удорожания авиабилетов на внутренние рейсы и услуг санаториев", - указано в документе.По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза, будет в диапазоне 12-12,4%.
https://ria.ru/20221116/inflyatsiya-1832043816.html
https://ria.ru/20221116/zarplata-1831875946.html
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, цены на нефть
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Максим Решетников, Цены на нефть
19:12 16.11.2022 (обновлено: 19:33 16.11.2022)
Годовая инфляция в России замедлилась до 12,4 процента
Минэкономразвития: годовая инфляция замедлилась до 12,4 процента с 12,52 неделей ранее