https://ria.ru/20221116/inflyatsiya-1832043816.html

В России ускорилась недельная инфляция

В России ускорилась недельная инфляция - РИА Новости, 16.11.2022

В России ускорилась недельная инфляция

Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,06% с 0,01% неделей ранее, с начала года по 14 ноября потребительские цены выросли на 10,74%, сообщил в среду Росстат. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T19:05

2022-11-16T19:05

2022-11-16T19:05

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

инфляция

цены

продукты

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,06% с 0,01% неделей ранее, с начала года по 14 ноября потребительские цены выросли на 10,74%, сообщил в среду Росстат."За период с 8 по 14 ноября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,06%, с начала ноября – 100,07%, с начала года – 110,74%", - говорится в документе.Прирост цен на плодоовощную продукцию ускорился. На неделе с 8 по 14 ноября она подорожала на 2% после удорожания на 1,3% на предыдущей неделе. В том числе огурцы подорожали на 6,4%, помидоры – на 5,6%, картофель – на 1,2%, лук – на 0,4%, бананы – на 0,3%. В то же время цены на морковь снизились на 0,9%, на капусту – на 0,4%, на яблоки – на 0,2%.Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 22 наименованиям. Сильнее всего подешевели сахар и гречка- на 1,07% и 1,05%. Следом идет подсолнечное масло - оно снизилось в цене на 0,8%. На отчетной неделе подешевели как овощные, так и мясные консервы для детского питания - на 0,6% и 0,58%. Кроме того, отмечено снижение цен на вермишель – на 0,4%, свинину, сосиски, сардельки, сухие молочные смеси для детского питания – на 0,3%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сметану, творог, рис, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 0,2%, вареные колбасы, сливочное масло, сыры сычужные, соль поваренную – на 0,1%.Подорожание наблюдалось по 12 наименованиям продуктов, и сильнее всего подорожало печенье - на 0,5%. Яйца выросли в цене на 0,36%, говядина - на 0,23%, макаронные изделия из пшеничной муки - на 0,21%, чай - на 0,17%, рыба - на 0,16%, мука - на 0,12%, молоко стерилизованное и ржаной хлеб – на 0,1%.Среди непродовольственных товаров первой необходимости лидеры роста цен: стиральный порошок - плюс 0,37%, зубные пасты - плюс 0,33% и сухие корма для домашних животных - плюс 0,31%. Также подорожали спички - на 0,26% и хозяйственное мыло – на 0,1%. Одновременно цены на подгузники детские снизились на 0,4%, пеленки для новорожденных – на 0,3%, туалетное мыло – на 0,1%.На неделе с 8 по 14 ноября, на которую пришелся день распродаж, электропылесосы подорожали на 1,42%, телевизоры - на 0,09%; смартфоны подешевели - на 0,51%. Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, на иностранные - выросли на 0,03%. Бензин автомобильный подешевел на 0,02%, дизельное топливо – выросло в цене на 0,45%.Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов, в том числе на противовоспалительный препарат "Нимесулид", корвалол, аллохол, препарат от кашля "Ренгалин" и поливитамины.Стоимость полета в салоне экономического класса снизилась на 3,21% (неделей ранее был рост - на 2,14%).

https://ria.ru/20221116/zarplata-1831875946.html

https://ria.ru/20221114/kofe-1831360529.html

https://ria.ru/20221111/myaso-1830641457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), инфляция, цены, продукты