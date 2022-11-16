https://ria.ru/20221116/inflyatsiya-1831844462.html
Годовая инфляция в Великобритании достигла рекорда 1981 года
Годовая инфляция в Великобритании достигла рекорда 1981 года - РИА Новости, 16.11.2022
Годовая инфляция в Великобритании достигла рекорда 1981 года
Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября ускорилась до рекордных за 41 год 11,1% с 10,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:31
2022-11-16T10:31
2022-11-16T10:33
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экономика
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября ускорилась до рекордных за 41 год 11,1% с 10,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).Значение стало максимальным за последний 41 год, после того как показатель по итогам октября 1981 года составил 11,2%.За октябрь потребительские цены в Британии выросли на 2% после роста на 0,5% в сентябре.Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали годовую инфляцию на уровне 10,7%, месячную - в 1,7%.При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 9,6% после 8,8% месяцем ранее. За октябрь цены по этому индексу выросли на 1,6% после 0,9% в сентябре.В целом рост цен на продукты питания внес значительный вклад в ускорении инфляции, а цены на транспорт (в основном моторное топливо и цены на подержанные автомобили) внесли сдерживающие влияние на общий показатель.
https://ria.ru/20221112/byudzhet-1831060881.html
https://ria.ru/20221113/retsessiya-1831118121.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, великобритания, экономика
В мире, Великобритания, Экономика
10:31 16.11.2022 (обновлено: 10:33 16.11.2022)
Годовая инфляция в Великобритании достигла рекорда 1981 года
Годовая инфляция в Британии в октябре ускорилась до 11,1 процента, рекорда с 1981 года
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября ускорилась до рекордных за 41 год 11,1% с 10,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
Значение стало максимальным за последний 41 год, после того как показатель по итогам октября 1981 года составил 11,2%.
За октябрь потребительские цены в Британии выросли на 2% после роста на 0,5% в сентябре.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали годовую инфляцию на уровне 10,7%, месячную - в 1,7%.
При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 9,6% после 8,8% месяцем ранее. За октябрь цены по этому индексу выросли на 1,6% после 0,9% в сентябре.
В целом рост цен на продукты питания внес значительный вклад в ускорении инфляции, а цены на транспорт (в основном моторное топливо и цены на подержанные автомобили) внесли сдерживающие влияние на общий показатель.