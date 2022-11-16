https://ria.ru/20221116/inflyatsiya-1831844462.html

Годовая инфляция в Великобритании достигла рекорда 1981 года

Годовая инфляция в Великобритании достигла рекорда 1981 года - РИА Новости, 16.11.2022

Годовая инфляция в Великобритании достигла рекорда 1981 года

Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября ускорилась до рекордных за 41 год 11,1% с 10,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T10:31

2022-11-16T10:31

2022-11-16T10:33

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экономика

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября ускорилась до рекордных за 41 год 11,1% с 10,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).Значение стало максимальным за последний 41 год, после того как показатель по итогам октября 1981 года составил 11,2%.За октябрь потребительские цены в Британии выросли на 2% после роста на 0,5% в сентябре.Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали годовую инфляцию на уровне 10,7%, месячную - в 1,7%.При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 9,6% после 8,8% месяцем ранее. За октябрь цены по этому индексу выросли на 1,6% после 0,9% в сентябре.В целом рост цен на продукты питания внес значительный вклад в ускорении инфляции, а цены на транспорт (в основном моторное топливо и цены на подержанные автомобили) внесли сдерживающие влияние на общий показатель.

https://ria.ru/20221112/byudzhet-1831060881.html

https://ria.ru/20221113/retsessiya-1831118121.html

великобритания

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, экономика