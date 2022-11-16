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Годовая инфляция в Великобритании достигла рекорда 1981 года - РИА Новости, 16.11.2022
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Годовая инфляция в Великобритании достигла рекорда 1981 года
Годовая инфляция в Великобритании достигла рекорда 1981 года - РИА Новости, 16.11.2022
Годовая инфляция в Великобритании достигла рекорда 1981 года
Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября ускорилась до рекордных за 41 год 11,1% с 10,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:31
2022-11-16T10:33
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября ускорилась до рекордных за 41 год 11,1% с 10,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).Значение стало максимальным за последний 41 год, после того как показатель по итогам октября 1981 года составил 11,2%.За октябрь потребительские цены в Британии выросли на 2% после роста на 0,5% в сентябре.Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали годовую инфляцию на уровне 10,7%, месячную - в 1,7%.При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 9,6% после 8,8% месяцем ранее. За октябрь цены по этому индексу выросли на 1,6% после 0,9% в сентябре.В целом рост цен на продукты питания внес значительный вклад в ускорении инфляции, а цены на транспорт (в основном моторное топливо и цены на подержанные автомобили) внесли сдерживающие влияние на общий показатель.
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в мире, великобритания, экономика
В мире, Великобритания, Экономика
10:31 16.11.2022 (обновлено: 10:33 16.11.2022)
 
Годовая инфляция в Великобритании достигла рекорда 1981 года

Годовая инфляция в Британии в октябре ускорилась до 11,1 процента, рекорда с 1981 года

© AP Photo / Matt DunhamЛюди переходят дорогу на улице в центре Лондона
Люди переходят дорогу на улице в центре Лондона - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Люди переходят дорогу на улице в центре Лондона. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября ускорилась до рекордных за 41 год 11,1% с 10,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
Значение стало максимальным за последний 41 год, после того как показатель по итогам октября 1981 года составил 11,2%.
За октябрь потребительские цены в Британии выросли на 2% после роста на 0,5% в сентябре.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали годовую инфляцию на уровне 10,7%, месячную - в 1,7%.
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При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 9,6% после 8,8% месяцем ранее. За октябрь цены по этому индексу выросли на 1,6% после 0,9% в сентябре.
В целом рост цен на продукты питания внес значительный вклад в ускорении инфляции, а цены на транспорт (в основном моторное топливо и цены на подержанные автомобили) внесли сдерживающие влияние на общий показатель.
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