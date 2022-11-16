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Биография Владимира Ильина - РИА Новости, 16.11.2022
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Биография Владимира Ильина
Биография Владимира Ильина - РИА Новости, 16.11.2022
Биография Владимира Ильина
Советский и российский актер театра и кино Владимир Адольфович Ильин родился 16 ноября 1947 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T03:06
2022-11-16T03:06
справки
владимир ильин (советский и российский актер театра и кино)
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Советский и российский актер театра и кино Владимир Адольфович Ильин родился 16 ноября 1947 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Его отец Адольф Ильин (1923-1990) был актером, заслуженным артистом РСФСР. Брат Александр Ильин также актер, заслуженный артист России. В 1969 году Владимир Ильин окончил Свердловское театральное училище (ныне Екатеринбургский государственный театральный институт).Первым театром в биографии актера стал "Скоморох" Геннадия Юденича, в составе которого Ильин часто гастролировал. Затем он работал в Казанском театре юного зрителя. http://biograph.ru/index.php/whoiswho/7/447-ilyin-vaС 1974 года по 1989 год – в Театре имени Владимира Маяковского в Москве. Исполнял роли в спектаклях: "Банкрот, или свои люди – сочтемся" Александра Островского, "Закат" Исаака Бабеля, "Театр времен Нерона и Сенеки" Эдварда Радзинского, "Агент 00" Генриха Боровика и др.). В 2003 году сыграл Гаева в спектакле "Вишневый сад" режиссера Эймунтаса Някрошюса (совместный проект Фонда Станиславского и литовского театра "Мено Фортас"). В кино Владимир Ильин дебютировал в 1967 году в фильме Владимира Мотыля "Женя, Женечка и "Катюша". В 1986 году сыграл одну из главных ролей в фильме "Мой любимый клоун" режиссера Юрия Кушнерева.Широкую известность Ильину принес фильм Евгения Цымбала "Защитник Седов" (1988).Затем он сыграл главные роли в фильмах "Авария – дочь мента" (1989), "Сукины дети" (1990), "Рой" (1990), "Шапка" (1990). В 1993 году за роль сотрудника КГБ в политической драме Александра Митты "Затерянный в Сибири" (1991) был удостоен приза кинофестиваля "Созвездие" за лучшее исполнение роли второго плана. В 1990-х годах Владимир Ильин снялся в картинах "Анкор, еще анкор!" (1992), "Макаров" (1993), "Над темною водой" (1993), "Утомленные солнцем" (1994), "Мусульманин" (1995), "Сибирский цирюльник" (1998) и др.В 2000-х годах заметными стали его роли в фильмах и сериалах "Тайны дворцовых переворотов" (2000-2012), "Марш Турецкого" (2001-2002, 2007), "Идиот" (2003), "Доктор Живаго" (2005), "Турецкий гамбит" (2005) и др.В последние годы Владимир Ильин снимался в картинах "Палата №6" (2009), "Тарас Бульба" (2009), "Исаев" (2009), дилогия "Утомленные солнцем 2" (2010, 2011), "Высоцкий. Спасибо, что живой" (2011), "Белый Тигр" (2012), "Поддубный" (2014), "Анна Каренина. История Вронского" (2017), "Время первых" (2017), "Пальма" (2020), "Пробуждение" (2021), "Сирийская соната" (2022). Всего в творческом багаже актера насчитывается более 100 ролей в художественных и телевизионных фильмах.Владимир Ильин был одним из ведущих документального телевизионного проекта "Земное и Небесное", посвященного истории Русской православной церкви (2004, серия "Раскол"). Владимир Ильин – народный артист России (1999), лауреат Государственной премии РФ (1999), удостоен призов кинофестиваля "Кинотавр" (1991), "Ника" (1993, 1999, 2010, 2018), кинофестиваля "Созвездие" (1993), фестиваля "Киношок" (1993), "Золотой овен" (1999), "Золотой орел" (2017) и др.Владимир Ильин женат на актрисе Зое Пыльновой. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, владимир ильин (советский и российский актер театра и кино)
Справки, Владимир Ильин (советский и российский актер театра и кино)
03:06 16.11.2022
 

Биография Владимира Ильина

CC BY-SA 4.0 / Svklimkin / Владимир Ильин (Народный артист РФ) на спецпоказе фильма "Жили-были мы" в кинотеатре "Иллюзион" в Москве Владимир Адольфович Ильин
Владимир Адольфович Ильин - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Svklimkin / Владимир Ильин (Народный артист РФ) на спецпоказе фильма "Жили-были мы" в кинотеатре "Иллюзион" в Москве
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Советский и российский актер театра и кино Владимир Адольфович Ильин родился 16 ноября 1947 года в Свердловске (ныне Екатеринбург).
Его отец Адольф Ильин (1923-1990) был актером, заслуженным артистом РСФСР. Брат Александр Ильин также актер, заслуженный артист России.
В 1969 году Владимир Ильин окончил Свердловское театральное училище (ныне Екатеринбургский государственный театральный институт).
Первым театром в биографии актера стал "Скоморох" Геннадия Юденича, в составе которого Ильин часто гастролировал. Затем он работал в Казанском театре юного зрителя. http://biograph.ru/index.php/whoiswho/7/447-ilyin-vaС 1974 года по 1989 год – в Театре имени Владимира Маяковского в Москве. Исполнял роли в спектаклях: "Банкрот, или свои люди – сочтемся" Александра Островского, "Закат" Исаака Бабеля, "Театр времен Нерона и Сенеки" Эдварда Радзинского, "Агент 00" Генриха Боровика и др.).
В 2003 году сыграл Гаева в спектакле "Вишневый сад" режиссера Эймунтаса Някрошюса (совместный проект Фонда Станиславского и литовского театра "Мено Фортас").
В кино Владимир Ильин дебютировал в 1967 году в фильме Владимира Мотыля "Женя, Женечка и "Катюша". В 1986 году сыграл одну из главных ролей в фильме "Мой любимый клоун" режиссера Юрия Кушнерева.
Широкую известность Ильину принес фильм Евгения Цымбала "Защитник Седов" (1988).
Затем он сыграл главные роли в фильмах "Авария – дочь мента" (1989), "Сукины дети" (1990), "Рой" (1990), "Шапка" (1990). В 1993 году за роль сотрудника КГБ в политической драме Александра Митты "Затерянный в Сибири" (1991) был удостоен приза кинофестиваля "Созвездие" за лучшее исполнение роли второго плана.
В 1990-х годах Владимир Ильин снялся в картинах "Анкор, еще анкор!" (1992), "Макаров" (1993), "Над темною водой" (1993), "Утомленные солнцем" (1994), "Мусульманин" (1995), "Сибирский цирюльник" (1998) и др.
В 2000-х годах заметными стали его роли в фильмах и сериалах "Тайны дворцовых переворотов" (2000-2012), "Марш Турецкого" (2001-2002, 2007), "Идиот" (2003), "Доктор Живаго" (2005), "Турецкий гамбит" (2005) и др.
В последние годы Владимир Ильин снимался в картинах "Палата №6" (2009), "Тарас Бульба" (2009), "Исаев" (2009), дилогия "Утомленные солнцем 2" (2010, 2011), "Высоцкий. Спасибо, что живой" (2011), "Белый Тигр" (2012), "Поддубный" (2014), "Анна Каренина. История Вронского" (2017), "Время первых" (2017), "Пальма" (2020), "Пробуждение" (2021), "Сирийская соната" (2022).
Всего в творческом багаже актера насчитывается более 100 ролей в художественных и телевизионных фильмах.
Владимир Ильин был одним из ведущих документального телевизионного проекта "Земное и Небесное", посвященного истории Русской православной церкви (2004, серия "Раскол").
Владимир Ильин – народный артист России (1999), лауреат Государственной премии РФ (1999), удостоен призов кинофестиваля "Кинотавр" (1991), "Ника" (1993, 1999, 2010, 2018), кинофестиваля "Созвездие" (1993), фестиваля "Киношок" (1993), "Золотой овен" (1999), "Золотой орел" (2017) и др.
Владимир Ильин женат на актрисе Зое Пыльновой.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВладимир Ильин (советский и российский актер театра и кино)
 
 
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