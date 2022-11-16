https://ria.ru/20221116/ilin-1831347599.html

Биография Владимира Ильина

Биография Владимира Ильина - РИА Новости, 16.11.2022

Биография Владимира Ильина

Советский и российский актер театра и кино Владимир Адольфович Ильин родился 16 ноября 1947 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T03:06

2022-11-16T03:06

2022-11-16T03:06

справки

владимир ильин (советский и российский актер театра и кино)

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Советский и российский актер театра и кино Владимир Адольфович Ильин родился 16 ноября 1947 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Его отец Адольф Ильин (1923-1990) был актером, заслуженным артистом РСФСР. Брат Александр Ильин также актер, заслуженный артист России. В 1969 году Владимир Ильин окончил Свердловское театральное училище (ныне Екатеринбургский государственный театральный институт).Первым театром в биографии актера стал "Скоморох" Геннадия Юденича, в составе которого Ильин часто гастролировал. Затем он работал в Казанском театре юного зрителя. http://biograph.ru/index.php/whoiswho/7/447-ilyin-vaС 1974 года по 1989 год – в Театре имени Владимира Маяковского в Москве. Исполнял роли в спектаклях: "Банкрот, или свои люди – сочтемся" Александра Островского, "Закат" Исаака Бабеля, "Театр времен Нерона и Сенеки" Эдварда Радзинского, "Агент 00" Генриха Боровика и др.). В 2003 году сыграл Гаева в спектакле "Вишневый сад" режиссера Эймунтаса Някрошюса (совместный проект Фонда Станиславского и литовского театра "Мено Фортас"). В кино Владимир Ильин дебютировал в 1967 году в фильме Владимира Мотыля "Женя, Женечка и "Катюша". В 1986 году сыграл одну из главных ролей в фильме "Мой любимый клоун" режиссера Юрия Кушнерева.Широкую известность Ильину принес фильм Евгения Цымбала "Защитник Седов" (1988).Затем он сыграл главные роли в фильмах "Авария – дочь мента" (1989), "Сукины дети" (1990), "Рой" (1990), "Шапка" (1990). В 1993 году за роль сотрудника КГБ в политической драме Александра Митты "Затерянный в Сибири" (1991) был удостоен приза кинофестиваля "Созвездие" за лучшее исполнение роли второго плана. В 1990-х годах Владимир Ильин снялся в картинах "Анкор, еще анкор!" (1992), "Макаров" (1993), "Над темною водой" (1993), "Утомленные солнцем" (1994), "Мусульманин" (1995), "Сибирский цирюльник" (1998) и др.В 2000-х годах заметными стали его роли в фильмах и сериалах "Тайны дворцовых переворотов" (2000-2012), "Марш Турецкого" (2001-2002, 2007), "Идиот" (2003), "Доктор Живаго" (2005), "Турецкий гамбит" (2005) и др.В последние годы Владимир Ильин снимался в картинах "Палата №6" (2009), "Тарас Бульба" (2009), "Исаев" (2009), дилогия "Утомленные солнцем 2" (2010, 2011), "Высоцкий. Спасибо, что живой" (2011), "Белый Тигр" (2012), "Поддубный" (2014), "Анна Каренина. История Вронского" (2017), "Время первых" (2017), "Пальма" (2020), "Пробуждение" (2021), "Сирийская соната" (2022). Всего в творческом багаже актера насчитывается более 100 ролей в художественных и телевизионных фильмах.Владимир Ильин был одним из ведущих документального телевизионного проекта "Земное и Небесное", посвященного истории Русской православной церкви (2004, серия "Раскол"). Владимир Ильин – народный артист России (1999), лауреат Государственной премии РФ (1999), удостоен призов кинофестиваля "Кинотавр" (1991), "Ника" (1993, 1999, 2010, 2018), кинофестиваля "Созвездие" (1993), фестиваля "Киношок" (1993), "Золотой овен" (1999), "Золотой орел" (2017) и др.Владимир Ильин женат на актрисе Зое Пыльновой. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, владимир ильин (советский и российский актер театра и кино)