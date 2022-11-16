https://ria.ru/20221116/gubareva-1831910365.html
Замглавы администрации Херсонской области Губарева пропала без вести
Замглавы администрации Херсонской области Губарева пропала без вести - РИА Новости, 16.11.2022
Замглавы администрации Херсонской области Губарева пропала без вести
Бывший "народный губернатор" Донбасса Павел Губарев заявил об исчезновении своей жены Екатерины — заместителя главы администрации Херсонской области. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:24
2022-11-16T13:24
2022-11-16T16:18
специальная военная операция на украине
происшествия
екатерина губарева
павел губарев
херсонская область
геническ
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Бывший "народный губернатор" Донбасса Павел Губарев заявил об исчезновении своей жены Екатерины — заместителя главы администрации Херсонской области.Он уточнил, что жена не выходила на связь с 16:30 вторника, 15 ноября.Позднее некоторые СМИ сообщили, что Губареву задержали по делу об экономическом преступлении. Представитель МВД Херсонской области в разговоре с РИА Новости не смог подтвердить или опровергнуть достоверность этих публикаций.Екатерина Губарева родилась в Каховке Херсонской области. Получила два высших образования — в области IT и госуправления. С 2014 года работала министром иностранных дел ДНР. Была депутатом республиканского парламента первого созыва (2014–2018 годы), затем — помощником председателя правительства ДНР.Шестнадцатого июня 2022 года ее назначили на должность замглавы администрации Херсонской области. На этом посту Губарева курирует цифровое развитие региона, связь и вопросы правового регулирования.С 2014-го она активно участвовала в событиях в Донбассе, за свою позицию находится в санкционных списках США и ЕС.Павел и Екатерина Губаревы воспитывают троих детей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатерина губарева, павел губарев, херсонская область , геническ, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Екатерина Губарева, Павел Губарев, Херсонская область , Геническ, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:24 16.11.2022 (обновлено: 16:18 16.11.2022)
Замглавы администрации Херсонской области Губарева пропала без вести
Павел Губарев заявил о пропаже жены Екатерины, замгубернатора Херсонской области
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Бывший "народный губернатор" Донбасса Павел Губарев
заявил об исчезновении своей жены Екатерины — заместителя главы администрации Херсонской области.
"Последнее место, где ее видели, — здание правительства Херсонской области в Геническе. Попытки дозвониться (врио губернатора региона. — Прим. ред.) Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны", — написал Губарев в Telegram-канале.
Он уточнил, что жена не выходила на связь с 16:30 вторника, 15 ноября.
Позднее некоторые СМИ сообщили, что Губареву задержали по делу об экономическом преступлении. Представитель МВД Херсонской области в разговоре с РИА Новости не смог подтвердить или опровергнуть достоверность этих публикаций.
Екатерина Губарева родилась в Каховке Херсонской области. Получила два высших образования — в области IT и госуправления. С 2014 года работала министром иностранных дел ДНР
. Была депутатом республиканского парламента первого созыва (2014–2018 годы), затем — помощником председателя правительства ДНР.
Шестнадцатого июня 2022 года ее назначили на должность замглавы администрации Херсонской области. На этом посту Губарева курирует цифровое развитие региона, связь и вопросы правового регулирования.
С 2014-го она активно участвовала в событиях в Донбассе
, за свою позицию находится в санкционных списках США
и ЕС
.
Павел и Екатерина Губаревы воспитывают троих детей.