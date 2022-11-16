https://ria.ru/20221116/gubareva-1831910365.html

Замглавы администрации Херсонской области Губарева пропала без вести

Замглавы администрации Херсонской области Губарева пропала без вести - РИА Новости, 16.11.2022

Замглавы администрации Херсонской области Губарева пропала без вести

Бывший "народный губернатор" Донбасса Павел Губарев заявил об исчезновении своей жены Екатерины — заместителя главы администрации Херсонской области. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T13:24

2022-11-16T13:24

2022-11-16T16:18

специальная военная операция на украине

происшествия

екатерина губарева

павел губарев

херсонская область

геническ

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151337/94/1513379408_0:0:4928:2772_1920x0_80_0_0_6fcaf4c0238cac722c6fbc86b6d74e98.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Бывший "народный губернатор" Донбасса Павел Губарев заявил об исчезновении своей жены Екатерины — заместителя главы администрации Херсонской области.Он уточнил, что жена не выходила на связь с 16:30 вторника, 15 ноября.Позднее некоторые СМИ сообщили, что Губареву задержали по делу об экономическом преступлении. Представитель МВД Херсонской области в разговоре с РИА Новости не смог подтвердить или опровергнуть достоверность этих публикаций.Екатерина Губарева родилась в Каховке Херсонской области. Получила два высших образования — в области IT и госуправления. С 2014 года работала министром иностранных дел ДНР. Была депутатом республиканского парламента первого созыва (2014–2018 годы), затем — помощником председателя правительства ДНР.Шестнадцатого июня 2022 года ее назначили на должность замглавы администрации Херсонской области. На этом посту Губарева курирует цифровое развитие региона, связь и вопросы правового регулирования.С 2014-го она активно участвовала в событиях в Донбассе, за свою позицию находится в санкционных списках США и ЕС.Павел и Екатерина Губаревы воспитывают троих детей.

херсонская область

геническ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, екатерина губарева, павел губарев, херсонская область , геническ, россия, ситуация в днр и лнр