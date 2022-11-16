https://ria.ru/20221116/gruzooborot-1831962359.html

Грузооборот "Деловых Линий" в торговые сети в 2022 году вырос на 10%

Грузооборот "Деловых Линий" в торговые сети в 2022 году вырос на 10% - РИА Новости, 16.11.2022

Грузооборот "Деловых Линий" в торговые сети в 2022 году вырос на 10%

Грузооборот "Деловых Линий" в торговые сети в 2022 году вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:47

2022-11-16T15:47

2022-11-16T15:47

гк "деловые линии"

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МОСКВА, 16 ноя – ГК "Деловые Линии". Грузооборот "Деловых Линий" в торговые сети в 2022 году вырос на 10% по сравнению с прошлым годом.Также на 10% увеличилось число поставщиков в разных сегментах. Таких результатов удалось добиться благодаря постоянному совершенствованию процесса доставки в торговые сети. При этом больше всего за первые девять месяцев года увеличился поток грузов в торговые сети формата "дискаунтер". Этот показатель вырос более чем в два раза, подсчитали аналитики группы компаний "Деловые Линии"."С поставщиками торговых сетей работает специально выделенная для этих целей группа менеджеров, которые согласуют дату поставки в нужный для компании срок, проконтролируют весь процесс перевозки, сообщат в случае отказа в приёме груза торговой сетью и выяснят причину. Процесс организован с учётом требований всех участников перевозки: как отправителя груза – поставщика, так и получателя – торговой сети", - рассказали в пресс-службе "Деловых Линий".По данным логистического оператора, чаще всего компании отправляют в торговые сети товары народного потребления, игрушки, оборудование, текстиль и хозтовары. Наиболее популярные города-получатели – Санкт-Петербург, Москва и Краснодар. А среди самых частых сетей-адресатов - "Светофор", "Детский мир", "Лента", "Магнит" и Hoff.Напомним, сейчас у "Деловых Линий" действуют две акции для поставщиков торговых сетей – до конца ноября поставщики могут воспользоваться скидкой 15% для доставки в строительные гипермаркеты и тем же размером дисконта – при заказе межтерминальной перевозки в сети "Светофор", "Доброцен", "Маяк" и "Победа" до конца января 2023 года.ГК "Деловые Линии" — основана в 2001 году. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Лидер среди транспортных компаний по размеру собственного автопарка: насчитывает порядка 4 тыс. машин ведущих мировых и российских производителей. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, адресную доставку по городу и региону, а также предоставляет комплексные 3PL-услуги. Сеть терминалов насчитывает 246 подразделений в 199 городах России. Крупнейший транспортно-логистический оператор в сегменте перевозки сборных грузов (свыше 26% рынка, Infranews), занимает 1 место по объему складских площадей в регионах РФ (Knight Frank, 2021). Входит в перечень системообразующих организаций страны (Минтранс РФ). Трехкратный победитель в номинации "Коммерческий грузовой транспорт" Национальной премии "Грузовики и дороги". Официальный сайт. ㅤРеклама.ООО "Деловые Линии"; ИНН 7826156685ID 4CQwVszH9pQNrmVwETJ

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

гк "деловые линии"