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Нашедшего многомиллионный чек крупной фирмы немца отблагодарили конфетами - РИА Новости, 16.11.2022
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Нашедшего многомиллионный чек крупной фирмы немца отблагодарили конфетами
Нашедшего многомиллионный чек крупной фирмы немца отблагодарили конфетами - РИА Новости, 16.11.2022
Нашедшего многомиллионный чек крупной фирмы немца отблагодарили конфетами
Немца, нашедшего чек производителя мармеладных мишек Haribo на сумму 4,6 миллиона евро, отблагодарили продукцией компании, сообщает Bild. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T18:16
2022-11-16T19:04
германия
в мире
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Немца, нашедшего чек производителя мармеладных мишек Haribo на сумму 4,6 миллиона евро, отблагодарили продукцией компании, сообщает Bild."Мужчина нашел утерянный чек на 4,6 миллиона евро, выписанный кондитерской компании Haribo, но получил, по его мнению, "дешевую благодарность" в виде конфет", — пишет Bild.Обозреватель издания Марко Шварц сообщил, что 38-летний Ануар направлялся домой, когда нашел на земле клочок бумаги. Он поднял его и увидел, что это чек на 4 631 538 евро, выписанный Haribo сетью супермаркетов Rewe.Ануар связался с компанией, и ее представитель попросил его уничтожить документ. В качестве доказательств мужчина выслал фотографию.Haribo направила Ануару подарочную коробку, в которой лежали шесть упаковок мармеладных конфет. "Я подумал, что это как-то слишком дешево", — прокомментировал он.Компания подтвердила инцидент, однако заявила, что чек был закрыт и что она могла бы выкупить его в любом случае.
https://ria.ru/20220425/archeology-1785288812.html
https://rsport.ria.ru/20220721/noyer-1804006952.html
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германия, в мире, bild
Германия, В мире, Bild
18:16 16.11.2022 (обновлено: 19:04 16.11.2022)
 
Нашедшего многомиллионный чек крупной фирмы немца отблагодарили конфетами

Нашедшего многомиллионный чек компании Haribo немца отблагодарили мармеладками

© AP Photo / Markus SchreiberУпаковка с мармеладом Haribo
Упаковка с мармеладом Haribo - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Упаковка с мармеладом Haribo. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Немца, нашедшего чек производителя мармеладных мишек Haribo на сумму 4,6 миллиона евро, отблагодарили продукцией компании, сообщает Bild.
"Мужчина нашел утерянный чек на 4,6 миллиона евро, выписанный кондитерской компании Haribo, но получил, по его мнению, "дешевую благодарность" в виде конфет", — пишет Bild.
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Обозреватель издания Марко Шварц сообщил, что 38-летний Ануар направлялся домой, когда нашел на земле клочок бумаги. Он поднял его и увидел, что это чек на 4 631 538 евро, выписанный Haribo сетью супермаркетов Rewe.
Ануар связался с компанией, и ее представитель попросил его уничтожить документ. В качестве доказательств мужчина выслал фотографию.
Haribo направила Ануару подарочную коробку, в которой лежали шесть упаковок мармеладных конфет.
"Я подумал, что это как-то слишком дешево", — прокомментировал он.
Компания подтвердила инцидент, однако заявила, что чек был закрыт и что она могла бы выкупить его в любом случае.
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