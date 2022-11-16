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Россия и Белоруссия договорились об открытии генконсульства в Гродно - РИА Новости, 16.11.2022
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Россия и Белоруссия договорились об открытии генконсульства в Гродно
Россия и Белоруссия договорились об открытии генконсульства в Гродно - РИА Новости, 16.11.2022
Россия и Белоруссия договорились об открытии генконсульства в Гродно
Россия и Белоруссия обменялись нотами и договорились открыть генконсульство в Гродно, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T17:54
2022-11-16T17:54
сергей лавров
александр лукашенко
россия
белоруссия
гродно
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия и Белоруссия обменялись нотами и договорились открыть генконсульство в Гродно, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Министерство иностранных дел Республики Беларусь от лица правительства Республики Беларусь имеет честь выразить согласие с изложенным в ноте посольства от 7 сентября 2022 года №480/н предложением российской стороны об учреждении генерального консульства Российской Федерации в городе Гродно", - говорится в документе.В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности взаимное расширение консульского присутствия, и сообщил о планах открытия генерального консульства в Гродно. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил заключить соглашение с Белоруссией об учреждении генерального консульства РФ в Гродно. В настоящее время в Белоруссии работают российское посольство в Минске и генконсульство в Бресте.
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сергей лавров, александр лукашенко, россия, белоруссия, гродно
Сергей Лавров, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Гродно
17:54 16.11.2022
 
Россия и Белоруссия договорились об открытии генконсульства в Гродно

Россия и Белоруссия обменялись нотами и договорились открыть генконсульство в Гродно

CC0 / Павел Петро / Улица Советская в Гродно
Улица Советская в Гродно - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
CC0 / Павел Петро /
Улица Советская в Гродно. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия и Белоруссия обменялись нотами и договорились открыть генконсульство в Гродно, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Министерство иностранных дел Республики Беларусь от лица правительства Республики Беларусь имеет честь выразить согласие с изложенным в ноте посольства от 7 сентября 2022 года №480/н предложением российской стороны об учреждении генерального консульства Российской Федерации в городе Гродно", - говорится в документе.
В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности взаимное расширение консульского присутствия, и сообщил о планах открытия генерального консульства в Гродно. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил заключить соглашение с Белоруссией об учреждении генерального консульства РФ в Гродно. В настоящее время в Белоруссии работают российское посольство в Минске и генконсульство в Бресте.
Беспилотник, сбитый белорусскими пограничниками на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16:56
В Белоруссии сообщили о сбитом на границе с Украиной дроне-разведчике
 
Сергей ЛавровАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссияГродно
 
 
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