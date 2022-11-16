https://ria.ru/20221116/genkonsulstvo-1832019390.html
Россия и Белоруссия договорились об открытии генконсульства в Гродно
Россия и Белоруссия договорились об открытии генконсульства в Гродно - РИА Новости, 16.11.2022
Россия и Белоруссия договорились об открытии генконсульства в Гродно
Россия и Белоруссия обменялись нотами и договорились открыть генконсульство в Гродно, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T17:54
2022-11-16T17:54
2022-11-16T17:54
сергей лавров
александр лукашенко
россия
белоруссия
гродно
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794400151_0:155:1440:965_1920x0_80_0_0_66eb6a09f37b26db149eb4434f35554b.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия и Белоруссия обменялись нотами и договорились открыть генконсульство в Гродно, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Министерство иностранных дел Республики Беларусь от лица правительства Республики Беларусь имеет честь выразить согласие с изложенным в ноте посольства от 7 сентября 2022 года №480/н предложением российской стороны об учреждении генерального консульства Российской Федерации в городе Гродно", - говорится в документе.В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности взаимное расширение консульского присутствия, и сообщил о планах открытия генерального консульства в Гродно. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил заключить соглашение с Белоруссией об учреждении генерального консульства РФ в Гродно. В настоящее время в Белоруссии работают российское посольство в Минске и генконсульство в Бресте.
https://ria.ru/20221116/dron-1831994116.html
россия
белоруссия
гродно
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794400151_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_e8ce29be6fef25e318c95cca85fb86a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, александр лукашенко, россия, белоруссия, гродно
Сергей Лавров, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Гродно
Россия и Белоруссия договорились об открытии генконсульства в Гродно
Россия и Белоруссия обменялись нотами и договорились открыть генконсульство в Гродно