https://ria.ru/20221116/genkonsulstvo-1832019390.html

Россия и Белоруссия договорились об открытии генконсульства в Гродно

Россия и Белоруссия договорились об открытии генконсульства в Гродно - РИА Новости, 16.11.2022

Россия и Белоруссия договорились об открытии генконсульства в Гродно

Россия и Белоруссия обменялись нотами и договорились открыть генконсульство в Гродно, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T17:54

2022-11-16T17:54

2022-11-16T17:54

сергей лавров

александр лукашенко

россия

белоруссия

гродно

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794400151_0:155:1440:965_1920x0_80_0_0_66eb6a09f37b26db149eb4434f35554b.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия и Белоруссия обменялись нотами и договорились открыть генконсульство в Гродно, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Министерство иностранных дел Республики Беларусь от лица правительства Республики Беларусь имеет честь выразить согласие с изложенным в ноте посольства от 7 сентября 2022 года №480/н предложением российской стороны об учреждении генерального консульства Российской Федерации в городе Гродно", - говорится в документе.В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности взаимное расширение консульского присутствия, и сообщил о планах открытия генерального консульства в Гродно. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил заключить соглашение с Белоруссией об учреждении генерального консульства РФ в Гродно. В настоящее время в Белоруссии работают российское посольство в Минске и генконсульство в Бресте.

https://ria.ru/20221116/dron-1831994116.html

россия

белоруссия

гродно

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, александр лукашенко, россия, белоруссия, гродно