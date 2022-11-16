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Цены на газ в Европе опустились ниже 1180 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 16.11.2022
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Цены на газ в Европе опустились ниже 1180 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе опустились ниже 1180 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 16.11.2022
Цены на газ в Европе опустились ниже 1180 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе теряют уже 12% и находятся ниже 1180 долларов за тысячу кубометров после взлета в понедельник и роста во вторник, свидетельствуют... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T19:43
2022-11-16T19:51
экономика
европа
группа газ
цены на нефть
санкции в отношении россии
нидерланды
норвегия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе теряют уже 12% и находятся ниже 1180 долларов за тысячу кубометров после взлета в понедельник и роста во вторник, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - декабрьские - фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1282,6 доллара за тысячу кубометров (–3,9%). По состоянию на 19.32 мск их стоимость составляет 1172,6 доллара (–12,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1334,6 доллара за тысячу кубометров.Стоимость газа на бирже по итогам торгов понедельника подскочила на 20%, примерно до 1250 долларов за тысячу кубометров, а по итогам вторника — почти на 8%, до 1300 долларов. Цена на споте также взлетела. Стоимость контракта с поставкой "на день вперед" — на 15 ноября — выросла в 1,6 раза, примерно с 715 долларов до 1150 долларов за тысячу кубометров, а на 16 ноября — на 7%, выше 1235 долларов, следует из данных биржи EEX. При этом еще в начале месяца стоимость на споте опускалась примерно до 225 долларов за тысячу кубометров.Эксперты в комментарии РИА Новости объясняли рост биржевых цен ожиданием похолодания, проблемами с поставками газа из Норвегии и неопределенностью с запуском крупного американского СПГ-завода Freeport LNG.В начале марта биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле-мае стоимость газа снизилась, однако летом вновь выросла, и в августе средняя расчетная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре составила 2093 доллара (–14,6% в месячном выражении), а в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (–34,2%). Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным спросом на "голубое топливо" из-за экономии электроэнергии и теплой погоды.
https://ria.ru/20221116/gaz-1831819026.html
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экономика, европа, группа газ, цены на нефть, санкции в отношении россии, нидерланды, норвегия
Экономика, Европа, Группа ГАЗ, Цены на нефть, Санкции в отношении России, Нидерланды, Норвегия
19:43 16.11.2022 (обновлено: 19:51 16.11.2022)
 
Цены на газ в Европе опустились ниже 1180 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе ускорили снижение, опустившись ниже 1180 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе теряют уже 12% и находятся ниже 1180 долларов за тысячу кубометров после взлета в понедельник и роста во вторник, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие - декабрьские - фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1282,6 доллара за тысячу кубометров (–3,9%). По состоянию на 19.32 мск их стоимость составляет 1172,6 доллара (–12,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1334,6 доллара за тысячу кубометров.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
09:02
Отбор газа из подземных хранилищ в ЕС превысил закачку
Стоимость газа на бирже по итогам торгов понедельника подскочила на 20%, примерно до 1250 долларов за тысячу кубометров, а по итогам вторника — почти на 8%, до 1300 долларов. Цена на споте также взлетела. Стоимость контракта с поставкой "на день вперед" — на 15 ноября — выросла в 1,6 раза, примерно с 715 долларов до 1150 долларов за тысячу кубометров, а на 16 ноября — на 7%, выше 1235 долларов, следует из данных биржи EEX. При этом еще в начале месяца стоимость на споте опускалась примерно до 225 долларов за тысячу кубометров.
Эксперты в комментарии РИА Новости объясняли рост биржевых цен ожиданием похолодания, проблемами с поставками газа из Норвегии и неопределенностью с запуском крупного американского СПГ-завода Freeport LNG.
В начале марта биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле-мае стоимость газа снизилась, однако летом вновь выросла, и в августе средняя расчетная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре составила 2093 доллара (–14,6% в месячном выражении), а в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (–34,2%). Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным спросом на "голубое топливо" из-за экономии электроэнергии и теплой погоды.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
11:12
В Турции рассчитывают до конца года разработать проект газового хаба
 
ЭкономикаЕвропаГруппа ГАЗЦены на нефтьСанкции в отношении РоссииНидерландыНорвегия
 
 
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