https://ria.ru/20221116/gaz-1831880181.html
Цены на газ в Европе опустились ниже 1300 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе опустились ниже 1300 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 16.11.2022
Цены на газ в Европе опустились ниже 1300 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе теряют 3% и находятся ниже 1300 долларов за тысячу кубометров после взлета в понедельник и роста во вторник, свидетельствуют... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:06
2022-11-16T12:06
2022-11-16T12:06
экономика
европа
в мире
природный газ
цены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе теряют 3% и находятся ниже 1300 долларов за тысячу кубометров после взлета в понедельник и роста во вторник, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие — декабрьские — фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1282,6 доллара за тысячу кубометров (–3,9%). Их стоимость по состоянию на 11.28 мск составляет 1295,7 доллара (–3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1334,6 доллара за тысячу кубометров.Стоимость газа на бирже по итогам торгов понедельника подскочила на 20%, примерно до 1250 долларов за тысячу кубометров, а по итогам вторника — почти на 8%, до 1300 долларов. Цена на споте также взлетела. Стоимость контракта с поставкой "на день вперед" — на 15 ноября — выросла в 1,6 раза, примерно с 715 долларов до 1150 долларов за тысячу кубометров, а на 16 ноября — на 7%, выше 1235 долларов, следует из данных биржи EEX. При этом еще в начале месяца стоимость на споте опускалась примерно до 225 долларов за тысячу кубометров.Эксперты в комментарии РИА Новости объясняли рост биржевых цен ожиданием похолодания, проблемами с поставками газа из Норвегии и неопределенностью с запуском крупного американского СПГ-завода Freeport LNG.В начале марта биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле-мае стоимость газа снизилась, однако летом вновь выросла, и в августе средняя расчетная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре составила 2093 доллара (–14,6% в месячном выражении), а в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (–34,2%). Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным спросом на "голубое топливо" из-за экономии электроэнергии и теплой погоды.
https://ria.ru/20221116/gaz-1831819026.html
https://ria.ru/20221115/otoplenie-1831615868.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a772ca5caec52fc5a9c6c5ed07890780.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, в мире, природный газ, цены
Экономика, Европа, В мире, Природный газ, Цены
Цены на газ в Европе опустились ниже 1300 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе упали на три процента, опустившись ниже 1300 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Биржевые цены на газ в Европе теряют 3% и находятся ниже 1300 долларов за тысячу кубометров после взлета в понедельник и роста во вторник, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE
.
Ближайшие — декабрьские — фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах
, открыли торги у отметки 1282,6 доллара за тысячу кубометров (–3,9%). Их стоимость по состоянию на 11.28 мск составляет 1295,7 доллара (–3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1334,6 доллара за тысячу кубометров.
Стоимость газа на бирже по итогам торгов понедельника подскочила на 20%, примерно до 1250 долларов за тысячу кубометров, а по итогам вторника — почти на 8%, до 1300 долларов. Цена на споте также взлетела. Стоимость контракта с поставкой "на день вперед" — на 15 ноября — выросла в 1,6 раза, примерно с 715 долларов до 1150 долларов за тысячу кубометров, а на 16 ноября — на 7%, выше 1235 долларов, следует из данных биржи EEX. При этом еще в начале месяца стоимость на споте опускалась примерно до 225 долларов за тысячу кубометров.
Эксперты в комментарии РИА Новости объясняли рост биржевых цен ожиданием похолодания, проблемами с поставками газа из Норвегии
и неопределенностью с запуском крупного американского СПГ-завода Freeport LNG.
В начале марта биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле-мае стоимость газа снизилась, однако летом вновь выросла, и в августе средняя расчетная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре составила 2093 доллара (–14,6% в месячном выражении), а в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (–34,2%). Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным спросом на "голубое топливо" из-за экономии электроэнергии и теплой погоды.