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В Липецкой области пройдет традиционный гастрономический фестиваль - РИА Новости, 16.11.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221116/festival-1831962963.html
В Липецкой области пройдет традиционный гастрономический фестиваль
В Липецкой области пройдет традиционный гастрономический фестиваль - РИА Новости, 16.11.2022
В Липецкой области пройдет традиционный гастрономический фестиваль
Масштабный гастрономический фестиваль "Доброе сало", который более десяти лет традиционно проходит в райцентре Доброе Липецкой области в последнюю декаду... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:51
2022-11-16T15:51
липецкая область
игорь артамонов
общество
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ЛИПЕЦК, 16 ноя – РИА Новости. Масштабный гастрономический фестиваль "Доброе сало", который более десяти лет традиционно проходит в райцентре Доброе Липецкой области в последнюю декаду ноября, в этом году пройдет в формате выставки-ярмарки, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что за многие годы фестиваль стал визитной карточкой Липецкой области. Ежегодно мероприятие собирает более полутора тысяч гостей. От проведения не отказались даже в пандемию – лучший рецепт засолки выбирали онлайн. В этом году фестиваль поменяет формат и пройдет в формате выставки - ярмарки.Все семнадцать сельских поселений Добровского района продемонстрируют и предложат продегустировать лучшие рецепты приготовления сала: соленое, копченое, обваренное, в перце, в чесноке, с луком и лаврушкой, в рассоле, по-венгерски, по-домашнему. Гости ярмарки смогут приобрести не только понравившийся сорт, но и все ингредиенты, необходимые для его приготовления.По словам Артамонова, вместо концертных номеров на ярмарке будут представлены ремесла: лозоплетение, вышивка, ткачество, изделия из дерева, а также организована выставка-продажа тематической и сувенирной продукции. Праздничный антураж создадут и народные костюмы, которые напомнят гостям об истоках фестиваля "Доброе сало", берущего свое начало в 17 веке. Именно тогда за Добрым закрепилась слава торгового центра, в котором ежегодно проходили четыре сезонные ярмарки, известные за пределами тогдашней губернии."Гастрономические фестивали уже очень плотно вошли в жизнь региона. Их посещают не только местные жители, но и гости из других городов страны. "Доброе сало" заслужило звание брендового фестиваля Добровского района", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, общество
Липецкая область, Игорь Артамонов, Общество
15:51 16.11.2022
 

В Липецкой области пройдет традиционный гастрономический фестиваль

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 16 ноя – РИА Новости. Масштабный гастрономический фестиваль "Доброе сало", который более десяти лет традиционно проходит в райцентре Доброе Липецкой области в последнюю декаду ноября, в этом году пройдет в формате выставки-ярмарки, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что за многие годы фестиваль стал визитной карточкой Липецкой области. Ежегодно мероприятие собирает более полутора тысяч гостей. От проведения не отказались даже в пандемию – лучший рецепт засолки выбирали онлайн. В этом году фестиваль поменяет формат и пройдет в формате выставки - ярмарки.
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Все семнадцать сельских поселений Добровского района продемонстрируют и предложат продегустировать лучшие рецепты приготовления сала: соленое, копченое, обваренное, в перце, в чесноке, с луком и лаврушкой, в рассоле, по-венгерски, по-домашнему. Гости ярмарки смогут приобрести не только понравившийся сорт, но и все ингредиенты, необходимые для его приготовления.
По словам Артамонова, вместо концертных номеров на ярмарке будут представлены ремесла: лозоплетение, вышивка, ткачество, изделия из дерева, а также организована выставка-продажа тематической и сувенирной продукции. Праздничный антураж создадут и народные костюмы, которые напомнят гостям об истоках фестиваля "Доброе сало", берущего свое начало в 17 веке. Именно тогда за Добрым закрепилась слава торгового центра, в котором ежегодно проходили четыре сезонные ярмарки, известные за пределами тогдашней губернии.
"Гастрономические фестивали уже очень плотно вошли в жизнь региона. Их посещают не только местные жители, но и гости из других городов страны. "Доброе сало" заслужило звание брендового фестиваля Добровского района", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновОбщество
 
 
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