https://ria.ru/20221116/energiya-1831902521.html
В Приднестровье восстановили подачу электроэнергии
В Приднестровье восстановили подачу электроэнергии - РИА Новости, 16.11.2022
В Приднестровье восстановили подачу электроэнергии
Подача электричества потребителям в Приднестровье восстановлена после вчерашних перебоев, сообщили в министерстве экономического развития непризнанной... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:00
2022-11-16T13:00
2022-11-16T13:00
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ТИРАСПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Подача электричества потребителям в Приднестровье восстановлена после вчерашних перебоев, сообщили в министерстве экономического развития непризнанной республики."Подача электроэнергии уже восстановлена", - сообщили в ведомстве.По данным компании "Днестрэнерго", перебои со светом наблюдались в Рыбницком, Каменском, Григориопольском и Слободзейском районам, городах Рыбнице, Бендерах и Тирасполе.Глава минэкономразвития Приднестровья Сергей Оболоник отметил, что причиной стало отключение линии Исакча-Вулканешты. По ней Молдавия получает почти всю электроэнергию из Румынии."Система наша была дестабилизирована. Резко упали частоты. И из-за этого сработала защита на подстанциях по всей республике. Специфика системы такова, что мы обеспечиваем себя на наших генерирующих мощностях, но качество и частоты зависят от соседей. У нас все линии связи с Молдовой включены, все линии с Украиной. Поэтому мы целиком и полностью от стабильности энергосистемы в этих странах", - сказал Оболоник в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
https://ria.ru/20221111/tseny-1830949032.html
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в мире, жкх, молдавия, рыбница, бендеры, тирасполь, приднестровская молдавская республика
В мире, ЖКХ, Молдавия, Рыбница, Бендеры, Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
В Приднестровье восстановили подачу электроэнергии
В Приднестровье восстановили подачу электроэнергии после сбоев