https://ria.ru/20221116/endokrinologiya-1831967839.html
Эксперт призвала регламентировать этические аспекты детской эндокринологии
Эксперт призвала регламентировать этические аспекты детской эндокринологии - РИА Новости, 16.11.2022
Эксперт призвала регламентировать этические аспекты детской эндокринологии
Этические аспекты экстренной детской эндокринологии должны быть четко регламентированными и понятными для врачей, которым приходится принимать быстрые решения... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:08
2022-11-16T16:08
2022-11-16T16:14
общество
мария воронцова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831968109_0:209:3236:2029_1920x0_80_0_0_ac224f8a95ec294c5e79281daac2cb39.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Этические аспекты экстренной детской эндокринологии должны быть четко регламентированными и понятными для врачей, которым приходится принимать быстрые решения для спасения здоровья и жизни маленьких пациентов, считает ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова."В детской эндокринологии вопросы этики встают в ежедневном порядке", - сказала Воронцова журналистам в рамках Всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века", проходящей в среду на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По ее словам, такие этические вопросы возникают не только в общении с маленькими или подросшими пациентами, но и с их родителями. Например, речь идет о том, чтобы убедить родителей, что предлагаемое их детям лечение жизненно необходимо. Кроме того, в детской эндокринологии есть много "очень тонких" индивидуальных аспектов, отметила Воронцова."Поскольку детская эндокринология касается вопросов развития и роста ребенка, это могут быть очень чувствительные вопросы для ребенка и для родителей", - пояснила она.В детской эндокринологии, как и в любой области медицины, есть неотложные состояния, требующие экстренной врачебной помощи: "Например, гипергликемическая кома при сахарном диабете. Есть надпочечниковые кризы, которые тоже требуют моментального реагирования"."Здесь этические вопросы должны быть регламентированными, четкими и понятными для того, чтобы врач имел возможность принять решение сиюминутно", - подчеркнула эксперт.
https://ria.ru/20220916/genetika-1817359203.html
https://ria.ru/20221114/diabet-1831257458.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831968109_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_aed16a6a325f678d867936eb69359133.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мария воронцова, россия
Общество, Мария Воронцова, Россия
16:08 16.11.2022 (обновлено: 16:14 16.11.2022)
Эксперт призвала регламентировать этические аспекты детской эндокринологии
Эксперт Воронцова призвала четко регламентировать этические аспекты детской эндокринологии
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Этические аспекты экстренной детской эндокринологии должны быть четко регламентированными и понятными для врачей, которым приходится принимать быстрые решения для спасения здоровья и жизни маленьких пациентов, считает ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова.
"В детской эндокринологии вопросы этики встают в ежедневном порядке", - сказала Воронцова журналистам в рамках Всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века", проходящей в среду на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
По ее словам, такие этические вопросы возникают не только в общении с маленькими или подросшими пациентами, но и с их родителями. Например, речь идет о том, чтобы убедить родителей, что предлагаемое их детям лечение жизненно необходимо. Кроме того, в детской эндокринологии есть много "очень тонких" индивидуальных аспектов, отметила Воронцова.
"Поскольку детская эндокринология касается вопросов развития и роста ребенка, это могут быть очень чувствительные вопросы для ребенка и для родителей", - пояснила она.
В детской эндокринологии, как и в любой области медицины, есть неотложные состояния, требующие экстренной врачебной помощи: "Например, гипергликемическая кома при сахарном диабете. Есть надпочечниковые кризы, которые тоже требуют моментального реагирования".
"Здесь этические вопросы должны быть регламентированными, четкими и понятными для того, чтобы врач имел возможность принять решение сиюминутно", - подчеркнула эксперт.