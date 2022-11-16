Рейтинг@Mail.ru
Эксперт призвала регламентировать этические аспекты детской эндокринологии - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/endokrinologiya-1831967839.html
Эксперт призвала регламентировать этические аспекты детской эндокринологии
Эксперт призвала регламентировать этические аспекты детской эндокринологии - РИА Новости, 16.11.2022
Эксперт призвала регламентировать этические аспекты детской эндокринологии
Этические аспекты экстренной детской эндокринологии должны быть четко регламентированными и понятными для врачей, которым приходится принимать быстрые решения... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:08
2022-11-16T16:14
общество
мария воронцова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831968109_0:209:3236:2029_1920x0_80_0_0_ac224f8a95ec294c5e79281daac2cb39.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Этические аспекты экстренной детской эндокринологии должны быть четко регламентированными и понятными для врачей, которым приходится принимать быстрые решения для спасения здоровья и жизни маленьких пациентов, считает ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова."В детской эндокринологии вопросы этики встают в ежедневном порядке", - сказала Воронцова журналистам в рамках Всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века", проходящей в среду на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По ее словам, такие этические вопросы возникают не только в общении с маленькими или подросшими пациентами, но и с их родителями. Например, речь идет о том, чтобы убедить родителей, что предлагаемое их детям лечение жизненно необходимо. Кроме того, в детской эндокринологии есть много "очень тонких" индивидуальных аспектов, отметила Воронцова."Поскольку детская эндокринология касается вопросов развития и роста ребенка, это могут быть очень чувствительные вопросы для ребенка и для родителей", - пояснила она.В детской эндокринологии, как и в любой области медицины, есть неотложные состояния, требующие экстренной врачебной помощи: "Например, гипергликемическая кома при сахарном диабете. Есть надпочечниковые кризы, которые тоже требуют моментального реагирования"."Здесь этические вопросы должны быть регламентированными, четкими и понятными для того, чтобы врач имел возможность принять решение сиюминутно", - подчеркнула эксперт.
https://ria.ru/20220916/genetika-1817359203.html
https://ria.ru/20221114/diabet-1831257458.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831968109_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_aed16a6a325f678d867936eb69359133.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мария воронцова, россия
Общество, Мария Воронцова, Россия
16:08 16.11.2022 (обновлено: 16:14 16.11.2022)
 
Эксперт призвала регламентировать этические аспекты детской эндокринологии

Эксперт Воронцова призвала четко регламентировать этические аспекты детской эндокринологии

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкУчастники Всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века"
Участники Всероссийской мультимедийной конференции Биоэтика и генетика: вызовы XXI века - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Участники Всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Этические аспекты экстренной детской эндокринологии должны быть четко регламентированными и понятными для врачей, которым приходится принимать быстрые решения для спасения здоровья и жизни маленьких пациентов, считает ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова.
"В детской эндокринологии вопросы этики встают в ежедневном порядке", - сказала Воронцова журналистам в рамках Всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века", проходящей в среду на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Кандидат медицинских наук, НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова выступает на научно-практической конференции Мультидисциплинарная персонализированная медицина. Тераностика - интеграционная платформа развития онкологии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 17:24
Эксперт рассказала о роли генетики в борьбе с онкозаболеваниями
По ее словам, такие этические вопросы возникают не только в общении с маленькими или подросшими пациентами, но и с их родителями. Например, речь идет о том, чтобы убедить родителей, что предлагаемое их детям лечение жизненно необходимо. Кроме того, в детской эндокринологии есть много "очень тонких" индивидуальных аспектов, отметила Воронцова.
"Поскольку детская эндокринология касается вопросов развития и роста ребенка, это могут быть очень чувствительные вопросы для ребенка и для родителей", - пояснила она.
В детской эндокринологии, как и в любой области медицины, есть неотложные состояния, требующие экстренной врачебной помощи: "Например, гипергликемическая кома при сахарном диабете. Есть надпочечниковые кризы, которые тоже требуют моментального реагирования".
"Здесь этические вопросы должны быть регламентированными, четкими и понятными для того, чтобы врач имел возможность принять решение сиюминутно", - подчеркнула эксперт.
Глюкометр, показывающий повышенный уровень глюкозы в крови - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 07:41
Эндокринолог рассказал о факторах риска развития сахарного диабета
 
ОбществоМария ВоронцоваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала