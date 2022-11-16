https://ria.ru/20221116/endokrinologiya-1831967839.html

Эксперт призвала регламентировать этические аспекты детской эндокринологии

Эксперт призвала регламентировать этические аспекты детской эндокринологии - РИА Новости, 16.11.2022

Эксперт призвала регламентировать этические аспекты детской эндокринологии

Этические аспекты экстренной детской эндокринологии должны быть четко регламентированными и понятными для врачей, которым приходится принимать быстрые решения... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:08

2022-11-16T16:08

2022-11-16T16:14

общество

мария воронцова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831968109_0:209:3236:2029_1920x0_80_0_0_ac224f8a95ec294c5e79281daac2cb39.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Этические аспекты экстренной детской эндокринологии должны быть четко регламентированными и понятными для врачей, которым приходится принимать быстрые решения для спасения здоровья и жизни маленьких пациентов, считает ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова."В детской эндокринологии вопросы этики встают в ежедневном порядке", - сказала Воронцова журналистам в рамках Всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века", проходящей в среду на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По ее словам, такие этические вопросы возникают не только в общении с маленькими или подросшими пациентами, но и с их родителями. Например, речь идет о том, чтобы убедить родителей, что предлагаемое их детям лечение жизненно необходимо. Кроме того, в детской эндокринологии есть много "очень тонких" индивидуальных аспектов, отметила Воронцова."Поскольку детская эндокринология касается вопросов развития и роста ребенка, это могут быть очень чувствительные вопросы для ребенка и для родителей", - пояснила она.В детской эндокринологии, как и в любой области медицины, есть неотложные состояния, требующие экстренной врачебной помощи: "Например, гипергликемическая кома при сахарном диабете. Есть надпочечниковые кризы, которые тоже требуют моментального реагирования"."Здесь этические вопросы должны быть регламентированными, четкими и понятными для того, чтобы врач имел возможность принять решение сиюминутно", - подчеркнула эксперт.

https://ria.ru/20220916/genetika-1817359203.html

https://ria.ru/20221114/diabet-1831257458.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, мария воронцова, россия