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В Полтавской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 16.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/elektrichestvo-1832004030.html
В Полтавской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
В Полтавской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 16.11.2022
В Полтавской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения электроэнергии применят в Полтавской области Украины в среду, помимо действующих по графику веерных отключений, сообщил глава Полтавской... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T17:17
2022-11-16T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтавская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии применят в Полтавской области Украины в среду, помимо действующих по графику веерных отключений, сообщил глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин.Лунин также призвал жителей региона готовиться к еще более строгим ограничениям, призвал запастись водой, теплыми вещами и зарядить электроприборы и переносные батареи для них.Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии.Минобороны РФ сегодня сообщило, что был произведен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики". По данным ведомства, "все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221116/ukraina-1831853834.html
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в мире, украина, полтавская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы РФ
17:17 16.11.2022
 
В Полтавской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

Власти Полтавской области Украины сообщили о введении аварийных отключений электричества

© Depositphotos.com / troyanphoto Полтава, Украина
Полтава, Украина - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Depositphotos.com / troyanphoto
Полтава, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии применят в Полтавской области Украины в среду, помимо действующих по графику веерных отключений, сообщил глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин.
"Сегодня в Полтавской области, кроме почасовых отключений электроэнергии, дополнительно применены и аварийные", - написал чиновник в своем Telegram-канале.
Лунин также призвал жителей региона готовиться к еще более строгим ограничениям, призвал запастись водой, теплыми вещами и зарядить электроприборы и переносные батареи для них.
Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии.
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Минобороны РФ сегодня сообщило, что был произведен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики". По данным ведомства, "все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПолтавская областьВооруженные силы РФ
 
 
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