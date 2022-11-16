https://ria.ru/20221116/elektrichestvo-1832004030.html

В Полтавской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

В Полтавской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 16.11.2022

В Полтавской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

Аварийные отключения электроэнергии применят в Полтавской области Украины в среду, помимо действующих по графику веерных отключений, сообщил глава Полтавской... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T17:17

2022-11-16T17:17

2022-11-16T17:17

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии применят в Полтавской области Украины в среду, помимо действующих по графику веерных отключений, сообщил глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин.Лунин также призвал жителей региона готовиться к еще более строгим ограничениям, призвал запастись водой, теплыми вещами и зарядить электроприборы и переносные батареи для них.Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии.Минобороны РФ сегодня сообщило, что был произведен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики". По данным ведомства, "все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221116/ukraina-1831853834.html

https://ria.ru/20221113/grafiki-1831202218.html

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в мире, украина, полтавская область, вооруженные силы рф