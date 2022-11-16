В Полтавской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Власти Полтавской области Украины сообщили о введении аварийных отключений электричества
© Depositphotos.com / troyanphoto Полтава, Украина
© Depositphotos.com / troyanphoto
Полтава, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии применят в Полтавской области Украины в среду, помимо действующих по графику веерных отключений, сообщил глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин.
"Сегодня в Полтавской области, кроме почасовых отключений электроэнергии, дополнительно применены и аварийные", - написал чиновник в своем Telegram-канале.
Лунин также призвал жителей региона готовиться к еще более строгим ограничениям, призвал запастись водой, теплыми вещами и зарядить электроприборы и переносные батареи для них.
Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии.
Минобороны РФ сегодня сообщило, что был произведен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики". По данным ведомства, "все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.