https://ria.ru/20221116/elektrichestvo-1831850297.html

Украинцам посоветовали подготовиться к более длительным отключениям света

Украинцам посоветовали подготовиться к более длительным отключениям света - РИА Новости, 16.11.2022

Украинцам посоветовали подготовиться к более длительным отключениям света

Жители Украины должны подготовиться к увеличению времени аварийных отключений электроэнергии, заявили в среду в национальной энергетической компании... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T10:50

2022-11-16T10:50

2022-11-16T11:01

укрэнерго

в мире

украина

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Жители Украины должны подготовиться к увеличению времени аварийных отключений электроэнергии, заявили в среду в национальной энергетической компании "Укрэнерго"."Подготовьтесь к увеличению времени ограничения электроснабжения: сделайте необходимый запас воды, заблаговременно зарядите устройства и павербанки, чтобы быть на связи с родными", - говорится в Telegram-канале компании.Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что 15 ноября энергосистема страны подверглась самой массированной ракетной атаке с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии. В этой связи, по его словам, в ряде городов страны введены аварийные отключения электричества.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221115/udar-1831782534.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

укрэнерго, в мире, украина