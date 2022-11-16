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Украинцам посоветовали подготовиться к более длительным отключениям света - РИА Новости, 16.11.2022
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Украинцам посоветовали подготовиться к более длительным отключениям света
Украинцам посоветовали подготовиться к более длительным отключениям света - РИА Новости, 16.11.2022
Украинцам посоветовали подготовиться к более длительным отключениям света
Жители Украины должны подготовиться к увеличению времени аварийных отключений электроэнергии, заявили в среду в национальной энергетической компании... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:50
2022-11-16T11:01
укрэнерго
в мире
украина
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Жители Украины должны подготовиться к увеличению времени аварийных отключений электроэнергии, заявили в среду в национальной энергетической компании "Укрэнерго"."Подготовьтесь к увеличению времени ограничения электроснабжения: сделайте необходимый запас воды, заблаговременно зарядите устройства и павербанки, чтобы быть на связи с родными", - говорится в Telegram-канале компании.Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что 15 ноября энергосистема страны подверглась самой массированной ракетной атаке с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии. В этой связи, по его словам, в ряде городов страны введены аварийные отключения электричества.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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укрэнерго, в мире, украина
Укрэнерго, В мире, Украина
10:50 16.11.2022 (обновлено: 11:01 16.11.2022)
 
Украинцам посоветовали подготовиться к более длительным отключениям света

"Укрэнерго" призвало людей подготовиться к более длительным аварийным отключениям света

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Жители Украины должны подготовиться к увеличению времени аварийных отключений электроэнергии, заявили в среду в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Подготовьтесь к увеличению времени ограничения электроснабжения: сделайте необходимый запас воды, заблаговременно зарядите устройства и павербанки, чтобы быть на связи с родными", - говорится в Telegram-канале компании.
Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что 15 ноября энергосистема страны подверглась самой массированной ракетной атаке с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии. В этой связи, по его словам, в ряде городов страны введены аварийные отключения электричества.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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