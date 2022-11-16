Рейтинг@Mail.ru
Экс-министр культуры Британии напишет книгу о политическом крахе Джонсона - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/dzhonson-1832062724.html
Экс-министр культуры Британии напишет книгу о политическом крахе Джонсона
Экс-министр культуры Британии напишет книгу о политическом крахе Джонсона - РИА Новости, 16.11.2022
Экс-министр культуры Британии напишет книгу о политическом крахе Джонсона
Экс-министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании и активная сторонница бывшего премьер-министра Бориса Джонсона Надин Доррис напишет книгу о его... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T20:47
2022-11-16T20:47
в мире
борис джонсон
риши сунак
лиз трасс
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800897009_67:0:1664:898_1920x0_80_0_0_2bfc08cc965e13864b7909131e7c5bb9.jpg
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Экс-министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании и активная сторонница бывшего премьер-министра Бориса Джонсона Надин Доррис напишет книгу о его политическом крахе."Последние события были страннее, чем выдумка. И я буду опираться на этот богатый исходный материал. Это политический детектив", - сказала она газете Evening Standard.Темой новой книги одного самых близких союзников Джонсона станет его "драматическое падение". Доррис уже начала работу над книгой, которая выйдет в следующем году, и будет называться "Политическое убийство Бориса Джонсона", пишет издание.Экс-министр дебютировала в качестве автора в 2013 году и с тех пор выпустила 16 книг, продав в общей сумме три миллиона экземпляров. Она известна написанием романтических исторических романов, однако в этот раз Доррис подтвердила, что её новая книга будет представлять фактическое изложение недавних событий в Вестминстере.Некоторые источники сообщали, что книга станет ответным ударом для нового премьер-министра Риши Сунака, который стал одним из первых министров, подавших в отставку из правительства Джонсона в июле, что привело к краху последнего. Однако Доррис развеяла эти предположения.Надин Доррис является одной из самых активных сторонников Бориса Джонсона и неоднократно поддерживала его, заявляя, что он единственный лидер, способный принести Консервативной партии победу на следующих всеобщих выборах. Она подала в отставку на фоне объявления о победе на Лиз Трасс на выборах премьер-министра. Позднее Доррис заявляла, что если Трасс уйдет в отставку, члены британского парламента должны потребовать возвращения Бориса Джонсона на пост премьера страны.Джонсон 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Во вторник 6 сентября он ушел в отставку, после чего в должность премьера вступила Лиз Трасс. Она занимала ее до 24 октября, а ее преемником и третьим премьер-министром Британии в этом году стал Риши Сунак, самый молодой глава правительства Британии с 1812 года и первый премьер индийского происхождения за всю историю страны.
https://ria.ru/20221107/proiskhozhdenie-1829548101.html
https://ria.ru/20221106/krakh-1829385888.html
https://ria.ru/20221106/trass-1829478521.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800904819_0:0:1912:1434_1920x0_80_0_0_66e2f916652cdf5adc6eccf394df7dda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, борис джонсон, риши сунак, лиз трасс, великобритания
В мире, Борис Джонсон, Риши Сунак, Лиз Трасс, Великобритания
20:47 16.11.2022
 
Экс-министр культуры Британии напишет книгу о политическом крахе Джонсона

Экс-министр по вопросам культуры, СМИ Британии напишет книгу о политическом крахе Джонсона

© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Экс-министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании и активная сторонница бывшего премьер-министра Бориса Джонсона Надин Доррис напишет книгу о его политическом крахе.
"Последние события были страннее, чем выдумка. И я буду опираться на этот богатый исходный материал. Это политический детектив", - сказала она газете Evening Standard.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 01:17
Пушков раскрыл суть Бориса Джонсона, вспомнив о его русских корнях
Темой новой книги одного самых близких союзников Джонсона станет его "драматическое падение". Доррис уже начала работу над книгой, которая выйдет в следующем году, и будет называться "Политическое убийство Бориса Джонсона", пишет издание.
Экс-министр дебютировала в качестве автора в 2013 году и с тех пор выпустила 16 книг, продав в общей сумме три миллиона экземпляров. Она известна написанием романтических исторических романов, однако в этот раз Доррис подтвердила, что её новая книга будет представлять фактическое изложение недавних событий в Вестминстере.
Некоторые источники сообщали, что книга станет ответным ударом для нового премьер-министра Риши Сунака, который стал одним из первых министров, подавших в отставку из правительства Джонсона в июле, что привело к краху последнего. Однако Доррис развеяла эти предположения.
Банк Англии в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 08:00
Британская экономика балансирует на грани краха
Надин Доррис является одной из самых активных сторонников Бориса Джонсона и неоднократно поддерживала его, заявляя, что он единственный лидер, способный принести Консервативной партии победу на следующих всеобщих выборах. Она подала в отставку на фоне объявления о победе на Лиз Трасс на выборах премьер-министра. Позднее Доррис заявляла, что если Трасс уйдет в отставку, члены британского парламента должны потребовать возвращения Бориса Джонсона на пост премьера страны.
Джонсон 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Во вторник 6 сентября он ушел в отставку, после чего в должность премьера вступила Лиз Трасс. Она занимала ее до 24 октября, а ее преемником и третьим премьер-министром Британии в этом году стал Риши Сунак, самый молодой глава правительства Британии с 1812 года и первый премьер индийского происхождения за всю историю страны.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 15:05
В Британии тысячи людей собрались, чтобы сжечь чучело Лиз Трасс
 
В миреБорис ДжонсонРиши СунакЛиз ТрассВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала