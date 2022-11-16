https://ria.ru/20221116/dzhonson-1832062724.html

Экс-министр культуры Британии напишет книгу о политическом крахе Джонсона

Экс-министр культуры Британии напишет книгу о политическом крахе Джонсона - РИА Новости, 16.11.2022

Экс-министр культуры Британии напишет книгу о политическом крахе Джонсона

Экс-министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании и активная сторонница бывшего премьер-министра Бориса Джонсона Надин Доррис напишет книгу о его... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T20:47

2022-11-16T20:47

2022-11-16T20:47

в мире

борис джонсон

риши сунак

лиз трасс

великобритания

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Экс-министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании и активная сторонница бывшего премьер-министра Бориса Джонсона Надин Доррис напишет книгу о его политическом крахе."Последние события были страннее, чем выдумка. И я буду опираться на этот богатый исходный материал. Это политический детектив", - сказала она газете Evening Standard.Темой новой книги одного самых близких союзников Джонсона станет его "драматическое падение". Доррис уже начала работу над книгой, которая выйдет в следующем году, и будет называться "Политическое убийство Бориса Джонсона", пишет издание.Экс-министр дебютировала в качестве автора в 2013 году и с тех пор выпустила 16 книг, продав в общей сумме три миллиона экземпляров. Она известна написанием романтических исторических романов, однако в этот раз Доррис подтвердила, что её новая книга будет представлять фактическое изложение недавних событий в Вестминстере.Некоторые источники сообщали, что книга станет ответным ударом для нового премьер-министра Риши Сунака, который стал одним из первых министров, подавших в отставку из правительства Джонсона в июле, что привело к краху последнего. Однако Доррис развеяла эти предположения.Надин Доррис является одной из самых активных сторонников Бориса Джонсона и неоднократно поддерживала его, заявляя, что он единственный лидер, способный принести Консервативной партии победу на следующих всеобщих выборах. Она подала в отставку на фоне объявления о победе на Лиз Трасс на выборах премьер-министра. Позднее Доррис заявляла, что если Трасс уйдет в отставку, члены британского парламента должны потребовать возвращения Бориса Джонсона на пост премьера страны.Джонсон 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Во вторник 6 сентября он ушел в отставку, после чего в должность премьера вступила Лиз Трасс. Она занимала ее до 24 октября, а ее преемником и третьим премьер-министром Британии в этом году стал Риши Сунак, самый молодой глава правительства Британии с 1812 года и первый премьер индийского происхождения за всю историю страны.

https://ria.ru/20221107/proiskhozhdenie-1829548101.html

https://ria.ru/20221106/krakh-1829385888.html

https://ria.ru/20221106/trass-1829478521.html

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в мире, борис джонсон, риши сунак, лиз трасс, великобритания