https://ria.ru/20221116/dvizhenie-1831796939.html

Украина остановила движение через границу с Польшей

Украина остановила движение через границу с Польшей - РИА Новости, 16.11.2022

Украина остановила движение через границу с Польшей

Украинские пограничники остановили движение через границу с Польшей, сообщил журналистам представитель бещадского отряда польской пограничной стражи Петр... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T01:49

2022-11-16T01:49

2022-11-16T03:47

алексей леонков

патрик райдер

польша

украина

люблинское воеводство

министерство обороны сша

нато

зрк с-300

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153351/99/1533519914_0:170:3069:1896_1920x0_80_0_0_fbdd962362c7f58e179819318f28ddda.jpg

ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Украинские пограничники остановили движение через границу с Польшей, сообщил журналистам представитель бещадского отряда польской пограничной стражи Петр Закелаж."Украинская сторона остановила оформление", - сказал Закелаж.Он уточнил, что движение через границу остановлено как на въезд в Польшу, так и на выезд.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально власти не заявляли, чьи это могли быть ракеты.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

https://ria.ru/20221116/duda-1831793865.html

https://ria.ru/20221116/stoltenberg-1831792589.html

польша

украина

люблинское воеводство

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей леонков, патрик райдер, польша, украина, люблинское воеводство, министерство обороны сша, нато, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше