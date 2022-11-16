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Украина остановила движение через границу с Польшей - РИА Новости, 16.11.2022
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Украина остановила движение через границу с Польшей
Украина остановила движение через границу с Польшей - РИА Новости, 16.11.2022
Украина остановила движение через границу с Польшей
Украинские пограничники остановили движение через границу с Польшей, сообщил журналистам представитель бещадского отряда польской пограничной стражи Петр... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T01:49
2022-11-16T03:47
алексей леонков
патрик райдер
польша
украина
люблинское воеводство
министерство обороны сша
нато
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Украинские пограничники остановили движение через границу с Польшей, сообщил журналистам представитель бещадского отряда польской пограничной стражи Петр Закелаж."Украинская сторона остановила оформление", - сказал Закелаж.Он уточнил, что движение через границу остановлено как на въезд в Польшу, так и на выезд.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально власти не заявляли, чьи это могли быть ракеты.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
https://ria.ru/20221116/duda-1831793865.html
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алексей леонков, патрик райдер, польша, украина, люблинское воеводство, министерство обороны сша, нато, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше
Алексей Леонков, Патрик Райдер, Польша, Украина, Люблинское воеводство, Министерство обороны США, НАТО, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше
01:49 16.11.2022 (обновлено: 03:47 16.11.2022)
 
Украина остановила движение через границу с Польшей

Польские пограничники заявили, что Украина остановила движение через границу с Польшей

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкУчасток украинско-польской границы во Львовской области.
Участок украинско-польской границы во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Участок украинско-польской границы во Львовской области. . Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Украинские пограничники остановили движение через границу с Польшей, сообщил журналистам представитель бещадского отряда польской пограничной стражи Петр Закелаж.
"Украинская сторона остановила оформление", - сказал Закелаж.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
00:52
Президент Польши созывает в среду заседание Совета нацбезопасности
Он уточнил, что движение через границу остановлено как на въезд в Польшу, так и на выезд.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально власти не заявляли, чьи это могли быть ракеты.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
00:33
Генсек НАТО заявил, что следит за ситуацией после падения ракет в Польше
 
Алексей ЛеонковПатрик РайдерПольшаУкраинаЛюблинское воеводствоМинистерство обороны СШАНАТОЗРК С-300Инцидент с падением ракет в Польше
 
 
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