https://ria.ru/20221116/dvadtsatka-1831843967.html

G20 приняла первую с февраля совместную декларацию, заявил Видодо

G20 приняла первую с февраля совместную декларацию, заявил Видодо - РИА Новости, 16.11.2022

G20 приняла первую с февраля совместную декларацию, заявил Видодо

"Большая двадцатка" приняла в среду первую с февраля совместную декларацию, заявил индонезийский президент Джоко Видодо на церемонии передачи председательства... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T10:30

2022-11-16T10:30

2022-11-16T10:30

в мире

джоко видодо

индонезия

индия

бали

большая двадцатка

саммит g20

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НУСА-ДУА (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. "Большая двадцатка" приняла в среду первую с февраля совместную декларацию, заявил индонезийский президент Джоко Видодо на церемонии передачи председательства G20 от Индонезии к Индии.Традиционная церемония состоялась в качестве завершающего мероприятия саммита "двадцатки", который прошел 15 и 16 ноября 2022 года на острове Бали."Впервые с февраля G20 удалось согласовать и принять совместную декларацию", - заявил глава индонезийского председательства и президент Индонезии.Большинство мероприятий G20 в 2022 году, в том числе все мероприятия министерского уровня и выше, заканчивались без принятия совместных документов из-за невозможности достижения консенсуса в результате попыток ряда стран-членов "двадцатки" вложить в обсуждаемые документы антироссийские высказывания и смыслы.

https://ria.ru/20221116/sdelka-1831839116.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221116/g20-1831818091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джоко видодо, индонезия, индия, бали, большая двадцатка, саммит g20