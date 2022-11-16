https://ria.ru/20221116/dvadtsatka-1831843967.html
G20 приняла первую с февраля совместную декларацию, заявил Видодо
G20 приняла первую с февраля совместную декларацию, заявил Видодо - РИА Новости, 16.11.2022
G20 приняла первую с февраля совместную декларацию, заявил Видодо
"Большая двадцатка" приняла в среду первую с февраля совместную декларацию, заявил индонезийский президент Джоко Видодо на церемонии передачи председательства... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:30
2022-11-16T10:30
2022-11-16T10:30
в мире
джоко видодо
индонезия
индия
бали
большая двадцатка
саммит g20
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НУСА-ДУА (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. "Большая двадцатка" приняла в среду первую с февраля совместную декларацию, заявил индонезийский президент Джоко Видодо на церемонии передачи председательства G20 от Индонезии к Индии.Традиционная церемония состоялась в качестве завершающего мероприятия саммита "двадцатки", который прошел 15 и 16 ноября 2022 года на острове Бали."Впервые с февраля G20 удалось согласовать и принять совместную декларацию", - заявил глава индонезийского председательства и президент Индонезии.Большинство мероприятий G20 в 2022 году, в том числе все мероприятия министерского уровня и выше, заканчивались без принятия совместных документов из-за невозможности достижения консенсуса в результате попыток ряда стран-членов "двадцатки" вложить в обсуждаемые документы антироссийские высказывания и смыслы.
https://ria.ru/20221116/sdelka-1831839116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джоко видодо, индонезия, индия, бали, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Джоко Видодо, Индонезия, Индия, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20
G20 приняла первую с февраля совместную декларацию, заявил Видодо
Глава Индонезии Видодо заявил, что G20 приняла первую с февраля совместную декларацию