https://ria.ru/20221116/dokhody-1831976647.html

Парламент: доходы Якутии в 2022 году выросли более, чем на 43 млрд рублей

Парламент: доходы Якутии в 2022 году выросли более, чем на 43 млрд рублей - РИА Новости, 16.11.2022

Парламент: доходы Якутии в 2022 году выросли более, чем на 43 млрд рублей

Доходы Якутии в 2022 году выросли более, чем на 43 миллиарда рублей и составят, по прогнозам, свыше 318 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:33

2022-11-16T16:33

2022-11-16T16:33

республика саха (якутия)

айсен николаев

экономика

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 16 ноя – РИА Новости. Доходы Якутии в 2022 году выросли более, чем на 43 миллиарда рублей и составят, по прогнозам, свыше 318 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по итогам принятия депутатами регионального парламента в окончательном чтении законопроекта о внесении изменений в республиканский бюджет на 2022 год,Законопроект "О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" народные депутаты приняли на очередном пленарном заседании.Документ представил председатель постоянного комитета Ил Тумэна по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев. По его словам, всего в ходе обсуждения документа поступило 23 поправок."Доходы Якутии в 2022 году выросли более, чем на 43 миллиарда рублей и составят, по прогнозам, 318 750 001 тысяч рублей… Общий объем расходов утвержден в размере 353 288 674 тысяч рублей. Дефицит бюджета составит 34 538 673 тысяч рублей… Закон принят в режиме второго чтения с учётом всех поправок", - рассказали в пресс-службе.Доходы республиканского бюджета в 2023 году прогнозируются на уровне 253 810 922 тысяч рублей, на 2024 год – 263 713 045 тысяч рублей. Расходы на 2023 год – 256 541 437 тысяч рублей, на 2024 год – 264 711 545 тысяч рублей.Как отметил на заседании глава республики Айсен Николаев, корректировка бюджета поможет Якутии более эффективно завершить исполнение госпрограмм и национальных проектов до конца года.Ранее сообщалось, что бюджет Якутии на 2023 год сохранит все социальные обязательства. Дотации Якутии в 2023 году из федерального бюджета не будут сокращены. Все предложения главы региона по мерам помощи семьям военнослужащих поддержаны депутатами.

https://ria.ru/20221026/byudzhet-1826813621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

айсен николаев, экономика, республика саха (якутия)