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Парламент: доходы Якутии в 2022 году выросли более, чем на 43 млрд рублей - РИА Новости, 16.11.2022
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https://ria.ru/20221116/dokhody-1831976647.html
Парламент: доходы Якутии в 2022 году выросли более, чем на 43 млрд рублей
Парламент: доходы Якутии в 2022 году выросли более, чем на 43 млрд рублей - РИА Новости, 16.11.2022
Парламент: доходы Якутии в 2022 году выросли более, чем на 43 млрд рублей
Доходы Якутии в 2022 году выросли более, чем на 43 миллиарда рублей и составят, по прогнозам, свыше 318 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:33
2022-11-16T16:33
республика саха (якутия)
айсен николаев
экономика
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 16 ноя – РИА Новости. Доходы Якутии в 2022 году выросли более, чем на 43 миллиарда рублей и составят, по прогнозам, свыше 318 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по итогам принятия депутатами регионального парламента в окончательном чтении законопроекта о внесении изменений в республиканский бюджет на 2022 год,Законопроект "О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" народные депутаты приняли на очередном пленарном заседании.Документ представил председатель постоянного комитета Ил Тумэна по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев. По его словам, всего в ходе обсуждения документа поступило 23 поправок."Доходы Якутии в 2022 году выросли более, чем на 43 миллиарда рублей и составят, по прогнозам, 318 750 001 тысяч рублей… Общий объем расходов утвержден в размере 353 288 674 тысяч рублей. Дефицит бюджета составит 34 538 673 тысяч рублей… Закон принят в режиме второго чтения с учётом всех поправок", - рассказали в пресс-службе.Доходы республиканского бюджета в 2023 году прогнозируются на уровне 253 810 922 тысяч рублей, на 2024 год – 263 713 045 тысяч рублей. Расходы на 2023 год – 256 541 437 тысяч рублей, на 2024 год – 264 711 545 тысяч рублей.Как отметил на заседании глава республики Айсен Николаев, корректировка бюджета поможет Якутии более эффективно завершить исполнение госпрограмм и национальных проектов до конца года.Ранее сообщалось, что бюджет Якутии на 2023 год сохранит все социальные обязательства. Дотации Якутии в 2023 году из федерального бюджета не будут сокращены. Все предложения главы региона по мерам помощи семьям военнослужащих поддержаны депутатами.
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айсен николаев, экономика, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Экономика, Республика Саха (Якутия)
16:33 16.11.2022
 

Парламент: доходы Якутии в 2022 году выросли более, чем на 43 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЯКУТСК, 16 ноя – РИА Новости. Доходы Якутии в 2022 году выросли более, чем на 43 миллиарда рублей и составят, по прогнозам, свыше 318 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по итогам принятия депутатами регионального парламента в окончательном чтении законопроекта о внесении изменений в республиканский бюджет на 2022 год,
Законопроект "О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" народные депутаты приняли на очередном пленарном заседании.
Документ представил председатель постоянного комитета Ил Тумэна по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев. По его словам, всего в ходе обсуждения документа поступило 23 поправок.
"Доходы Якутии в 2022 году выросли более, чем на 43 миллиарда рублей и составят, по прогнозам, 318 750 001 тысяч рублей… Общий объем расходов утвержден в размере 353 288 674 тысяч рублей. Дефицит бюджета составит 34 538 673 тысяч рублей… Закон принят в режиме второго чтения с учётом всех поправок", - рассказали в пресс-службе.
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 08:30Республика Саха (Якутия)
Бюджет Якутии на 2023 год сохранит все социальные обязательства
Доходы республиканского бюджета в 2023 году прогнозируются на уровне 253 810 922 тысяч рублей, на 2024 год – 263 713 045 тысяч рублей. Расходы на 2023 год – 256 541 437 тысяч рублей, на 2024 год – 264 711 545 тысяч рублей.
Как отметил на заседании глава республики Айсен Николаев, корректировка бюджета поможет Якутии более эффективно завершить исполнение госпрограмм и национальных проектов до конца года.
Ранее сообщалось, что бюджет Якутии на 2023 год сохранит все социальные обязательства. Дотации Якутии в 2023 году из федерального бюджета не будут сокращены. Все предложения главы региона по мерам помощи семьям военнослужащих поддержаны депутатами.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЭкономикаРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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