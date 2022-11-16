https://ria.ru/20221116/dnepr-1831842967.html

ВСУ в Каховке и Новой Каховке нет, рассказал военный

ВСУ в Каховке и Новой Каховке нет, рассказал военный - РИА Новости, 16.11.2022

ВСУ в Каховке и Новой Каховке нет, рассказал военный

Украинских военных нет и не появится в прибрежных городах на левом берегу Днепра, вопреки распространяемым в украинских СМИ фейкам, аптеки и магазины продолжают РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T10:27

2022-11-16T10:27

2022-11-16T10:27

специальная военная операция на украине

новая каховка

киев

украина

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 ноя - РИА Новости. Украинских военных нет и не появится в прибрежных городах на левом берегу Днепра, вопреки распространяемым в украинских СМИ фейкам, аптеки и магазины продолжают работать, рассказал военный на видео, которое есть в распоряжение РИА Новости."Украинские СМИ и ждуны различного толка в последнее время активно распространяют слухи о том, что ВСУ или заняли, или готовятся занять Алёшки, Новую Каховку, Каховку и другие прибрежные города левого берега Днепра", - сказал военный.По его словам, на улицах Каховки нет сторонников Киева и украинских военных."Будьте уверены, пока российская армия находится на своих боевых постах, они здесь не появятся", - добавил он.По его словам, в городе по-прежнему работают социальнозначимые предприятия, аптеки, магазины, люди выходят на прогулки.Военный призвал жителей Херсонщины сообщать о помощниках СБУ, ГУР Украины, украинских корректировщиках, а также координаты расположения украинских подразделений на правом берегу Днепра военным.

https://ria.ru/20221116/kherson-1831811979.html

https://ria.ru/20221115/kherson-1831723478.html

новая каховка

киев

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Боец о контроле над городами левого берега Днепра и украинских фейках Алешки, Каховка и Новая Каховка находятся под контролем российских силовиков, магазины, аптеки работают как обычно, несмотря на украинские фейки, рассказал один из военных на видео, предоставленном РИА Новости 2022-11-16T10:27 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новая каховка, киев, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, безопасность