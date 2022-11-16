https://ria.ru/20221116/dnepr-1831842967.html
ВСУ в Каховке и Новой Каховке нет, рассказал военный
ВСУ в Каховке и Новой Каховке нет, рассказал военный - РИА Новости, 16.11.2022
ВСУ в Каховке и Новой Каховке нет, рассказал военный
Украинских военных нет и не появится в прибрежных городах на левом берегу Днепра, вопреки распространяемым в украинских СМИ фейкам, аптеки и магазины продолжают РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:27
2022-11-16T10:27
2022-11-16T10:27
специальная военная операция на украине
новая каховка
киев
украина
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 ноя - РИА Новости. Украинских военных нет и не появится в прибрежных городах на левом берегу Днепра, вопреки распространяемым в украинских СМИ фейкам, аптеки и магазины продолжают работать, рассказал военный на видео, которое есть в распоряжение РИА Новости."Украинские СМИ и ждуны различного толка в последнее время активно распространяют слухи о том, что ВСУ или заняли, или готовятся занять Алёшки, Новую Каховку, Каховку и другие прибрежные города левого берега Днепра", - сказал военный.По его словам, на улицах Каховки нет сторонников Киева и украинских военных."Будьте уверены, пока российская армия находится на своих боевых постах, они здесь не появятся", - добавил он.По его словам, в городе по-прежнему работают социальнозначимые предприятия, аптеки, магазины, люди выходят на прогулки.Военный призвал жителей Херсонщины сообщать о помощниках СБУ, ГУР Украины, украинских корректировщиках, а также координаты расположения украинских подразделений на правом берегу Днепра военным.
https://ria.ru/20221116/kherson-1831811979.html
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Боец о контроле над городами левого берега Днепра и украинских фейках
Алешки, Каховка и Новая Каховка находятся под контролем российских силовиков, магазины, аптеки работают как обычно, несмотря на украинские фейки, рассказал один из военных на видео, предоставленном РИА Новости
2022-11-16T10:27
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РИА Новости
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новая каховка, киев, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Безопасность
ВСУ в Каховке и Новой Каховке нет, рассказал военный
Военный рассказал, что представителей ВСУ нет и не появится на левом берегу Днепра