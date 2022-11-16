Рейтинг@Mail.ru
Архангельские депутаты приняли проект бюджета региона до 2025 в I чтении - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20221116/deputaty-1831942509.html
Архангельские депутаты приняли проект бюджета региона до 2025 в I чтении
Архангельские депутаты приняли проект бюджета региона до 2025 в I чтении - РИА Новости, 16.11.2022
Архангельские депутаты приняли проект бюджета региона до 2025 в I чтении
Депутаты Архангельской области приняли бюджет региона до 2025 года, при этом расходы следующего года составят почти 130 миллиардов рублей, расходы превысят 143... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:49
2022-11-16T14:49
архангельская область
экономика
сергей моисеев
архангельская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25c326dd01bc072a559b79bdf5fa518f.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 16 ноя – РИА Новости. Депутаты Архангельской области приняли бюджет региона до 2025 года, при этом расходы следующего года составят почти 130 миллиардов рублей, расходы превысят 143 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Собрания депутатов региона.Согласно параметрам бюджета следующего года, его дефицит составит 15,9% с учетом допустимых превышений. Доходы на 2024 год запланированы в размере 132 миллиарда, на 2025 год – 127,5 миллиарда. Расходы – 135,7 миллиарда рублей и 133,1 миллиарда рублей соответственно."Учитывая, в каких непростых условиях формируется бюджет, мы очень осторожно подходим к цифрам. Тем не менее доходы на следующий год выросли практически на полтора миллиарда рублей, расходы - на пять миллиардов", - сказала председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводит пресс-служба. Она уточнила, что правительству Архангельской области удалось привлечь дополнительные федеральные средства на реализацию нацпроектов, увеличить областное финансирование по ряду госпрограмм. "Все это будет направлено на решение тех вопросов, которые ставят перед нами люди", - подчеркнула Прокопьева.Как сообщили в пресс-службе, бюджетом предусмотрено повышение зарплат работникам бюджетной сферы, увеличение МРОТ до 16 242 рублей и индексация на 5,5% всех социальных выплат. Более 60% общего объема расходов бюджета предусмотрено на ключевое направление "Новое качество жизни", которое объединяет социальный блок, спорт, поддержку молодежи, доступное жилье и формирование современной городской среды. Так, расходы на культуру в 2023 году составят рекордную цифру – почти 3 миллиарда рублей - на треть больше, чем в текущем году."Мы предусматриваем дополнительные средства на здравоохранение, например, на приобретение оборудования и мебели для медицинских организаций. На треть, до 1 миллиарда рублей будут увеличены расходы на кадровое обеспечение медицины. Почти на два миллиарда рублей больше будет направлено на поддержку семей с детьми", – рассказала Прокопьева.В сфере образования за счет федерального и областного бюджетов планируют профинансировать расходы на проектирование и начало строительства школ в регионах. На 1,5 миллиарда рублей планируют увеличить субвенцию на общее образование (всего 33 миллиарда рублей). Рекордный объем средств – 14,7 миллиарда рублей – предусмотрен в Дорожном фонде. Из них 10 миллиардов направят на строительство, ремонт и содержание семи тысяч километров региональных автодорог.Масштабные планы связаны с развитием транспортной системы. В целом на это предусмотрено 17 миллиардов рублей, на 600 миллионов рублей больше, чем в текущем году. Объем адресной инвестиционной программы на 2023 год составит 8 миллиардов рублей. В рамках программы будут введены в строй 75 объектов, в том числе 46 новых. 6,1 миллиарда рублей предусмотрено на переселение граждан из аварийного жилья.Вместе с тем при подготовке проекта бюджета не все позиции были учтены. Депутаты рекомендовали региональному правительству предусмотреть дополнительные средства на ряд социально значимых статей."Это касается лекарственного обеспечения, регулирования тарифов в сфере ЖКХ и пассажирских перевозок, строительства и ремонта объектов культуры, спортивных залов в школах сел и малых городов, плоскостных сооружений и других направлений. Мы рассчитываем, что в ходе исполнения бюджета и при получении дополнительных доходов эти рекомендации будут выполнены", – сообщил председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Сергей Моисеев.
https://ria.ru/20221114/medoborudovanie-1831459253.html
https://ria.ru/20221031/obedy-1828180050.html
https://ria.ru/20221109/nabory-1830185472.html
https://ria.ru/20221114/arkhangelsk-1831459061.html
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97912473e1ba52145636f1698b33495e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сергей моисеев, архангельская область
Архангельская область, Экономика, Сергей Моисеев, Архангельская область
14:49 16.11.2022
 
Архангельские депутаты приняли проект бюджета региона до 2025 в I чтении

Архангельские депутаты приняли проект бюджета региона до 2025 года в I чтении

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Вид на центральную часть города Архангельска. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 16 ноя – РИА Новости. Депутаты Архангельской области приняли бюджет региона до 2025 года, при этом расходы следующего года составят почти 130 миллиардов рублей, расходы превысят 143 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Собрания депутатов региона.
Согласно параметрам бюджета следующего года, его дефицит составит 15,9% с учетом допустимых превышений. Доходы на 2024 год запланированы в размере 132 миллиарда, на 2025 год – 127,5 миллиарда. Расходы – 135,7 миллиарда рублей и 133,1 миллиарда рублей соответственно.
Томограф с безгелиевой системой охлаждения - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 19:35Архангельская область
В Архангельской области монтируют новейшее медоборудование для больниц
"Учитывая, в каких непростых условиях формируется бюджет, мы очень осторожно подходим к цифрам. Тем не менее доходы на следующий год выросли практически на полтора миллиарда рублей, расходы - на пять миллиардов", - сказала председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводит пресс-служба. Она уточнила, что правительству Архангельской области удалось привлечь дополнительные федеральные средства на реализацию нацпроектов, увеличить областное финансирование по ряду госпрограмм. "Все это будет направлено на решение тех вопросов, которые ставят перед нами люди", - подчеркнула Прокопьева.
Как сообщили в пресс-службе, бюджетом предусмотрено повышение зарплат работникам бюджетной сферы, увеличение МРОТ до 16 242 рублей и индексация на 5,5% всех социальных выплат. Более 60% общего объема расходов бюджета предусмотрено на ключевое направление "Новое качество жизни", которое объединяет социальный блок, спорт, поддержку молодежи, доступное жилье и формирование современной городской среды. Так, расходы на культуру в 2023 году составят рекордную цифру – почти 3 миллиарда рублей - на треть больше, чем в текущем году.
"Мы предусматриваем дополнительные средства на здравоохранение, например, на приобретение оборудования и мебели для медицинских организаций. На треть, до 1 миллиарда рублей будут увеличены расходы на кадровое обеспечение медицины. Почти на два миллиарда рублей больше будет направлено на поддержку семей с детьми", – рассказала Прокопьева.
Обед в столовой - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 16:26Архангельская область
В Архангельской области детей участников спецоперации обеспечат обедами
В сфере образования за счет федерального и областного бюджетов планируют профинансировать расходы на проектирование и начало строительства школ в регионах. На 1,5 миллиарда рублей планируют увеличить субвенцию на общее образование (всего 33 миллиарда рублей). Рекордный объем средств – 14,7 миллиарда рублей – предусмотрен в Дорожном фонде. Из них 10 миллиардов направят на строительство, ремонт и содержание семи тысяч километров региональных автодорог.
Масштабные планы связаны с развитием транспортной системы. В целом на это предусмотрено 17 миллиардов рублей, на 600 миллионов рублей больше, чем в текущем году. Объем адресной инвестиционной программы на 2023 год составит 8 миллиардов рублей. В рамках программы будут введены в строй 75 объектов, в том числе 46 новых. 6,1 миллиарда рублей предусмотрено на переселение граждан из аварийного жилья.
Власти Архангельской области рассказали, как формируют наборы для военных - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 12:20Архангельская область
Власти Архангельской области рассказали, как формируют наборы для военных
Вместе с тем при подготовке проекта бюджета не все позиции были учтены. Депутаты рекомендовали региональному правительству предусмотреть дополнительные средства на ряд социально значимых статей.
"Это касается лекарственного обеспечения, регулирования тарифов в сфере ЖКХ и пассажирских перевозок, строительства и ремонта объектов культуры, спортивных залов в школах сел и малых городов, плоскостных сооружений и других направлений. Мы рассчитываем, что в ходе исполнения бюджета и при получении дополнительных доходов эти рекомендации будут выполнены", – сообщил председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Сергей Моисеев.
Архангельск - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 19:35Архангельская область
В малых городах Архангельской области создают современную городскую среду
 
Архангельская областьЭкономикаСергей МоисеевАрхангельская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала