https://ria.ru/20221116/deputaty-1831942509.html

Архангельские депутаты приняли проект бюджета региона до 2025 в I чтении

Архангельские депутаты приняли проект бюджета региона до 2025 в I чтении - РИА Новости, 16.11.2022

Архангельские депутаты приняли проект бюджета региона до 2025 в I чтении

Депутаты Архангельской области приняли бюджет региона до 2025 года, при этом расходы следующего года составят почти 130 миллиардов рублей, расходы превысят 143... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:49

2022-11-16T14:49

2022-11-16T14:49

архангельская область

экономика

сергей моисеев

архангельская область

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АРХАНГЕЛЬСК, 16 ноя – РИА Новости. Депутаты Архангельской области приняли бюджет региона до 2025 года, при этом расходы следующего года составят почти 130 миллиардов рублей, расходы превысят 143 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Собрания депутатов региона.Согласно параметрам бюджета следующего года, его дефицит составит 15,9% с учетом допустимых превышений. Доходы на 2024 год запланированы в размере 132 миллиарда, на 2025 год – 127,5 миллиарда. Расходы – 135,7 миллиарда рублей и 133,1 миллиарда рублей соответственно."Учитывая, в каких непростых условиях формируется бюджет, мы очень осторожно подходим к цифрам. Тем не менее доходы на следующий год выросли практически на полтора миллиарда рублей, расходы - на пять миллиардов", - сказала председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводит пресс-служба. Она уточнила, что правительству Архангельской области удалось привлечь дополнительные федеральные средства на реализацию нацпроектов, увеличить областное финансирование по ряду госпрограмм. "Все это будет направлено на решение тех вопросов, которые ставят перед нами люди", - подчеркнула Прокопьева.Как сообщили в пресс-службе, бюджетом предусмотрено повышение зарплат работникам бюджетной сферы, увеличение МРОТ до 16 242 рублей и индексация на 5,5% всех социальных выплат. Более 60% общего объема расходов бюджета предусмотрено на ключевое направление "Новое качество жизни", которое объединяет социальный блок, спорт, поддержку молодежи, доступное жилье и формирование современной городской среды. Так, расходы на культуру в 2023 году составят рекордную цифру – почти 3 миллиарда рублей - на треть больше, чем в текущем году."Мы предусматриваем дополнительные средства на здравоохранение, например, на приобретение оборудования и мебели для медицинских организаций. На треть, до 1 миллиарда рублей будут увеличены расходы на кадровое обеспечение медицины. Почти на два миллиарда рублей больше будет направлено на поддержку семей с детьми", – рассказала Прокопьева.В сфере образования за счет федерального и областного бюджетов планируют профинансировать расходы на проектирование и начало строительства школ в регионах. На 1,5 миллиарда рублей планируют увеличить субвенцию на общее образование (всего 33 миллиарда рублей). Рекордный объем средств – 14,7 миллиарда рублей – предусмотрен в Дорожном фонде. Из них 10 миллиардов направят на строительство, ремонт и содержание семи тысяч километров региональных автодорог.Масштабные планы связаны с развитием транспортной системы. В целом на это предусмотрено 17 миллиардов рублей, на 600 миллионов рублей больше, чем в текущем году. Объем адресной инвестиционной программы на 2023 год составит 8 миллиардов рублей. В рамках программы будут введены в строй 75 объектов, в том числе 46 новых. 6,1 миллиарда рублей предусмотрено на переселение граждан из аварийного жилья.Вместе с тем при подготовке проекта бюджета не все позиции были учтены. Депутаты рекомендовали региональному правительству предусмотреть дополнительные средства на ряд социально значимых статей."Это касается лекарственного обеспечения, регулирования тарифов в сфере ЖКХ и пассажирских перевозок, строительства и ремонта объектов культуры, спортивных залов в школах сел и малых городов, плоскостных сооружений и других направлений. Мы рассчитываем, что в ходе исполнения бюджета и при получении дополнительных доходов эти рекомендации будут выполнены", – сообщил председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Сергей Моисеев.

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https://ria.ru/20221031/obedy-1828180050.html

https://ria.ru/20221109/nabory-1830185472.html

https://ria.ru/20221114/arkhangelsk-1831459061.html

архангельская область

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экономика, сергей моисеев, архангельская область