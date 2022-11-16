https://ria.ru/20221116/butusov-1831903771.html

Уехавший за границу Бутусов ушел в отпуск за свой счет с работы в ГИТИСе

Уехавший за границу Бутусов ушел в отпуск за свой счет с работы в ГИТИСе - РИА Новости, 16.11.2022

Уехавший за границу Бутусов ушел в отпуск за свой счет с работы в ГИТИСе

Режиссер, ведущий мастерской в ГИТИСе Юрий Бутусов, уехавший за границу, находится в официальном отпуске, но продолжает общаться со своими студентами, сообщил... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T13:13

2022-11-16T13:13

2022-11-16T13:13

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Режиссер, ведущий мастерской в ГИТИСе Юрий Бутусов, уехавший за границу, находится в официальном отпуске, но продолжает общаться со своими студентами, сообщил РИА Новости ректор вуза Григорий Заславский."У нас обучение очное, онлайн никто не преподает – только если по состоянию здоровья", - сказал он.Ректор отметил, что Бутусов поддерживает связь со своими студентами онлайн, дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от ситуации."Когда отпуск закончится, тогда и будем принимать решение. Еще ведь важно, что человек говорит, по каким причинам он находится за рубежом. Одни уезжают на постановку, другие — потому что с чем-то не согласны", — заключил он.Ранее директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил агентству, что Бутусов, занимавший пост главного режиссера, написал заявление об уходе с должности по собственному желанию.

https://ria.ru/20221115/butusov-1831738789.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, юрий бутусов, григорий заславский, кирилл крок, гитис, театр