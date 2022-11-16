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Уехавший за границу Бутусов ушел в отпуск за свой счет с работы в ГИТИСе - РИА Новости, 16.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221116/butusov-1831903771.html
Уехавший за границу Бутусов ушел в отпуск за свой счет с работы в ГИТИСе
Уехавший за границу Бутусов ушел в отпуск за свой счет с работы в ГИТИСе - РИА Новости, 16.11.2022
Уехавший за границу Бутусов ушел в отпуск за свой счет с работы в ГИТИСе
Режиссер, ведущий мастерской в ГИТИСе Юрий Бутусов, уехавший за границу, находится в официальном отпуске, но продолжает общаться со своими студентами, сообщил... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:13
2022-11-16T13:13
культура
новости культуры
юрий бутусов
григорий заславский
кирилл крок
гитис
театр
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Режиссер, ведущий мастерской в ГИТИСе Юрий Бутусов, уехавший за границу, находится в официальном отпуске, но продолжает общаться со своими студентами, сообщил РИА Новости ректор вуза Григорий Заславский."У нас обучение очное, онлайн никто не преподает – только если по состоянию здоровья", - сказал он.Ректор отметил, что Бутусов поддерживает связь со своими студентами онлайн, дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от ситуации."Когда отпуск закончится, тогда и будем принимать решение. Еще ведь важно, что человек говорит, по каким причинам он находится за рубежом. Одни уезжают на постановку, другие — потому что с чем-то не согласны", — заключил он.Ранее директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил агентству, что Бутусов, занимавший пост главного режиссера, написал заявление об уходе с должности по собственному желанию.
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новости культуры, юрий бутусов, григорий заславский, кирилл крок, гитис, театр
Культура, Новости культуры, Юрий Бутусов, Григорий Заславский, Кирилл Крок, ГИТИС, Театр
13:13 16.11.2022
 
Уехавший за границу Бутусов ушел в отпуск за свой счет с работы в ГИТИСе

Уехавший за границу Бутусов находится в отпуске за свой счет, заявил ректор ГИТИСа

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкРежиссер Юрий Бутусов
Режиссер Юрий Бутусов - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Режиссер, ведущий мастерской в ГИТИСе Юрий Бутусов, уехавший за границу, находится в официальном отпуске, но продолжает общаться со своими студентами, сообщил РИА Новости ректор вуза Григорий Заславский.
"У нас обучение очное, онлайн никто не преподает – только если по состоянию здоровья", - сказал он.
Ректор отметил, что Бутусов поддерживает связь со своими студентами онлайн, дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от ситуации.
"Когда отпуск закончится, тогда и будем принимать решение. Еще ведь важно, что человек говорит, по каким причинам он находится за рубежом. Одни уезжают на постановку, другие — потому что с чем-то не согласны", — заключил он.
Ранее директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил агентству, что Бутусов, занимавший пост главного режиссера, написал заявление об уходе с должности по собственному желанию.
Прогон премьерного спектакля Мера за меру У. Шекспира в Театре имени Евг. Вахтангова - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 18:46Культура
Бутусов уехал в Европу и уволился из Вахтанговского театра
 
КультураНовости культурыЮрий БутусовГригорий ЗаславскийКирилл КрокГИТИСТеатр
 
 
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