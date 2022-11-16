https://ria.ru/20221116/butusov-1831903771.html
Уехавший за границу Бутусов ушел в отпуск за свой счет с работы в ГИТИСе
Уехавший за границу Бутусов ушел в отпуск за свой счет с работы в ГИТИСе - РИА Новости, 16.11.2022
Уехавший за границу Бутусов ушел в отпуск за свой счет с работы в ГИТИСе
Режиссер, ведущий мастерской в ГИТИСе Юрий Бутусов, уехавший за границу, находится в официальном отпуске, но продолжает общаться со своими студентами, сообщил... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:13
2022-11-16T13:13
2022-11-16T13:13
культура
новости культуры
юрий бутусов
григорий заславский
кирилл крок
гитис
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152863/54/1528635478_0:178:3076:1908_1920x0_80_0_0_818ccd0802f78a48b36503744953b276.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Режиссер, ведущий мастерской в ГИТИСе Юрий Бутусов, уехавший за границу, находится в официальном отпуске, но продолжает общаться со своими студентами, сообщил РИА Новости ректор вуза Григорий Заславский."У нас обучение очное, онлайн никто не преподает – только если по состоянию здоровья", - сказал он.Ректор отметил, что Бутусов поддерживает связь со своими студентами онлайн, дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от ситуации."Когда отпуск закончится, тогда и будем принимать решение. Еще ведь важно, что человек говорит, по каким причинам он находится за рубежом. Одни уезжают на постановку, другие — потому что с чем-то не согласны", — заключил он.Ранее директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил агентству, что Бутусов, занимавший пост главного режиссера, написал заявление об уходе с должности по собственному желанию.
https://ria.ru/20221115/butusov-1831738789.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152863/54/1528635478_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_24119396f06e7599ddb6ed7dfff6b161.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, юрий бутусов, григорий заславский, кирилл крок, гитис, театр
Культура, Новости культуры, Юрий Бутусов, Григорий Заславский, Кирилл Крок, ГИТИС, Театр
Уехавший за границу Бутусов ушел в отпуск за свой счет с работы в ГИТИСе
Уехавший за границу Бутусов находится в отпуске за свой счет, заявил ректор ГИТИСа
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Режиссер, ведущий мастерской в ГИТИСе Юрий Бутусов, уехавший за границу, находится в официальном отпуске, но продолжает общаться со своими студентами, сообщил РИА Новости ректор вуза Григорий Заславский.
"У нас обучение очное, онлайн никто не преподает – только если по состоянию здоровья", - сказал он.
Ректор отметил, что Бутусов поддерживает связь со своими студентами онлайн, дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от ситуации.
"Когда отпуск закончится, тогда и будем принимать решение. Еще ведь важно, что человек говорит, по каким причинам он находится за рубежом. Одни уезжают на постановку, другие — потому что с чем-то не согласны", — заключил он.
Ранее директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил агентству, что Бутусов, занимавший пост главного режиссера, написал заявление об уходе с должности по собственному желанию.