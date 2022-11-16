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В Болгарии создадут комиссию по вопросу дефицита дров - РИА Новости, 16.11.2022
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В Болгарии создадут комиссию по вопросу дефицита дров
В Болгарии создадут комиссию по вопросу дефицита дров - РИА Новости, 16.11.2022
В Болгарии создадут комиссию по вопросу дефицита дров
Народное собрание (парламент) Болгарии единогласно проголосовало за создание временной комиссии по вопросу дефицита дров и высоких цен на них, сообщает... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T17:32
2022-11-16T17:37
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газпром
возрождение
евросоюз
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии единогласно проголосовало за создание временной комиссии по вопросу дефицита дров и высоких цен на них, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).Председателем комиссии был избран депутат от партии "Демократическая Болгария" Любен Иванов. Его партия критикует ситуацию, когда "Болгария и Румыния являются единственными странами ЕС, отапливающими дома этим архаическим способом".Партия "Возрождение" обвинила в дефиците дров "евроатлантическую толпу", которая вводит санкции против России, отмечает издание "Сега".Министр сельского хозяйства Явор Гечев признал определенные трудности, но заверил, что дров на зиму хватит. Он предупредил, что на их цену влияет создание ажиотажа.Еще в августе болгарский минсельхоз заявил, что запретит экспорт древесины в связи с дефицитом дров, подорожавших за год в два раза.Ситуация с отопительными материалами в Болгарии обострилась в конце апреля, когда "Газпром" остановил поставки в страну из-за их неоплаты в рублях по новой схеме.
https://ria.ru/20221116/gretsiya-1831846873.html
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болгария, румыния, россия, газпром, возрождение, евросоюз, в мире
Болгария, Румыния, Россия, Газпром, Возрождение, Евросоюз, В мире
17:32 16.11.2022 (обновлено: 17:37 16.11.2022)
 
В Болгарии создадут комиссию по вопросу дефицита дров

Парламент Болгарии проголосовал за создание комиссии по вопросу дефицита дров

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкДрова
Дрова - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Дрова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии единогласно проголосовало за создание временной комиссии по вопросу дефицита дров и высоких цен на них, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Председателем комиссии был избран депутат от партии "Демократическая Болгария" Любен Иванов. Его партия критикует ситуацию, когда "Болгария и Румыния являются единственными странами ЕС, отапливающими дома этим архаическим способом".
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Партия "Возрождение" обвинила в дефиците дров "евроатлантическую толпу", которая вводит санкции против России, отмечает издание "Сега".
Министр сельского хозяйства Явор Гечев признал определенные трудности, но заверил, что дров на зиму хватит. Он предупредил, что на их цену влияет создание ажиотажа.
Еще в августе болгарский минсельхоз заявил, что запретит экспорт древесины в связи с дефицитом дров, подорожавших за год в два раза.
Ситуация с отопительными материалами в Болгарии обострилась в конце апреля, когда "Газпром" остановил поставки в страну из-за их неоплаты в рублях по новой схеме.
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