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Белоруссия и Россия согласовали совместные проекты в сфере импортозамещения - РИА Новости, 16.11.2022
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https://ria.ru/20221116/belorussiya-1831932207.html
Белоруссия и Россия согласовали совместные проекты в сфере импортозамещения
Белоруссия и Россия согласовали совместные проекты в сфере импортозамещения - РИА Новости, 16.11.2022
Белоруссия и Россия согласовали совместные проекты в сфере импортозамещения
Белоруссия и Россия согласовали финансирование 12 импортозамещающих проектов, сообщила в среду пресс-служба белорусского Совета министров. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:21
2022-11-16T14:45
союзное государство
экономика
белоруссия
россия
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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Белоруссия и Россия согласовали финансирование 12 импортозамещающих проектов, сообщила в среду пресс-служба белорусского Совета министров.Подчеркивается, что в рамках соглашения импортозамещающие кооперационные проекты будут реализовываться на территории Белоруссии. "В настоящее время обеими сторонами уже подтверждена готовность к началу финансирования 12 проектов", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале белорусского правительства.
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экономика, белоруссия, россия
Союзное государство, Экономика, Белоруссия, Россия
14:21 16.11.2022 (обновлено: 14:45 16.11.2022)
 
Белоруссия и Россия согласовали совместные проекты в сфере импортозамещения

Белоруссия и Россия согласовали 12 совместных проектов в сфере импортозамещения

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Белоруссия и Россия согласовали финансирование 12 импортозамещающих проектов, сообщила в среду пресс-служба белорусского Совета министров.
Подчеркивается, что в рамках соглашения импортозамещающие кооперационные проекты будут реализовываться на территории Белоруссии. "В настоящее время обеими сторонами уже подтверждена готовность к началу финансирования 12 проектов", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале белорусского правительства.
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