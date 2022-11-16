https://ria.ru/20221116/belorussiya-1831932207.html

Белоруссия и Россия согласовали совместные проекты в сфере импортозамещения

Белоруссия и Россия согласовали совместные проекты в сфере импортозамещения - РИА Новости, 16.11.2022

Белоруссия и Россия согласовали совместные проекты в сфере импортозамещения

Белоруссия и Россия согласовали финансирование 12 импортозамещающих проектов, сообщила в среду пресс-служба белорусского Совета министров. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:21

2022-11-16T14:21

2022-11-16T14:45

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белоруссия

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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Белоруссия и Россия согласовали финансирование 12 импортозамещающих проектов, сообщила в среду пресс-служба белорусского Совета министров.Подчеркивается, что в рамках соглашения импортозамещающие кооперационные проекты будут реализовываться на территории Белоруссии. "В настоящее время обеими сторонами уже подтверждена готовность к началу финансирования 12 проектов", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале белорусского правительства.

https://ria.ru/20221112/belorussiya-1830989375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, белоруссия, россия