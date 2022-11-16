https://ria.ru/20221116/bankrotstvo-1831944527.html
Путин поддержал предложение о расширении механизма внесудебного банкротства
Путин поддержал предложение о расширении механизма внесудебного банкротства - РИА Новости, 16.11.2022
Путин поддержал предложение о расширении механизма внесудебного банкротства
Президент России Владимир Путин поддержал предложение по расширению механизма внесудебного банкротства граждан, попросил уделить особое внимание пенсионерам. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:55
2022-11-16T14:55
2022-11-16T15:25
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение по расширению механизма внесудебного банкротства граждан, попросил уделить особое внимание пенсионерам.В среду глава министерства экономического развития Максим Решетников на совещании президента с членами правительства предложил распространить процедуру на пенсионеров. Также он предложил распространить применение процедуры внесудебного банкротства на граждан, в отношении которых более семи лет осуществляется принудительное взыскание задолженности в размере, который допускает внесудебное банкротство. Кроме того, он предложил поднять порог внесудебного банкротства."Предлагаем расширить и сам диапазон долга, при котором возможно внесудебное банкротство: максимальную планку предлагаем повысить с 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а минимальную - понизить с 50 до 25 тысяч рублей", - сказал Решетников.Кроме того, он предложил предусмотреть возможность повторного использования внесудебного банкротства по истечении пяти лет, пояснив, что сейчас этот срок ограничен 10 годами."Согласен полностью и прошу вас, действительно, уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам", - поддержал Путин.Президент также отметил, что нужно уделить внимание семьям с детьми."И ваши предложения - увеличить верхнюю планку, понизить - нижнюю, сроки сократить. Тоже поддерживаю полностью", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20221006/bankrotstvo-1821853997.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
14:55 16.11.2022 (обновлено: 15:25 16.11.2022)
Путин поддержал предложение о расширении механизма внесудебного банкротства
Путин поддержал предложение о расширении механизма внесудебного банкротства граждан
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение по расширению механизма внесудебного банкротства граждан, попросил уделить особое внимание пенсионерам.
В среду глава министерства экономического развития Максим Решетников
на совещании президента с членами правительства предложил распространить процедуру на пенсионеров. Также он предложил распространить применение процедуры внесудебного банкротства на граждан, в отношении которых более семи лет осуществляется принудительное взыскание задолженности в размере, который допускает внесудебное банкротство. Кроме того, он предложил поднять порог внесудебного банкротства.
"Предлагаем расширить и сам диапазон долга, при котором возможно внесудебное банкротство: максимальную планку предлагаем повысить с 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а минимальную - понизить с 50 до 25 тысяч рублей", - сказал Решетников.
Кроме того, он предложил предусмотреть возможность повторного использования внесудебного банкротства по истечении пяти лет, пояснив, что сейчас этот срок ограничен 10 годами.
"Согласен полностью и прошу вас, действительно, уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам", - поддержал Путин.
Президент также отметил, что нужно уделить внимание семьям с детьми.
"И ваши предложения - увеличить верхнюю планку, понизить - нижнюю, сроки сократить. Тоже поддерживаю полностью", - добавил глава государства.