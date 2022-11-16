https://ria.ru/20221116/bankrotstvo-1831944527.html

Путин поддержал предложение о расширении механизма внесудебного банкротства

Путин поддержал предложение о расширении механизма внесудебного банкротства - РИА Новости, 16.11.2022

Путин поддержал предложение о расширении механизма внесудебного банкротства

Президент России Владимир Путин поддержал предложение по расширению механизма внесудебного банкротства граждан, попросил уделить особое внимание пенсионерам. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:55

2022-11-16T14:55

2022-11-16T15:25

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение по расширению механизма внесудебного банкротства граждан, попросил уделить особое внимание пенсионерам.В среду глава министерства экономического развития Максим Решетников на совещании президента с членами правительства предложил распространить процедуру на пенсионеров. Также он предложил распространить применение процедуры внесудебного банкротства на граждан, в отношении которых более семи лет осуществляется принудительное взыскание задолженности в размере, который допускает внесудебное банкротство. Кроме того, он предложил поднять порог внесудебного банкротства."Предлагаем расширить и сам диапазон долга, при котором возможно внесудебное банкротство: максимальную планку предлагаем повысить с 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а минимальную - понизить с 50 до 25 тысяч рублей", - сказал Решетников.Кроме того, он предложил предусмотреть возможность повторного использования внесудебного банкротства по истечении пяти лет, пояснив, что сейчас этот срок ограничен 10 годами."Согласен полностью и прошу вас, действительно, уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам", - поддержал Путин.Президент также отметил, что нужно уделить внимание семьям с детьми."И ваши предложения - увеличить верхнюю планку, понизить - нижнюю, сроки сократить. Тоже поддерживаю полностью", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20221006/bankrotstvo-1821853997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин