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Focus: 300 тысячам немецких компаний грозит разорение - РИА Новости, 16.11.2022
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Focus: 300 тысячам немецких компаний грозит разорение
Focus: 300 тысячам немецких компаний грозит разорение - РИА Новости, 16.11.2022
Focus: 300 тысячам немецких компаний грозит разорение
Более трехсот тысяч, или примерно каждое десятое предприятие в Германии испытывает финансовые трудности, грозящие разорением, пишет Focus со ссылкой на данные... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T22:57
2022-11-16T23:25
в мире
экономика
германия
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Более трехсот тысяч, или примерно каждое десятое предприятие в Германии испытывает финансовые трудности, грозящие разорением, пишет Focus со ссылкой на данные информационной системы Crif.В ноябре по сравнению с мартом число кандидатов на банкротство в стране выросло на 15,6 процента, отмечается в материале."Высокие затраты на энергию, существующие проблемы в цепочках поставок и инфляция создают вызовы для многих компаний", — объяснил управляющий директор Crif Germany Франк Шляйн.Он также добавил, что на финансовом положении предприятий сказалось и поведение потребителей, предпочитающих экономить.Всего же Crif ожидает банкротство 14,5 тысячи компаний до конца года, но в следующем году количество таких случаев может достичь 17 тысяч.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.
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в мире, экономика, германия
В мире, Экономика, Германия
22:57 16.11.2022 (обновлено: 23:25 16.11.2022)
 
Focus: 300 тысячам немецких компаний грозит разорение

Focus: 300 тысяч немецких компаний находятся под угрозой банкротства

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Более трехсот тысяч, или примерно каждое десятое предприятие в Германии испытывает финансовые трудности, грозящие разорением, пишет Focus со ссылкой на данные информационной системы Crif.
В ноябре по сравнению с мартом число кандидатов на банкротство в стране выросло на 15,6 процента, отмечается в материале.
"Высокие затраты на энергию, существующие проблемы в цепочках поставок и инфляция создают вызовы для многих компаний", — объяснил управляющий директор Crif Germany Франк Шляйн.
Он также добавил, что на финансовом положении предприятий сказалось и поведение потребителей, предпочитающих экономить.
Логотип компании Uniper - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 15:08
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Всего же Crif ожидает банкротство 14,5 тысячи компаний до конца года, но в следующем году количество таких случаев может достичь 17 тысяч.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.
 
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