https://ria.ru/20221116/avtotekhnika-1831935555.html

Ситуация на рынке автомобильной техники непростая, заявил Путин

Ситуация на рынке автомобильной техники непростая, заявил Путин - РИА Новости, 16.11.2022

Ситуация на рынке автомобильной техники непростая, заявил Путин

Ситуация на рынке автомобильной техники в России непростая, но радует то, что основные производители запустили конвейеры по производству , заявил президент РФ... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:30

2022-11-16T14:30

2022-11-16T14:40

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ситуация на рынке автомобильной техники в России непростая, но радует то, что основные производители запустили конвейеры по производству , заявил президент РФ Владимир Путин."Попросил бы Дениса Валентиновича Мантурова несколько слов сказать о ситуации в автомобилестроительной отрасли и на рынке автомобильном. Мы знаем, что ситуация непростая, хотя не может не радовать то, что практически все основные производители запустили практически все конвейеры по производству автомобилей - причем как легковых, так и грузовых", - сказал Путин на совещании с правительством.

https://ria.ru/20221116/avtokreditovanie-1831936390.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин