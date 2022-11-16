https://ria.ru/20221116/avtotekhnika-1831935555.html
Ситуация на рынке автомобильной техники непростая, заявил Путин
Ситуация на рынке автомобильной техники непростая, заявил Путин - РИА Новости, 16.11.2022
Ситуация на рынке автомобильной техники непростая, заявил Путин
Ситуация на рынке автомобильной техники в России непростая, но радует то, что основные производители запустили конвейеры по производству , заявил президент РФ... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:30
2022-11-16T14:30
2022-11-16T14:40
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ситуация на рынке автомобильной техники в России непростая, но радует то, что основные производители запустили конвейеры по производству , заявил президент РФ Владимир Путин."Попросил бы Дениса Валентиновича Мантурова несколько слов сказать о ситуации в автомобилестроительной отрасли и на рынке автомобильном. Мы знаем, что ситуация непростая, хотя не может не радовать то, что практически все основные производители запустили практически все конвейеры по производству автомобилей - причем как легковых, так и грузовых", - сказал Путин на совещании с правительством.
https://ria.ru/20221116/avtokreditovanie-1831936390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
14:30 16.11.2022 (обновлено: 14:40 16.11.2022)
Ситуация на рынке автомобильной техники непростая, заявил Путин
Президент Путин заявил, что основные производители автотехники запустили конвейеры