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Ситуация на рынке автомобильной техники непростая, заявил Путин - РИА Новости, 16.11.2022
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Ситуация на рынке автомобильной техники непростая, заявил Путин
Ситуация на рынке автомобильной техники непростая, заявил Путин - РИА Новости, 16.11.2022
Ситуация на рынке автомобильной техники непростая, заявил Путин
Ситуация на рынке автомобильной техники в России непростая, но радует то, что основные производители запустили конвейеры по производству , заявил президент РФ... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:30
2022-11-16T14:40
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ситуация на рынке автомобильной техники в России непростая, но радует то, что основные производители запустили конвейеры по производству , заявил президент РФ Владимир Путин."Попросил бы Дениса Валентиновича Мантурова несколько слов сказать о ситуации в автомобилестроительной отрасли и на рынке автомобильном. Мы знаем, что ситуация непростая, хотя не может не радовать то, что практически все основные производители запустили практически все конвейеры по производству автомобилей - причем как легковых, так и грузовых", - сказал Путин на совещании с правительством.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
14:30 16.11.2022 (обновлено: 14:40 16.11.2022)
 
Ситуация на рынке автомобильной техники непростая, заявил Путин

Президент Путин заявил, что основные производители автотехники запустили конвейеры

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ситуация на рынке автомобильной техники в России непростая, но радует то, что основные производители запустили конвейеры по производству , заявил президент РФ Владимир Путин.
"Попросил бы Дениса Валентиновича Мантурова несколько слов сказать о ситуации в автомобилестроительной отрасли и на рынке автомобильном. Мы знаем, что ситуация непростая, хотя не может не радовать то, что практически все основные производители запустили практически все конвейеры по производству автомобилей - причем как легковых, так и грузовых", - сказал Путин на совещании с правительством.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
14:32
Мантуров предложил расширить льготное автокредитование на военных
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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