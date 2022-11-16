https://ria.ru/20221116/avtomobili-1831935249.html
Путин призвал сделать автомобили гораздо более доступными для покупки
Путин призвал сделать автомобили гораздо более доступными для покупки - РИА Новости, 16.11.2022
Путин призвал сделать автомобили гораздо более доступными для покупки
Автомобили должны стать гораздо более доступными для покупки россиянами в нынешних условиях, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:28
2022-11-16T14:28
2022-11-16T14:50
владимир путин
экономика
россия
авто
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Автомобили должны стать гораздо более доступными для покупки россиянами в нынешних условиях, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду."И нужно, конечно, при организации работы в сфере автомобильного производства, нужно добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях. Вы понимаете, о чем я говорю, есть над чем работать. Несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей, и так далее, все всё понимают, откуда берутся эти цены, хотя и здесь нужно внимательно смотреть на все составляющие, связанные с ценообразованием. Несмотря на усложнение логистики, удорожания ее, тем не менее, нужно смотреть на обоснованность этих цен и добавиться того, чтобы автомобили стали более доступными для российских семей", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220714/avtovaz-1802322222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, авто
Владимир Путин, Экономика, Россия, Авто
14:28 16.11.2022 (обновлено: 14:50 16.11.2022)
Путин призвал сделать автомобили гораздо более доступными для покупки
Путин призвал сделать автомобили гораздо более доступными для покупки в нынешних условиях
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Автомобили должны стать гораздо более доступными для покупки россиянами в нынешних условиях, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду.
"И нужно, конечно, при организации работы в сфере автомобильного производства, нужно добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях. Вы понимаете, о чем я говорю, есть над чем работать. Несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей, и так далее, все всё понимают, откуда берутся эти цены, хотя и здесь нужно внимательно смотреть на все составляющие, связанные с ценообразованием. Несмотря на усложнение логистики, удорожания ее, тем не менее, нужно смотреть на обоснованность этих цен и добавиться того, чтобы автомобили стали более доступными для российских семей", - сказал Путин.