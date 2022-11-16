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Путин призвал сделать автомобили гораздо более доступными для покупки - РИА Новости, 16.11.2022
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Путин призвал сделать автомобили гораздо более доступными для покупки
Путин призвал сделать автомобили гораздо более доступными для покупки - РИА Новости, 16.11.2022
Путин призвал сделать автомобили гораздо более доступными для покупки
Автомобили должны стать гораздо более доступными для покупки россиянами в нынешних условиях, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:28
2022-11-16T14:50
владимир путин
экономика
россия
авто
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Автомобили должны стать гораздо более доступными для покупки россиянами в нынешних условиях, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду."И нужно, конечно, при организации работы в сфере автомобильного производства, нужно добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях. Вы понимаете, о чем я говорю, есть над чем работать. Несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей, и так далее, все всё понимают, откуда берутся эти цены, хотя и здесь нужно внимательно смотреть на все составляющие, связанные с ценообразованием. Несмотря на усложнение логистики, удорожания ее, тем не менее, нужно смотреть на обоснованность этих цен и добавиться того, чтобы автомобили стали более доступными для российских семей", - сказал Путин.
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владимир путин, экономика, россия, авто
Владимир Путин, Экономика, Россия, Авто
14:28 16.11.2022 (обновлено: 14:50 16.11.2022)
 
Путин призвал сделать автомобили гораздо более доступными для покупки

Путин призвал сделать автомобили гораздо более доступными для покупки в нынешних условиях

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкАвтомобиль Haval Dargo в шоуруме дилерского центра "Фаворит Моторс"
Автомобиль Haval Dargo в шоуруме дилерского центра Фаворит Моторс - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Автомобиль Haval Dargo в шоуруме дилерского центра "Фаворит Моторс". Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Автомобили должны стать гораздо более доступными для покупки россиянами в нынешних условиях, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду.
"И нужно, конечно, при организации работы в сфере автомобильного производства, нужно добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях. Вы понимаете, о чем я говорю, есть над чем работать. Несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей, и так далее, все всё понимают, откуда берутся эти цены, хотя и здесь нужно внимательно смотреть на все составляющие, связанные с ценообразованием. Несмотря на усложнение логистики, удорожания ее, тем не менее, нужно смотреть на обоснованность этих цен и добавиться того, чтобы автомобили стали более доступными для российских семей", - сказал Путин.
Производство АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 03:14
"АвтоВАЗ" ожидает снижения цен на автомобили Lada в ближайшее время
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссияАвто
 
 
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