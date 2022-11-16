https://ria.ru/20221116/avtomobili-1831935249.html

Путин призвал сделать автомобили гораздо более доступными для покупки

Путин призвал сделать автомобили гораздо более доступными для покупки - РИА Новости, 16.11.2022

Путин призвал сделать автомобили гораздо более доступными для покупки

Автомобили должны стать гораздо более доступными для покупки россиянами в нынешних условиях, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:28

2022-11-16T14:28

2022-11-16T14:50

владимир путин

экономика

россия

авто

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Автомобили должны стать гораздо более доступными для покупки россиянами в нынешних условиях, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду."И нужно, конечно, при организации работы в сфере автомобильного производства, нужно добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях. Вы понимаете, о чем я говорю, есть над чем работать. Несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей, и так далее, все всё понимают, откуда берутся эти цены, хотя и здесь нужно внимательно смотреть на все составляющие, связанные с ценообразованием. Несмотря на усложнение логистики, удорожания ее, тем не менее, нужно смотреть на обоснованность этих цен и добавиться того, чтобы автомобили стали более доступными для российских семей", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220714/avtovaz-1802322222.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, экономика, россия, авто