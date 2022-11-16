https://ria.ru/20221116/avtokreditovanie-1831936390.html

Мантуров предложил расширить льготное автокредитование на военных

Мантуров предложил расширить льготное автокредитование на военных - РИА Новости, 16.11.2022

Мантуров предложил расширить льготное автокредитование на военных

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров предложил президенту РФ Владимиру Путину расширить льготное автокредитование на военнослужащих, в том числе... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:32

2022-11-16T14:32

2022-11-16T14:58

экономика

денис мантуров

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров предложил президенту РФ Владимиру Путину расширить льготное автокредитование на военнослужащих, в том числе мобилизованных, на членов их семей и служивших пенсионеров.Министр также отметил, что, "мне кажется это очень своевременным, и найдет отклик у наших граждан"."Прошу Вас поддержать наше предложение", - заключил Мантуров.

https://ria.ru/20221116/tseny-1831939411.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин