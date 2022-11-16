https://ria.ru/20221116/avtokreditovanie-1831936390.html
Мантуров предложил расширить льготное автокредитование на военных
Мантуров предложил расширить льготное автокредитование на военных - РИА Новости, 16.11.2022
Мантуров предложил расширить льготное автокредитование на военных
Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров предложил президенту РФ Владимиру Путину расширить льготное автокредитование на военнослужащих, в том числе... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:32
2022-11-16T14:32
2022-11-16T14:58
экономика
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров предложил президенту РФ Владимиру Путину расширить льготное автокредитование на военнослужащих, в том числе мобилизованных, на членов их семей и служивших пенсионеров.Министр также отметил, что, "мне кажется это очень своевременным, и найдет отклик у наших граждан"."Прошу Вас поддержать наше предложение", - заключил Мантуров.
https://ria.ru/20221116/tseny-1831939411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин
Экономика, Денис Мантуров, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Владимир Путин
14:32 16.11.2022 (обновлено: 14:58 16.11.2022)
Мантуров предложил расширить льготное автокредитование на военных
Мантуров предложил расширить льготное автокредитование на военных и мобилизованных