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Мантуров предложил расширить льготное автокредитование на военных - РИА Новости, 16.11.2022
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Мантуров предложил расширить льготное автокредитование на военных
Мантуров предложил расширить льготное автокредитование на военных - РИА Новости, 16.11.2022
Мантуров предложил расширить льготное автокредитование на военных
Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров предложил президенту РФ Владимиру Путину расширить льготное автокредитование на военнослужащих, в том числе... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:32
2022-11-16T14:58
экономика
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров предложил президенту РФ Владимиру Путину расширить льготное автокредитование на военнослужащих, в том числе мобилизованных, на членов их семей и служивших пенсионеров.Министр также отметил, что, "мне кажется это очень своевременным, и найдет отклик у наших граждан"."Прошу Вас поддержать наше предложение", - заключил Мантуров.
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экономика, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин
Экономика, Денис Мантуров, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Владимир Путин
14:32 16.11.2022 (обновлено: 14:58 16.11.2022)
 
Мантуров предложил расширить льготное автокредитование на военных

Мантуров предложил расширить льготное автокредитование на военных и мобилизованных

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров предложил президенту РФ Владимиру Путину расширить льготное автокредитование на военнослужащих, в том числе мобилизованных, на членов их семей и служивших пенсионеров.
"Владимир Владимирович, в нынешней ситуации предлагаем распространить действие программы льготного автокредитования на военнослужащих. В том числе призванных в рамках частичной мобилизации, членов их семей, а также на пенсионеров, ранее проходивших службу в вооружённых силах", - сказал Мантуров на совещании у президента.
Министр также отметил, что, "мне кажется это очень своевременным, и найдет отклик у наших граждан".
"Прошу Вас поддержать наше предложение", - заключил Мантуров.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
14:38
Путин поручил Мантурову следить за стоимостью автомобилей
 
ЭкономикаДенис МантуровРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимир Путин
 
 
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