Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "группы Вагнера" используют "Солнцепеки" по местам базирования ВСУ - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/artemovsk-1832083217.html
Бойцы "группы Вагнера" используют "Солнцепеки" по местам базирования ВСУ
Бойцы "группы Вагнера" используют "Солнцепеки" по местам базирования ВСУ - РИА Новости, 17.11.2022
Бойцы "группы Вагнера" используют "Солнцепеки" по местам базирования ВСУ
Бойцы "Группы Вагнера" для ударов по местам базирования украинских войск в Артемовске и его пригороде используют тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Солнцепек",... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-16T23:12
2022-11-17T08:48
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
в мире
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832113677_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0a6f042e8a1d8520983a25cfffd85e2a.jpg
ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" для ударов по местам базирования украинских войск в Артемовске и его пригороде используют тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Солнцепек", кадры работы системы оказались в распоряжении РИА Новости.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что "Группа Вагнера" перебрасывает дополнительные силы к Артемовску. В понедельник бойцы "Группы Вагнера" при попытке контратаки противника под Артемовском в ДНР уничтожили танк с иностранным экипажем.На кадрах огнеметная система наносит удары по месту базирования украинских силовиков в Артемовске.
https://ria.ru/20221116/taktika-1831807862.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" в Артемовске
Бойцы "Группы Вагнера" для ударов по местам базирования украинских войск в Артемовске и его пригороде используют тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", кадры работы оказались в распоряжении РИА Новости.
2022-11-16T23:12
true
PT0M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832113677_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1637a1934557042038981ce9a4d7e191.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовск, донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
23:12 16.11.2022 (обновлено: 08:48 17.11.2022)
 
Бойцы "группы Вагнера" используют "Солнцепеки" по местам базирования ВСУ

"Группа Вагнера" применила ТОС-1 "Солнцепек" для ударов по позициям ВСУ в Артемовске

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" для ударов по местам базирования украинских войск в Артемовске и его пригороде используют тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Солнцепек", кадры работы системы оказались в распоряжении РИА Новости.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что "Группа Вагнера" перебрасывает дополнительные силы к Артемовску. В понедельник бойцы "Группы Вагнера" при попытке контратаки противника под Артемовском в ДНР уничтожили танк с иностранным экипажем.
Бойцы Вагнера о боях против украинских националистов под Артемовском - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 07:25Специальная военная операция на Украине
Бойцы "Вагнера" рассказали о тактике штурма под Артемовском
На кадрах огнеметная система наносит удары по месту базирования украинских силовиков в Артемовске.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала