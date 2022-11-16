https://ria.ru/20221116/artemovsk-1832083217.html
Бойцы "группы Вагнера" используют "Солнцепеки" по местам базирования ВСУ
Бойцы "группы Вагнера" используют "Солнцепеки" по местам базирования ВСУ - РИА Новости, 17.11.2022
Бойцы "группы Вагнера" используют "Солнцепеки" по местам базирования ВСУ
Бойцы "Группы Вагнера" для ударов по местам базирования украинских войск в Артемовске и его пригороде используют тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Солнцепек",... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-16T23:12
2022-11-16T23:12
2022-11-17T08:48
специальная военная операция на украине
артемовск
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" для ударов по местам базирования украинских войск в Артемовске и его пригороде используют тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Солнцепек", кадры работы системы оказались в распоряжении РИА Новости.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что "Группа Вагнера" перебрасывает дополнительные силы к Артемовску. В понедельник бойцы "Группы Вагнера" при попытке контратаки противника под Артемовском в ДНР уничтожили танк с иностранным экипажем.На кадрах огнеметная система наносит удары по месту базирования украинских силовиков в Артемовске.
https://ria.ru/20221116/taktika-1831807862.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
донецкая народная республика
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Работа огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" в Артемовске
Бойцы "Группы Вагнера" для ударов по местам базирования украинских войск в Артемовске и его пригороде используют тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", кадры работы оказались в распоряжении РИА Новости.
2022-11-16T23:12
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артемовск, донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
23:12 16.11.2022 (обновлено: 08:48 17.11.2022)
Бойцы "группы Вагнера" используют "Солнцепеки" по местам базирования ВСУ
"Группа Вагнера" применила ТОС-1 "Солнцепек" для ударов по позициям ВСУ в Артемовске