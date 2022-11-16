https://ria.ru/20221116/artemovsk-1832083217.html

Бойцы "группы Вагнера" используют "Солнцепеки" по местам базирования ВСУ

Бойцы "группы Вагнера" используют "Солнцепеки" по местам базирования ВСУ - РИА Новости, 17.11.2022

Бойцы "группы Вагнера" используют "Солнцепеки" по местам базирования ВСУ

Бойцы "Группы Вагнера" для ударов по местам базирования украинских войск в Артемовске и его пригороде используют тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Солнцепек",... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-16T23:12

2022-11-16T23:12

2022-11-17T08:48

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

в мире

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" для ударов по местам базирования украинских войск в Артемовске и его пригороде используют тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Солнцепек", кадры работы системы оказались в распоряжении РИА Новости.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что "Группа Вагнера" перебрасывает дополнительные силы к Артемовску. В понедельник бойцы "Группы Вагнера" при попытке контратаки противника под Артемовском в ДНР уничтожили танк с иностранным экипажем.На кадрах огнеметная система наносит удары по месту базирования украинских силовиков в Артемовске.

https://ria.ru/20221116/taktika-1831807862.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

донецкая народная республика

украина

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Работа огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" в Артемовске Бойцы "Группы Вагнера" для ударов по местам базирования украинских войск в Артемовске и его пригороде используют тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", кадры работы оказались в распоряжении РИА Новости. 2022-11-16T23:12 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артемовск, донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины