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В Аргентине задержали двух россиян по запросу США - РИА Новости, 17.11.2022
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В Аргентине задержали двух россиян по запросу США
В Аргентине задержали двух россиян по запросу США - РИА Новости, 17.11.2022
В Аргентине задержали двух россиян по запросу США
Двух россиян задержали в Аргентине по запросу США, чтобы обвинить в управлении пиратским книжным сайтом, сообщает американский минюст. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-16T22:37
2022-11-17T17:08
в мире
аргентина
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Двух россиян задержали в Аргентине по запросу США, чтобы обвинить в управлении пиратским книжным сайтом, сообщает американский минюст.Как сообщает ведомство, Антону Напольскому и Валерии Ермаковой в суде Бруклина в Нью-Йорке предъявлены обвинения в нарушении авторских прав, мошенничестве и отмывании денег в связи с созданием сайта Z-Library, который правоохранители называют пиратским."Пара была арестована 3 ноября в городе Кордова, Аргентина, по запросу США", - говорится в сообщении.Сеть доменов библиотеки отключили и конфисковали по решению суда. Как утверждают правоохранители, с 2009 года ответчики управляли сайтом, "основной целью которого было предоставление украденной интеллектуальной собственности", говорится в сообщении.Минюст подчеркивает, что без решения суда россияне считаются невиновными в инкриминированных деяниях.
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в мире, аргентина, россия, сша
В мире, Аргентина, Россия, США
22:37 16.11.2022 (обновлено: 17:08 17.11.2022)
 
В Аргентине задержали двух россиян по запросу США

В Аргентине задержали двух россиян по запросу США из-за работы на пиратском книжном сайте

© AP Photo / Gustavo GarelloПолицейский автомобиль в Аргентине
Полицейский автомобиль в Аргентине - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Gustavo Garello
Полицейский автомобиль в Аргентине. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Двух россиян задержали в Аргентине по запросу США, чтобы обвинить в управлении пиратским книжным сайтом, сообщает американский минюст.
Как сообщает ведомство, Антону Напольскому и Валерии Ермаковой в суде Бруклина в Нью-Йорке предъявлены обвинения в нарушении авторских прав, мошенничестве и отмывании денег в связи с созданием сайта Z-Library, который правоохранители называют пиратским.
"Пара была арестована 3 ноября в городе Кордова, Аргентина, по запросу США", - говорится в сообщении.
Сеть доменов библиотеки отключили и конфисковали по решению суда. Как утверждают правоохранители, с 2009 года ответчики управляли сайтом, "основной целью которого было предоставление украденной интеллектуальной собственности", говорится в сообщении.
Минюст подчеркивает, что без решения суда россияне считаются невиновными в инкриминированных деяниях.
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