22:37 16.11.2022 (обновлено: 17:08 17.11.2022)
В Аргентине задержали двух россиян по запросу США
В Аргентине задержали двух россиян по запросу США из-за работы на пиратском книжном сайте
© AP Photo / Gustavo GarelloПолицейский автомобиль в Аргентине
© AP Photo / Gustavo Garello
Полицейский автомобиль в Аргентине. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Двух россиян задержали в Аргентине по запросу США, чтобы обвинить в управлении пиратским книжным сайтом, сообщает американский минюст.
Как сообщает ведомство, Антону Напольскому и Валерии Ермаковой в суде Бруклина в Нью-Йорке предъявлены обвинения в нарушении авторских прав, мошенничестве и отмывании денег в связи с созданием сайта Z-Library, который правоохранители называют пиратским.
"Пара была арестована 3 ноября в городе Кордова, Аргентина, по запросу США", - говорится в сообщении.
Сеть доменов библиотеки отключили и конфисковали по решению суда. Как утверждают правоохранители, с 2009 года ответчики управляли сайтом, "основной целью которого было предоставление украденной интеллектуальной собственности", говорится в сообщении.
Минюст подчеркивает, что без решения суда россияне считаются невиновными в инкриминированных деяниях.
24 октября, 15:41ТуризмВ Норвегии задержали двоих россиян за съемку военных объектов