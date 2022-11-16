https://ria.ru/20221116/argentina-1832262751.html

В Аргентине задержали двух россиян по запросу США

В Аргентине задержали двух россиян по запросу США - РИА Новости, 17.11.2022

В Аргентине задержали двух россиян по запросу США

Двух россиян задержали в Аргентине по запросу США, чтобы обвинить в управлении пиратским книжным сайтом, сообщает американский минюст. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-16T22:37

2022-11-16T22:37

2022-11-17T17:08

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аргентина

россия

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Двух россиян задержали в Аргентине по запросу США, чтобы обвинить в управлении пиратским книжным сайтом, сообщает американский минюст.Как сообщает ведомство, Антону Напольскому и Валерии Ермаковой в суде Бруклина в Нью-Йорке предъявлены обвинения в нарушении авторских прав, мошенничестве и отмывании денег в связи с созданием сайта Z-Library, который правоохранители называют пиратским."Пара была арестована 3 ноября в городе Кордова, Аргентина, по запросу США", - говорится в сообщении.Сеть доменов библиотеки отключили и конфисковали по решению суда. Как утверждают правоохранители, с 2009 года ответчики управляли сайтом, "основной целью которого было предоставление украденной интеллектуальной собственности", говорится в сообщении.Минюст подчеркивает, что без решения суда россияне считаются невиновными в инкриминированных деяниях.

https://ria.ru/20221024/obekty-1826310645.html

аргентина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, аргентина, россия, сша