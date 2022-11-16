https://ria.ru/20221116/agrokooperativy-1831962754.html

Артамонов: в 2023 году на поддержку агрокооперативов направят 97 млн рублей

Артамонов: в 2023 году на поддержку агрокооперативов направят 97 млн рублей - РИА Новости, 16.11.2022

Артамонов: в 2023 году на поддержку агрокооперативов направят 97 млн рублей

Липецкие власти планируют направить в следующем году на господдержку сельскохозяйственных кооперативов 97 миллионов рублей, сообщил губернатор области Игорь... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:50

2022-11-16T15:50

2022-11-16T15:50

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

экономика

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ЛИПЕЦК, 16 ноя – РИА Новости. Липецкие власти планируют направить в следующем году на господдержку сельскохозяйственных кооперативов 97 миллионов рублей, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.По его словам, за текущий год в регионе более чем вдвое выросло количество сельхозкооперативов, получивших господдержку в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".Он уточнил, что субсидии в рамках нацпроекта в этом году получили 25 сельскохозяйственных кооперативов из 13 районов Липецкой области на общую сумму 64 миллиона рублей. В прошлом году и количество получателей и размер выделенных средств был почти вдвое меньше.Он отметил, что большую часть средств аграрии потратили на приобретение специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки и реализации продукции. Также средства пошли на закупку сельскохозяйственной продукции у членов кооперативов и приобретение имущества для последующей передачи его в собственность членов СПоК.

https://ria.ru/20221017/byudzhet-1824553590.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, экономика