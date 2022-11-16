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МИД России подготовил "Белую книгу" о преступлениях НАТО в Афганистане - РИА Новости, 16.11.2022
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МИД России подготовил "Белую книгу" о преступлениях НАТО в Афганистане
МИД России подготовил "Белую книгу" о преступлениях НАТО в Афганистане - РИА Новости, 16.11.2022
МИД России подготовил "Белую книгу" о преступлениях НАТО в Афганистане
Министерство иностранных дел РФ подготовило "Белую книгу" о преступлениях НАТО в Афганистане, которые не должны остаться без реакции международных организаций,... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:12
2022-11-16T12:12
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ подготовило "Белую книгу" о преступлениях НАТО в Афганистане, которые не должны остаться без реакции международных организаций, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Убеждены, что без адекватной реакции мирового сообщества и правоохранительных органов не должны остаться преступления, совершенные натовскими военнослужащими за годы своего присутствия в Афганистане, которые привели к гибели и увечьям тысяч мирных жителей", - сказал Кабулов на открытии заседания "московского формата" по Афганистану."Министерством иностранных дел России подготовлен соответствующий информационный материал, называется "Белая книга", - добавил Кабулов.
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в мире, замир кабулов, россия, афганистан, азия, нато
В мире, Замир Кабулов, Россия, Афганистан, Азия, НАТО
12:12 16.11.2022
 
МИД России подготовил "Белую книгу" о преступлениях НАТО в Афганистане

Спецпредставитель Кабулов: МИД подготовил "Белую книгу" о преступлениях НАТО в Афганистане

© Фото : U.S. Army / Spc. Philip DiabВоеннослужащие НАТО и Афганистана на военной базе в провинции Гильменд
Военнослужащие НАТО и Афганистана на военной базе в провинции Гильменд - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Philip Diab
Военнослужащие НАТО и Афганистана на военной базе в провинции Гильменд. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ подготовило "Белую книгу" о преступлениях НАТО в Афганистане, которые не должны остаться без реакции международных организаций, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Убеждены, что без адекватной реакции мирового сообщества и правоохранительных органов не должны остаться преступления, совершенные натовскими военнослужащими за годы своего присутствия в Афганистане, которые привели к гибели и увечьям тысяч мирных жителей", - сказал Кабулов на открытии заседания "московского формата" по Афганистану.
"Министерством иностранных дел России подготовлен соответствующий информационный материал, называется "Белая книга", - добавил Кабулов.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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В МИД России рассказали о роли США в ситуации на границах Афганистана
 
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