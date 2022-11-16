https://ria.ru/20221116/afganistan-1831881633.html

МИД России подготовил "Белую книгу" о преступлениях НАТО в Афганистане

МИД России подготовил "Белую книгу" о преступлениях НАТО в Афганистане - РИА Новости, 16.11.2022

МИД России подготовил "Белую книгу" о преступлениях НАТО в Афганистане

Министерство иностранных дел РФ подготовило "Белую книгу" о преступлениях НАТО в Афганистане, которые не должны остаться без реакции международных организаций,... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:12

2022-11-16T12:12

2022-11-16T12:12

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ подготовило "Белую книгу" о преступлениях НАТО в Афганистане, которые не должны остаться без реакции международных организаций, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Убеждены, что без адекватной реакции мирового сообщества и правоохранительных органов не должны остаться преступления, совершенные натовскими военнослужащими за годы своего присутствия в Афганистане, которые привели к гибели и увечьям тысяч мирных жителей", - сказал Кабулов на открытии заседания "московского формата" по Афганистану."Министерством иностранных дел России подготовлен соответствующий информационный материал, называется "Белая книга", - добавил Кабулов.

https://ria.ru/20221027/afganistan-1827075661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, замир кабулов, россия, афганистан, азия, нато