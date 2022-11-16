https://ria.ru/20221116/afganistan-1831881633.html
МИД России подготовил "Белую книгу" о преступлениях НАТО в Афганистане
МИД России подготовил "Белую книгу" о преступлениях НАТО в Афганистане - РИА Новости, 16.11.2022
МИД России подготовил "Белую книгу" о преступлениях НАТО в Афганистане
Министерство иностранных дел РФ подготовило "Белую книгу" о преступлениях НАТО в Афганистане, которые не должны остаться без реакции международных организаций,... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:12
2022-11-16T12:12
2022-11-16T12:12
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ подготовило "Белую книгу" о преступлениях НАТО в Афганистане, которые не должны остаться без реакции международных организаций, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Убеждены, что без адекватной реакции мирового сообщества и правоохранительных органов не должны остаться преступления, совершенные натовскими военнослужащими за годы своего присутствия в Афганистане, которые привели к гибели и увечьям тысяч мирных жителей", - сказал Кабулов на открытии заседания "московского формата" по Афганистану."Министерством иностранных дел России подготовлен соответствующий информационный материал, называется "Белая книга", - добавил Кабулов.
https://ria.ru/20221027/afganistan-1827075661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, замир кабулов, россия, афганистан, азия, нато
В мире, Замир Кабулов, Россия, Афганистан, Азия, НАТО
МИД России подготовил "Белую книгу" о преступлениях НАТО в Афганистане
Спецпредставитель Кабулов: МИД подготовил "Белую книгу" о преступлениях НАТО в Афганистане