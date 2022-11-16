https://ria.ru/20221116/afganistan-1831859714.html

Россия потребовала от США разблокировать афганские активы

Россия потребовала от США разблокировать афганские активы - РИА Новости, 16.11.2022

Россия потребовала от США разблокировать афганские активы

Россия решительно требует от США разблокировать замороженные афганские финансовые активы, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:12

2022-11-16T11:12

2022-11-16T12:01

в мире

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

замир кабулов

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825484611_0:419:2048:1571_1920x0_80_0_0_2079535d99d892ba1e374d3344e20a22.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия решительно требует от США разблокировать замороженные афганские финансовые активы, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Мы решительно требуем от США и их союзников безоговорочной разблокировки национальных финансовых активов Афганистана с тем, чтобы дать возможность властям реализовать свое законное право на проведение самостоятельной финансово-экономической политики", - сказал Кабулов на открытии заседания "московского формата" по Афганистану.Он отметил, что экономические проблемы Афганистана нужно решать комплексно, и основная ответственность за это лежит "на тех, кто не только довел страну за 20 лет до нынешнего плачевного состояния, но и бессмысленно мешает ее экономическим отношениям путем удержания замороженных национальных афганских авуаров."Предлагаемые западниками шаги якобы по облегчению положения дел - создание трастового фонда или печать новых денежных знаков - носят демонстративный характер и преследуют цель с одной стороны снятия ответственности, а с другой - сохранить рычаги влияния на формирующуюся систему госуправления страны", - добавил Кабулов.В феврале 2022 года президент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий блокировку хранящихся в американских банках 7 миллиардов долларов активов Центрального банка Афганистана. Предполагалось, что половину из этих средств в будущем задействуют для удовлетворения гуманитарных нужд афганского народа после соответствующего решения суда. Остальные 3,5 миллиарда предполагалось оставить в США и использовать для компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года..

https://ria.ru/20221027/afganistan-1827075661.html

https://ria.ru/20221116/zasedanie-1831865444.html

россия

сша

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов, афганистан