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Россия потребовала от США разблокировать афганские активы - РИА Новости, 16.11.2022
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Россия потребовала от США разблокировать афганские активы
Россия потребовала от США разблокировать афганские активы - РИА Новости, 16.11.2022
Россия потребовала от США разблокировать афганские активы
Россия решительно требует от США разблокировать замороженные афганские финансовые активы, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:12
2022-11-16T12:01
в мире
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
замир кабулов
афганистан
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия решительно требует от США разблокировать замороженные афганские финансовые активы, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Мы решительно требуем от США и их союзников безоговорочной разблокировки национальных финансовых активов Афганистана с тем, чтобы дать возможность властям реализовать свое законное право на проведение самостоятельной финансово-экономической политики", - сказал Кабулов на открытии заседания "московского формата" по Афганистану.Он отметил, что экономические проблемы Афганистана нужно решать комплексно, и основная ответственность за это лежит "на тех, кто не только довел страну за 20 лет до нынешнего плачевного состояния, но и бессмысленно мешает ее экономическим отношениям путем удержания замороженных национальных афганских авуаров."Предлагаемые западниками шаги якобы по облегчению положения дел - создание трастового фонда или печать новых денежных знаков - носят демонстративный характер и преследуют цель с одной стороны снятия ответственности, а с другой - сохранить рычаги влияния на формирующуюся систему госуправления страны", - добавил Кабулов.В феврале 2022 года президент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий блокировку хранящихся в американских банках 7 миллиардов долларов активов Центрального банка Афганистана. Предполагалось, что половину из этих средств в будущем задействуют для удовлетворения гуманитарных нужд афганского народа после соответствующего решения суда. Остальные 3,5 миллиарда предполагалось оставить в США и использовать для компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года..
https://ria.ru/20221027/afganistan-1827075661.html
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в мире, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов, афганистан
В мире, Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Замир Кабулов, Афганистан
11:12 16.11.2022 (обновлено: 12:01 16.11.2022)
 
Россия потребовала от США разблокировать афганские активы

Глава департамента МИД Кабулов: Россия требует от США разблокировать афганские активы

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия решительно требует от США разблокировать замороженные афганские финансовые активы, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Мы решительно требуем от США и их союзников безоговорочной разблокировки национальных финансовых активов Афганистана с тем, чтобы дать возможность властям реализовать свое законное право на проведение самостоятельной финансово-экономической политики", - сказал Кабулов на открытии заседания "московского формата" по Афганистану.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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В МИД России рассказали о роли США в ситуации на границах Афганистана
Он отметил, что экономические проблемы Афганистана нужно решать комплексно, и основная ответственность за это лежит "на тех, кто не только довел страну за 20 лет до нынешнего плачевного состояния, но и бессмысленно мешает ее экономическим отношениям путем удержания замороженных национальных афганских авуаров.
"Предлагаемые западниками шаги якобы по облегчению положения дел - создание трастового фонда или печать новых денежных знаков - носят демонстративный характер и преследуют цель с одной стороны снятия ответственности, а с другой - сохранить рычаги влияния на формирующуюся систему госуправления страны", - добавил Кабулов.
В феврале 2022 года президент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий блокировку хранящихся в американских банках 7 миллиардов долларов активов Центрального банка Афганистана. Предполагалось, что половину из этих средств в будущем задействуют для удовлетворения гуманитарных нужд афганского народа после соответствующего решения суда. Остальные 3,5 миллиарда предполагалось оставить в США и использовать для компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года..
Вид на город со смотровой площадки на Воробьёвых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
11:27
В Москве открылось заседание по ситуации в Афганистане
 
В миреРоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Замир КабуловАфганистан
 
 
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