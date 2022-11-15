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Зеленский предложил отправить миссию ООН на энергетические объекты - РИА Новости, 15.11.2022
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Зеленский предложил отправить миссию ООН на энергетические объекты
Зеленский предложил отправить миссию ООН на энергетические объекты - РИА Новости, 15.11.2022
Зеленский предложил отправить миссию ООН на энергетические объекты
Владимир Зеленский на саммите G20 предложил направить миссию ООН на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T09:19
2022-11-15T09:19
в мире
владимир зеленский
украина
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киев
вооруженные силы рф
оон
большая двадцатка
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский на саммите G20 предложил направить миссию ООН на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины."Мы уже предложили направить миссию ООН на объекты критической энергетической инфраструктуры для оценки разрушений и потребностей для восстановления, а также с целью предотвращения их дальнейшего уничтожения. Нужно ускорить отправку этой миссии", - сказал Зеленский в своем видеообращении на саммите G20.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, владимир зеленский, украина, харьков, киев, вооруженные силы рф, оон, большая двадцатка
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Харьков, Киев, Вооруженные силы РФ, ООН, Большая двадцатка
09:19 15.11.2022
 
Зеленский предложил отправить миссию ООН на энергетические объекты

Президент Украины Зеленский предложил отправить миссию ООН на объекты энергоинфраструктуры

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский на саммите G20 предложил направить миссию ООН на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины.
"Мы уже предложили направить миссию ООН на объекты критической энергетической инфраструктуры для оценки разрушений и потребностей для восстановления, а также с целью предотвращения их дальнейшего уничтожения. Нужно ускорить отправку этой миссии", - сказал Зеленский в своем видеообращении на саммите G20.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 08:07
"Укрэнерго" сообщило о плановых отключениях электроэнергии
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаХарьковКиевВооруженные силы РФООНБольшая двадцатка
 
 
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