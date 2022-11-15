https://ria.ru/20221115/zelenskiy-1831516687.html

Зеленский предложил отправить миссию ООН на энергетические объекты

Зеленский предложил отправить миссию ООН на энергетические объекты - РИА Новости, 15.11.2022

Зеленский предложил отправить миссию ООН на энергетические объекты

Владимир Зеленский на саммите G20 предложил направить миссию ООН на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T09:19

2022-11-15T09:19

2022-11-15T09:19

в мире

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский на саммите G20 предложил направить миссию ООН на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины."Мы уже предложили направить миссию ООН на объекты критической энергетической инфраструктуры для оценки разрушений и потребностей для восстановления, а также с целью предотвращения их дальнейшего уничтожения. Нужно ускорить отправку этой миссии", - сказал Зеленский в своем видеообращении на саммите G20.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831509285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, украина, харьков, киев, вооруженные силы рф, оон, большая двадцатка