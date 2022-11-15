https://ria.ru/20221115/zelenskiy-1831511140.html
Зеленский заявил, что никакого "Минска-3" не будет
Зеленский заявил, что никакого "Минска-3" не будет - РИА Новости, 15.11.2022
Зеленский заявил, что никакого "Минска-3" не будет
Владимир Зеленский на саммите G20 заявил, что никакого "Минска-3" не будет. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T08:34
2022-11-15T08:34
2022-11-15T08:59
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский на саммите G20 заявил, что никакого "Минска-3" не будет."Не будет никаких "Минск-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения", - сказал Зеленский в своем видеообращении на саммите G20.Действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине был "Минск-2" - Комплекс мер по выполнению минских соглашений, он регламентировал шаги по деэскалации конфликта.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20221114/ukraina-1831356019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, россия, донбасс, большая двадцатка, владимир путин
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Донбасс, Большая двадцатка, Владимир Путин
08:34 15.11.2022 (обновлено: 08:59 15.11.2022)
Зеленский заявил, что никакого "Минска-3" не будет
Президент Украины Зеленский заявил, что никакого "Минска-3" не будет