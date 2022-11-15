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Зеленский заявил, что никакого "Минска-3" не будет - РИА Новости, 15.11.2022
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Зеленский заявил, что никакого "Минска-3" не будет
Зеленский заявил, что никакого "Минска-3" не будет - РИА Новости, 15.11.2022
Зеленский заявил, что никакого "Минска-3" не будет
Владимир Зеленский на саммите G20 заявил, что никакого "Минска-3" не будет. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T08:34
2022-11-15T08:59
в мире
украина
владимир зеленский
россия
донбасс
большая двадцатка
владимир путин
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский на саммите G20 заявил, что никакого "Минска-3" не будет."Не будет никаких "Минск-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения", - сказал Зеленский в своем видеообращении на саммите G20.Действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине был "Минск-2" - Комплекс мер по выполнению минских соглашений, он регламентировал шаги по деэскалации конфликта.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20221114/ukraina-1831356019.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, донбасс, большая двадцатка, владимир путин
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Донбасс, Большая двадцатка, Владимир Путин
08:34 15.11.2022 (обновлено: 08:59 15.11.2022)
 
Зеленский заявил, что никакого "Минска-3" не будет

Президент Украины Зеленский заявил, что никакого "Минска-3" не будет

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский в Херсоне
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский на саммите G20 заявил, что никакого "Минска-3" не будет.
"Не будет никаких "Минск-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения", - сказал Зеленский в своем видеообращении на саммите G20.
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
14 ноября, 13:41Специальная военная операция на Украине
Зеленский заявил о готовности Украины к миру
Действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине был "Минск-2" - Комплекс мер по выполнению минских соглашений, он регламентировал шаги по деэскалации конфликта.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 22:43
Foreign Policy: Зеленский одним указом подорвал боевой дух украинцев
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияДонбассБольшая двадцаткаВладимир Путин
 
 
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