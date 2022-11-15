https://ria.ru/20221115/zaporozhe-1831525364.html

В Запорожье рассказали, что киевские власти требовали списки учителей

В Запорожье рассказали, что киевские власти требовали списки учителей - РИА Новости, 15.11.2022

В Запорожье рассказали, что киевские власти требовали списки учителей

Назначенные Киевом власти требовали передать списки сотрудников школ и детских садов в Приазовском, которые работают при российской администрации в Запорожской... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T09:49

2022-11-15T09:49

2022-11-15T09:49

в мире

россия

запорожье

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817053003_0:72:3156:1847_1920x0_80_0_0_7d63fd9407dc59e466577cb2dae18741.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 15 ноя - РИА Новости. Назначенные Киевом власти требовали передать списки сотрудников школ и детских садов в Приазовском, которые работают при российской администрации в Запорожской области, рассказала РИА Новости бывшая замглавы Приазовской сельской рады Лариса Диоба."Мне приходили распоряжения передавать списки людей, которые пошли работать в школы и детские сады на освобожденных территориях. Я нахожусь на территории России и прекрасно понимаю, что такую информацию передавать нельзя. Это влияет на людей и их безопасность. Поэтому я отказалась давать такие данные", - сказала Диоба.По словам собеседницы агентства, если люди остались здесь жить, то они должны жить в соответствии с законами, которые действуют на освобожденных территориях."Сейчас это территория России, я понимаю, что хочу здесь остаться и в дальнейшем жить, потому что здесь моя семья и родные, и я буду принимать российское гражданство… На территории спокойно, делаются дороги, работают все учреждения, всё стабильно", - добавила Диоба.

https://ria.ru/20221112/mariupol-1831004240.html

https://ria.ru/20221004/zaes-1821581837.html

россия

запорожье

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, запорожье, киев