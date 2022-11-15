https://ria.ru/20221115/zaporozhe-1831525364.html
В Запорожье рассказали, что киевские власти требовали списки учителей
В Запорожье рассказали, что киевские власти требовали списки учителей - РИА Новости, 15.11.2022
В Запорожье рассказали, что киевские власти требовали списки учителей
Назначенные Киевом власти требовали передать списки сотрудников школ и детских садов в Приазовском, которые работают при российской администрации в Запорожской... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T09:49
2022-11-15T09:49
2022-11-15T09:49
в мире
россия
запорожье
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817053003_0:72:3156:1847_1920x0_80_0_0_7d63fd9407dc59e466577cb2dae18741.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 15 ноя - РИА Новости. Назначенные Киевом власти требовали передать списки сотрудников школ и детских садов в Приазовском, которые работают при российской администрации в Запорожской области, рассказала РИА Новости бывшая замглавы Приазовской сельской рады Лариса Диоба."Мне приходили распоряжения передавать списки людей, которые пошли работать в школы и детские сады на освобожденных территориях. Я нахожусь на территории России и прекрасно понимаю, что такую информацию передавать нельзя. Это влияет на людей и их безопасность. Поэтому я отказалась давать такие данные", - сказала Диоба.По словам собеседницы агентства, если люди остались здесь жить, то они должны жить в соответствии с законами, которые действуют на освобожденных территориях."Сейчас это территория России, я понимаю, что хочу здесь остаться и в дальнейшем жить, потому что здесь моя семья и родные, и я буду принимать российское гражданство… На территории спокойно, делаются дороги, работают все учреждения, всё стабильно", - добавила Диоба.
https://ria.ru/20221112/mariupol-1831004240.html
https://ria.ru/20221004/zaes-1821581837.html
россия
запорожье
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817053003_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_bff92295607804a8ec15f7bb02c6934f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, запорожье, киев
В мире, Россия, Запорожье, Киев
В Запорожье рассказали, что киевские власти требовали списки учителей
Экс-замглавы сельсовета в Запорожье отказалась передать Киеву списки работающих в школах
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 15 ноя - РИА Новости. Назначенные Киевом власти требовали передать списки сотрудников школ и детских садов в Приазовском, которые работают при российской администрации в Запорожской области, рассказала РИА Новости бывшая замглавы Приазовской сельской рады Лариса Диоба.
"Мне приходили распоряжения передавать списки людей, которые пошли работать в школы и детские сады на освобожденных территориях. Я нахожусь на территории России
и прекрасно понимаю, что такую информацию передавать нельзя. Это влияет на людей и их безопасность. Поэтому я отказалась давать такие данные", - сказала Диоба.
По словам собеседницы агентства, если люди остались здесь жить, то они должны жить в соответствии с законами, которые действуют на освобожденных территориях.
"Сейчас это территория России, я понимаю, что хочу здесь остаться и в дальнейшем жить, потому что здесь моя семья и родные, и я буду принимать российское гражданство… На территории спокойно, делаются дороги, работают все учреждения, всё стабильно", - добавила Диоба.