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В Запорожье рассказали, что киевские власти требовали списки учителей - РИА Новости, 15.11.2022
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В Запорожье рассказали, что киевские власти требовали списки учителей
В Запорожье рассказали, что киевские власти требовали списки учителей - РИА Новости, 15.11.2022
В Запорожье рассказали, что киевские власти требовали списки учителей
Назначенные Киевом власти требовали передать списки сотрудников школ и детских садов в Приазовском, которые работают при российской администрации в Запорожской... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T09:49
2022-11-15T09:49
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 15 ноя - РИА Новости. Назначенные Киевом власти требовали передать списки сотрудников школ и детских садов в Приазовском, которые работают при российской администрации в Запорожской области, рассказала РИА Новости бывшая замглавы Приазовской сельской рады Лариса Диоба."Мне приходили распоряжения передавать списки людей, которые пошли работать в школы и детские сады на освобожденных территориях. Я нахожусь на территории России и прекрасно понимаю, что такую информацию передавать нельзя. Это влияет на людей и их безопасность. Поэтому я отказалась давать такие данные", - сказала Диоба.По словам собеседницы агентства, если люди остались здесь жить, то они должны жить в соответствии с законами, которые действуют на освобожденных территориях."Сейчас это территория России, я понимаю, что хочу здесь остаться и в дальнейшем жить, потому что здесь моя семья и родные, и я буду принимать российское гражданство… На территории спокойно, делаются дороги, работают все учреждения, всё стабильно", - добавила Диоба.
https://ria.ru/20221112/mariupol-1831004240.html
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в мире, россия, запорожье, киев
В мире, Россия, Запорожье, Киев
09:49 15.11.2022
 
В Запорожье рассказали, что киевские власти требовали списки учителей

Экс-замглавы сельсовета в Запорожье отказалась передать Киеву списки работающих в школах

© РИА Новости / Перейти в медиабанкАрка освободителей на площади Победы в Мелитополе
Арка освободителей на площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Арка освободителей на площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 15 ноя - РИА Новости. Назначенные Киевом власти требовали передать списки сотрудников школ и детских садов в Приазовском, которые работают при российской администрации в Запорожской области, рассказала РИА Новости бывшая замглавы Приазовской сельской рады Лариса Диоба.
"Мне приходили распоряжения передавать списки людей, которые пошли работать в школы и детские сады на освобожденных территориях. Я нахожусь на территории России и прекрасно понимаю, что такую информацию передавать нельзя. Это влияет на людей и их безопасность. Поэтому я отказалась давать такие данные", - сказала Диоба.
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По словам собеседницы агентства, если люди остались здесь жить, то они должны жить в соответствии с законами, которые действуют на освобожденных территориях.
"Сейчас это территория России, я понимаю, что хочу здесь остаться и в дальнейшем жить, потому что здесь моя семья и родные, и я буду принимать российское гражданство… На территории спокойно, делаются дороги, работают все учреждения, всё стабильно", - добавила Диоба.
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