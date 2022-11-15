Рейтинг@Mail.ru
Залужный заявил, что ВСУ "не примут никаких переговоров" - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/zaluzhnyy-1831497207.html
Залужный заявил, что ВСУ "не примут никаких переговоров"
Залужный заявил, что ВСУ "не примут никаких переговоров" - РИА Новости, 15.11.2022
Залужный заявил, что ВСУ "не примут никаких переговоров"
Украинский главком Валерий Залужный заявил, что провел телефонные переговоры с главой комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли, в ходе... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T02:06
2022-11-15T02:43
марк милли
владимир путин
владимир зеленский
украина
россия
сша
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829089243_0:22:2965:1690_1920x0_80_0_0_87513a863d56263f239fe086b97f77fa.jpg
МОСКВА 15 ноя – РИА Новости. Украинский главком Валерий Залужный заявил, что провел телефонные переговоры с главой комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли, в ходе которых сообщил, что украинские военные "не примут никаких переговоров", если Россия не оставит "все захваченные территории".Как следует из заявления Залужного в его Telegram-канале, "украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений". Главным условием он назвал "оставление" Россией "всех захваченных территорий.Владимир Зеленский 8 ноября после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".Как отмечали ранее в Кремле, сейчас дипломатическое урегулирование конфликта невозможно, тем более что киевские власти сами себе законодательно запретили вести переговоры. При этом Москва никогда не отказывалась от диалога и готова продолжать его без каких-либо условий.
https://ria.ru/20221114/peregovory-1831282895.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829089243_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_7093b8358c110ca8365768422905913a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
марк милли, владимир путин, владимир зеленский, украина, россия, сша, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
Марк Милли, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Россия, США, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
02:06 15.11.2022 (обновлено: 02:43 15.11.2022)
 
Залужный заявил, что ВСУ "не примут никаких переговоров"

Главком войск Украины Залужный заявил, что ВСУ "не примут никаких переговоров" с Россией

© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА 15 ноя – РИА Новости. Украинский главком Валерий Залужный заявил, что провел телефонные переговоры с главой комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли, в ходе которых сообщил, что украинские военные "не примут никаких переговоров", если Россия не оставит "все захваченные территории".
Как следует из заявления Залужного в его Telegram-канале, "украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений". Главным условием он назвал "оставление" Россией "всех захваченных территорий.
Владимир Зеленский 8 ноября после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
Как отмечали ранее в Кремле, сейчас дипломатическое урегулирование конфликта невозможно, тем более что киевские власти сами себе законодательно запретили вести переговоры. При этом Москва никогда не отказывалась от диалога и готова продолжать его без каких-либо условий.
Флажки на столе российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 10:55Специальная военная операция на Украине
МИД Австрии выступил за переговоры между Россией и Украиной
 
Марк МиллиВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияСШАВооруженные силы СШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала