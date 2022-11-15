https://ria.ru/20221115/zaluzhnyy-1831497207.html
Залужный заявил, что ВСУ "не примут никаких переговоров"
Залужный заявил, что ВСУ "не примут никаких переговоров" - РИА Новости, 15.11.2022
Залужный заявил, что ВСУ "не примут никаких переговоров"
Украинский главком Валерий Залужный заявил, что провел телефонные переговоры с главой комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли, в ходе... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T02:06
2022-11-15T02:06
2022-11-15T02:43
марк милли
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МОСКВА 15 ноя – РИА Новости. Украинский главком Валерий Залужный заявил, что провел телефонные переговоры с главой комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли, в ходе которых сообщил, что украинские военные "не примут никаких переговоров", если Россия не оставит "все захваченные территории".Как следует из заявления Залужного в его Telegram-канале, "украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений". Главным условием он назвал "оставление" Россией "всех захваченных территорий.Владимир Зеленский 8 ноября после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".Как отмечали ранее в Кремле, сейчас дипломатическое урегулирование конфликта невозможно, тем более что киевские власти сами себе законодательно запретили вести переговоры. При этом Москва никогда не отказывалась от диалога и готова продолжать его без каких-либо условий.
https://ria.ru/20221114/peregovory-1831282895.html
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Марк Милли, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Россия, США, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
02:06 15.11.2022 (обновлено: 02:43 15.11.2022)
Залужный заявил, что ВСУ "не примут никаких переговоров"
Главком войск Украины Залужный заявил, что ВСУ "не примут никаких переговоров" с Россией