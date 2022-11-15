https://ria.ru/20221115/zaderzhanie-1831700826.html

В Барнауле задержали мужчину, избившего инвалида при пятилетнем сыне

В Барнауле задержали мужчину, избившего инвалида при пятилетнем сыне - РИА Новости, 15.11.2022

В Барнауле задержали мужчину, избившего инвалида при пятилетнем сыне

В Барнауле задержали местного жителя, который избил инвалида, сделавшего ему замечание за жестокое обращение с пятилетним сыном, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T17:00

2022-11-15T17:00

2022-11-15T17:00

происшествия

барнаул

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 15 ноя - РИА Новости. В Барнауле задержали местного жителя, который избил инвалида, сделавшего ему замечание за жестокое обращение с пятилетним сыном, сообщили в СУСК по региону.Ранее со ссылкой на СУСК сообщалось, что дело возбуждено в отношении 34-летнего жителя Барнаула по двум статьям УК РФ: "Неисполнение обязанностей по воспитанию" и "Побои"."По данным следствия, вечером 12 ноября 2022 года подозреваемый, находясь возле одного из торговых центров города Барнаула, ненадлежащим образом исполнял свои родительские обязанности, жестоко обращаясь со своим пятилетним сыном. Увидевший произошедшее 50-летний мужчина попытался пресечь факт жестокого обращения с ребенком, однако подозреваемый из хулиганских побуждений стал избивать прохожего... Потерпевший является инвалидом", - уточняют в СУСК.Судя по публикациям в социальных сетях, инвалид, увидев возмутительную картину, подошел и спросил мальчика, кем ему приходится мужчина. Того возмутил этот вопрос, и он избил инвалида.

https://ria.ru/20220930/primore-1820488798.html

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, барнаул, следственный комитет россии (ск рф)