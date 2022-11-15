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Суд 23 ноября приступит к рассмотрению дела Яшина* о фейках об армии - РИА Новости, 15.11.2022
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Суд 23 ноября приступит к рассмотрению дела Яшина* о фейках об армии
Суд 23 ноября приступит к рассмотрению дела Яшина* о фейках об армии - РИА Новости, 15.11.2022
Суд 23 ноября приступит к рассмотрению дела Яшина* о фейках об армии
Мещанский суд Москвы 23 ноября приступит к рассмотрению дела бывшего московского депутата Ильи Яшина* (признан иноагентом), обвиняемого в распространении фейков РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:30
2022-11-15T16:37
происшествия
буча
илья яшин
москва
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Мещанский суд Москвы 23 ноября приступит к рассмотрению дела бывшего московского депутата Ильи Яшина* (признан иноагентом), обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости суде."Первое судебное заседание назначено на 23 ноября", - сказали в суде.Яшину* вменяют публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти и грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче. СК полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".Яшин* был арестован в середине июля. Вину он не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20221010/kara-murza-1822873896.html
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происшествия, буча, илья яшин, москва, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Буча, Илья Яшин, Москва, Вооруженные силы РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
16:30 15.11.2022 (обновлено: 16:37 15.11.2022)
 
Суд 23 ноября приступит к рассмотрению дела Яшина* о фейках об армии

Мещанский суд Москвы 23 ноября приступит к рассмотрению дела Яшина о фейках об армии

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкДепутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы
Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Мещанский суд Москвы 23 ноября приступит к рассмотрению дела бывшего московского депутата Ильи Яшина* (признан иноагентом), обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости суде.
"Первое судебное заседание назначено на 23 ноября", - сказали в суде.
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании суда - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 16:46
Суд продлил на два месяца арест Кара-Мурзы*
Яшину* вменяют публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти и грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче. СК полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".
Яшин* был арестован в середине июля. Вину он не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Журналистка Александра Баязитова - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 20:01
Суд оставил журналистку Баязитову в СИЗО
 
ПроисшествияБучаИлья ЯшинМоскваВооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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