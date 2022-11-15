https://ria.ru/20221115/yashin-1831688287.html

Суд 23 ноября приступит к рассмотрению дела Яшина* о фейках об армии

Суд 23 ноября приступит к рассмотрению дела Яшина* о фейках об армии - РИА Новости, 15.11.2022

Суд 23 ноября приступит к рассмотрению дела Яшина* о фейках об армии

Мещанский суд Москвы 23 ноября приступит к рассмотрению дела бывшего московского депутата Ильи Яшина* (признан иноагентом), обвиняемого в распространении фейков РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:30

2022-11-15T16:30

2022-11-15T16:37

происшествия

буча

илья яшин

москва

вооруженные силы рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Мещанский суд Москвы 23 ноября приступит к рассмотрению дела бывшего московского депутата Ильи Яшина* (признан иноагентом), обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости суде."Первое судебное заседание назначено на 23 ноября", - сказали в суде.Яшину* вменяют публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти и грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче. СК полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".Яшин* был арестован в середине июля. Вину он не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221010/kara-murza-1822873896.html

https://ria.ru/20221004/bayazitova-1821548846.html

буча

москва

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происшествия, буча, илья яшин, москва, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)